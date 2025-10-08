L’automne à la télévision

Quelques suggestions pour vous mettre dans l’esprit de la saison.

La température se rafraîchit et les feuilles des arbres se colorent tranquillement. L’automne est officiellement arrivé depuis l’équinoxe, mais il commence tout juste à se faire sentir. Il est impossible de résister à l’appel du cocooning. L’heure est aux chandails tricotés, aux bonnes tasses de thé… et aux marathons de télévision ! Pour faire une pause d’étude ou oublier les journées qui raccourcissent, ces suggestions de films et séries sont parfaites pour se mettre dans l’ambiance de la saison.

À regarder avec une couverture épaisse et un bon café :

Gilmore Girls (2000) : Cette série présente les tribulations de Lorelai et sa fille Rory dans la petite ville tranquille de Stars Hollow.

Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) (1989) : Ce film se déroule dans un pensionnat où M. Keating, un enseignant excentrique, fait découvrir les plaisirs du théâtre et de la littérature à ses élèves.

Harry Potter (2001–2011) : Cette série de films est parfaite pour l’automne avec ses décors majestueux et ses scènes magiques (dans tous les sens du terme)!

Les quatre filles du docteur March (Little Women) (1994) : Les scènes automnales de ce classique suivant la vie des sœurs March est sûr de plaire.

Anne… la maison aux pignons verts (Anne of Green Gables) (1985) : Anne, orpheline protagoniste du film, adore l’automne et se heurte aux différentes façons de faire de sa famille d’accueil.

Virgin River (2019) : Cette série romantique suit la vie d’une infirmière qui quitte Los Angeles pour s’installer dans la ville montagneuse de Virgin River.

Quand Harry rencontre Sally (When Harry Met Sally) (1989) : Ce classique des comédies romantiques propose de magnifiques paysages d’automne.

Pour ressentir l’ambiance de l’Halloween :

Coraline (2009) : Jeune fille curieuse et intrépide, Coraline explore les coins étranges de sa nouvelle maison et tombe dans un univers parallèle inquiétant.

Abracadabra (Hocus Pocus) (1993) : Une histoire pleine de magie où trois sorcières opposent un groupe d’adolescents.

Beetlejuice (1988) : Un couple perd la vie dans un accident de la route et revient hanter sa maison, mais l’arrivée de nouveaux propriétaires complique la situation.

La Famille Addams (The Addams Family) (1991) : Une famille assez particulière voit un oncle disparu revenir soudainement, sans savoir s’il s’agit bien de lui ou d’un imposteur.

Mercredi (Wednesday) (2022) : Mercredi Addams entre à l’école Nevermore, où chaque élève a un don. Les événements suspects s’enchaînent et la protagoniste en fait une affaire personnelle.

Pour les adeptes d’horreur :

Vendredi 13 (Friday the 13th) (1980) : Un camp de vacances tourne au cauchemar lorsqu’un tueur sévit parmi les moniteurs.

Le Projet Blair (The Blair Witch Project) (1999) : Trois étudiants sont envoyés dans la forêt pour tourner un reportage sur une légende. Les images sont retrouvées un an plus tard, alors que les élèves manquent toujours à l’appel.

Annabelle (2014) : Un mari offre à sa femme enceinte de leur premier enfant une poupée ancienne… et terrifiante.

Jeu d’enfant (Child’s Play) (1988) : Un tueur en série est réincarné en poupée dans un magasin de jouets, sans savoir qu’il sera ensuite offert en cadeau à un garçon.

Ça (It) (2017) : Sept enfants sont terrorisés par un monstre aux multiples formes qu’ils appellent « Ça ».

