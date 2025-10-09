Vos prochaines sorties

Événements à venir sur le campus et à Montréal.

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL DU 8 AU 19 OCTOBRE

Cette semaine débutera la 54e édition du FNC, événement qui présentera plus de 200 œuvres provenant de 60 pays différents. Ateliers de créations, marathons de films, projections en compagnie des équipes, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura notamment des courts-métrages présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF) et des œuvres de cinéastes québécois dont Amélie Hardy et Hervé Demers. Consultez le site du festival pour la programmation détaillée.

RAMEN RAMEN FES DU 13 AU 26 OCTOBRE

À l’occasion de ce festival, des restaurants de ramen ainsi que des kiosques éphémères proposeront leur ramen vedette. Les Montréalais·e·s auront l’opportunité de découvrir et de comparer les différentes façons dont les établissements locaux interprètent ce plat japonais emblématique. Par la suite, ils·elles, ainsi qu’un jury professionnel, pourront voter pour leur version préférée.

FESTIVAL DU MONDE ARABE DE MONTRÉAL DU 31 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

Le Festival du monde arabe de Montréal fait son grand retour cette année pour plus de deux semaines de célébrations. L’événement mettra à l’honneur trois grands volets : les arts de la scène, le salon de la culture et le cinéma. Une occasion unique de découvrir la richesse des cultures arabes, de favoriser les échanges et d’encourager le dialogue. Au programme : spectacles, conférences, débats et projections de films à la Place des Arts.

LE GRAND JEU DE MCGILL LE 15 OCTOBRE

La branche Vie de campus et engagement étudiant organise une chasse au trésor sur le campus mercredi 15 octobre de 15h30 à 17h30. À l’aide d’une application mobile, vous partirez à la recherche d’indices pour élucider un mystère. Que vous soyez francophone ou que vous appreniez le français, c’est une belle occasion de découvrir McGill, de pratiquer le français et de tisser des liens.

Après la chasse au trésor, des prix seront remis aux gagnants et des collations seront offertes. Assurez-vous que votre téléphone soit chargé, et n’oubliez pas votre bouteille d’eau réutilisable !

Rendez-vous au 680 Sherbrooke, salle 1825.

MOMENTA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Le festival a lieu tous les deux ans à Montréal avec une riche programmation d’expositions, d’ateliers et d’événements dans les musées, les galeries et les centres d’artistes de la ville.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : 10 octobre, MOMENTA x Festival du Nouveau Cinéma à la Cinémathèque québécoise. Billets requis. Pour plus d’informations, consultez momentabiennale​.com.

FESTIVAL DU FILM BRÉSILIEN DU 24 AU 30 OCTOBRE

Alors que nous célébrons en ce moment le Mois du patrimoine latino-américain, le 19e Festival du Film Brésilien de Montréal proposera de découvrir le meilleur du cinéma brésilien, entre le 24 et le 30 octobre.

Cette année, plusieurs films présentés ont figuré parmi les œuvres sélectionnées pour représenter le Brésil aux Oscars, dont L’Agent Secret, déjà complet pour ses trois projections.

Le festival se déroulera au Cinéma du Parc, à quelques minutes du campus. Le lien de la billetterie est dans la biographie du compte Instagram @festivaldufilmbrmontreal.

Quelques œuvres à l’affiche :

Pasárgada, le premier film de Dira Paes en tant que réalisatrice, une œuvre poétique et nécessaire. Le 26 Octobre à 21h10.

3 Obás de Xangô, un documentaire sur l’amitié entre Dorival Caymmi, Jorge Amado et Carybé, trois icônes de la culture brésilienne. Le 29 Octobre à 17h15.

BAZAR VINTAGE LE 18 OCTOBRE

En quête de nouveaux vêtements à moindre coût ? Le samedi 18 octobre aura lieu l’annuel Bazar Vintage au 5945 rue Cartier, proche des métros Rosemont et Papineau. Il y aura des vêtements et accessoires pour tous les goûts. Ne manquez pas cela, sinon il faudra attendre jusqu’à l’an prochain !

