Soccer : les Redbirds n’y arrivent toujours pas

Face aux Citadins de l’UQAM, un score vierge qui n’arrange personne.

Après un début de saison très compliqué pour les Redbirds de McGill et deux défaites consécutives (3–1 contre l’Université de Montréal et 4–0 contre l’Université Laval), ce match face aux Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) était l’occasion idéale pour se relancer à domicile. Portée par un public engagé, l’équipe de McGill, alignée en 4–3‑3, s’est montrée entreprenante et n’a pas démérité.

0’ Les Citadins engagent la partie. Aucune équipe n’arrive à imposer son rythme.

13’ Première occasion majeure pour McGill après un exploit individuel d’Elay Chartouni. Les Redbirds prennent des risques et laissent des trous, permettant à l’attaquant de l’UQAM de se retrouver face au gardien. Il pousse trop son ballon et c’est capté. McGill s’en sort très bien.

39’ McGill lance plusieurs assauts. Le jeu penche fortement à gauche depuis le début de la partie. De l’autre côté, grosse frayeur pour la défense mcgilloise sur un centre à ras de terre qui traverse la surface.

41’ Un Citadin s’écroule devant la cage de McGill. L’arbitre ne bronche pas.

46’ Les Redbirds reviennent des vestiaires avec un nouveau visage. Le jeu passe enfin à droite, et sur un centre mal géré par la défense des Citadins, Romain Dallery contrôle et reprend en demi-volée. Superbe parade du gardien.

51’ Encore un centre de la droite, repris en force au second poteau par Samuel Armstrong-Giroux. Le gardien claque le ballon au-dessus de la barre transversale.

62’ Alors que l’ailier gauche des Citadins part seul face au but, il est rattrapé par un excellent tacle d’Esteban Roy, auteur d’une très bonne seconde période.

70’ Plusieurs changements des deux côtés pour entamer la fin du match. Le jeu s’enflamme et les fautes se multiplient.

82’ Luke Rosettani s’écroule dans la surface de l’UQAM. Arbitrage à l’anglaise, pas de penalty.

87’ Nouveau litige dans la surface. Cette fois c’est Nassim Kemel qui est à terre. Toujours rien selon l’arbitre.

88’ C’est maintenant dans la surface de McGill que cela se passe. L’arbitre est clair, pas de penalty.

90’ Encore un joueur à terre dans la surface des Citadins. Lefika Noko est bousculé dans sa course. L’arbitre ne bronche toujours pas.

90+4’ Retour au vestiaire pour les deux équipes. Match nul donc, mais ouvert et contesté. Au classement, les Redbirds et les Citadins ramènent chacun leur premier point de la saison. Un score vierge mais rassurant pour une défense qui a concédé sept buts en deux matchs. Toutefois, c’est un manque d’efficacité offensive qui se prolonge (un but en trois matchs). Les Redbirds ont des leçons à retenir, et la seconde mi-temps pourra servir de référence pour les matchs à venir.̸

Dans la même édition