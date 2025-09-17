Vos prochaines sorties

SOIRÉE DJ : SÉLECTEURS

Sélecteurs est une série d’événements musicaux à l’initiative du collectif montréalais Analog Volts. Ce jeudi, venez assister aux mix de DJing de quatre artistes, mêlant vinyles et ambiance électronique. La soirée aura lieu en plein air et est gratuite à tou·te·s.

Quand : Jeudi 18 septembre 2025, de 17h à 22h

Où : Place du Village

FOOTBALL : REDBIRDS CONTRE CARABINS (UDEM)

Les Redbirds de McGill affronteront les Carabins de l’Université de Montréal dans un match de Football. Le 6 septembre, Alex Suprenant a annoncé les six nouveaux capitaines de l’équipe de McGill pour la saison 2025.

Quand : Vendredi 19 septembre, à 19h

Où : Stade Percival-Molson

ARTMARKET

Rendez-vous Galerie Livart sur le Plateau pour une soirée riche en rencontres. ArtMarket est une exposition exclusivement pensée par des artistes féminines pour mettre à l’honneur leurs travaux et créations. Parmi d’autres, l’illustratrice et graphiste Laurianne Choquette et la peintre Malak Sbihi seront présentes.

Quand : Vendredi 19 septembre, de 16h à 22h

Où : Galerie Livart

SPECTACLE D’EADSÉ

Dans les prochains mois, le théâtre Outremont accueillera sur sa scène les Révélations Radio-Canada 2025–2026. C’est Eadsé, une auteure-compositrice-interprète wendat, qui ouvrira le bal le jeudi 25 septembre. Elle explore

dans ses chansons des thèmes comme la guérison et le lien aux ancêtres.

Quand : Jeudi 25 septembre, à 20h

Où : Théâtre Outremont

SOCCER : MARTLETS CONTRE GAITERS (BISHOP’S)

Les Martlets de McGill affronteront dans un match de soccer féminin les Gaiters de l’Université Bishop au stade Percival-Molson ce dimanche 21 septembre.

Quand : Dimanche 21 septembre, à 13h

Où : Stade Percival-Molson

MARATHON DE MONTRÉAL

Les Marathon et Demi-marathon Beneva de Montréal auront lieu ce dimanche 21 septembre. Le départ est prévu à 7h45 au parc Jean-Drapeau. Les épreuves du 10 km, 5 km, 1 km et Le Mile se tiendront la veille. Vous pouvez venir soutenir les coureur·euse·s aux stations d’encouragement situées aux quatre coins de Montréal !

Quand : Dimanche 21 septembre, à 7h45

Où : Départ du parc Jean-Drapeau

