Faire vivre l’Amérique latine à McGill

Vendredi dernier, aux alentours de 18 heures, une trentaine d’étudiants se sont retrouvés au studio de danse Shauna Roberts pour aligner quelques pas de salsa, sur des accords de guitare et de percussions. Cet événement n’est pas anecdotique, mais s’inscrit, comme chaque année, dans le Mois du patrimoine latino-américain. Si vous avez sans doute manqué une belle occasion d’apprendre la salsa, ne vous inquiétez pas, il vous reste plusieurs opportunités pour en découvrir davantage sur la culture et l’histoire latino-américaine.

À l’occasion de ce mois de célébrations, qui a lieu du 15 septembre au 15 octobre, l’Association des étudiants espagnols et latino-américains de McGill (SLASA), l’Association d’études caribéennes et latino-américaines et d’études hispaniques (CLASHSA) et le Département des langues, littératures et cultures (LLC), ont sorti le grand jeu.

Quelles célébrations sur le campus ?

Fondée en 1989, SLASA n’était tout d’abord qu’un simple regroupement d’amis partageant la même culture. Elle invitait la communauté mcgilloise à venir célébrer son héritage, tout en lui infusant son rythme et sa vitalité. Aujourd’hui, l’association culturelle est l’une des plus importantes à McGill, proposant une variété d’événements sociaux, pédagogiques et philanthropiques à travers le campus. Son dynamisme croissant lui a d’ailleurs permis de recevoir en avril dernier le prix de l’association de l’année de la part de l’AÉUM.

Chaque automne, le Mois du patri- moine latino-américain agit comme un catalyseur pour SLASA, qui concentre ses efforts et ses moyens pour mettre de l’avant la culture latino-américaine. « Pour nous, ce mois représente un bon moyen de célébrer qui nous sommes et d’où l’on vient, tout en se rapprochant de chez nous et de la communauté latino à McGill », indique Susana, étudiante colombienne et coprésidente de SLASA.

Dans une ambition commune d’augmenter la visibilité du Mois du patrimoine latino-américain, CLASHSA, LLC et SLASA se sont pour la première fois alliées, proposant une variété d’activités pour les étudiants. Fin septembre, elles ont organisé une foire, le Mercadito, rassemblant une quinzaine de producteurs latino-américains sur le campus qui proposaient tous types de produits : du café aux pâtisseries, en passant par l’artisanat de bijoux ou de bougies. « Le but, c’est vraiment de créer des liens entre les différentes communautés latinos et hispaniques, et aussi faire le pont entre les Latino-Américains de Montréal et les étudiants de McGill », ajoute Susana. Cette collaboration trouve sa source dans un constat : McGill ne semble pas vouloir concrètement s’impliquer dans la visibilité de cet événement. « L’année dernière, la seule chose que McGill a faite, c’est d’exposer quelques livres d’auteurs latino-américains dans le couloir reliant la bibliothèque McLennan à Redpath », précise Susana. « Nous avons donc décidé de prendre les choses en main, avec CLASHSA et les professeurs d’espagnol de LLC, pour créer quelque chose de mémorable cette année ».

Rassurez-vous, vous n’avez pas encore tout manqué ! Le 24 octobre, les associations organiseront une table ronde avec des ambassadeurs et diplomates de la Colombie, du Mexique, de l’Argentine et de l’Espagne. Et vous pourrez participer, le 29 octobre, aux célébrations du Dia de los muertos, célèbre fête traditionnelle mexicaine. Des altares (autels) ont d’ailleurs été installés à cette occasion dans le couloir de Redpath, et seront visibles durant tout le mois d’octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les événements à venir sur les comptes Instagram des associations, @slasa.mcgill et @clashsa.mcgill.

LES BONNES RECOMMANDATIONS À MONTRÉAL

Comment un article peut-il appartenir à la section omnivore sans contenir de recommandations culinaires ?

Cette fois-ci, Le Délit laisse la place à SLASA, qui vous présente sa sélection d’adresses qui méritent le détour.

Sabor Latino (Marie-Anne O/Saint-Laurent) : Si vous souhaitez cuisiner latino, c’est ici que vous trouverez vos produits ! L’épicerie comprend aussi un restaurant proposant une variété de plats du continent.

Bah ! Café (Marie-Anne O/Saint-Christophe) : Une belle adresse où prendre un café, et une petite douceur brésilienne, salée ou sucrée. Convient aussi pour une session de travail !

Che Churros & Empanadas (Marie-Anne O/Saint-Urbain) : Cette boutique-restaurant vous offre les meilleures empanadas argentines de Montréal ! N’oubliez pas d’essayer les churros faits maison en dessert, qu’ils soient nature ou au dulce de leche.

Lakalaka (Duluth/Saint-Denis) : Dans ce restaurant chaleureux et festif, vous pourrez tester tous les classiques de la gastronomie mexicaine, souvent accompagnés de musiciens !

Arepera (Prince Arthur/ Coloniale) : Proposant des arepas et des empanadas, ce restaurant met en valeur l’héritage culinaire du Venezuela et de la Colombie. Tous les plats sont sans gluten !

Dans la même édition