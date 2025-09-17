Karl Moore : l’avenir appartient aux ambivertis

Et si le leadership de demain ne se résumait plus à l’opposition introverti-extraverti ?

Le lundi 8 septembre, le professeur de gestion Karl Moore, célèbre figure de McGill, a publié son tout nouvel ouvrage We Are All Ambiverts Now. Ce professeur emblématique de la faculté de gestion Desautels est connu pour ses recherches sur les types de personnalité et le leadership. En collaboration avec Gabriele Hartshorne-Mehl, une ancienne étudiante de McGill, Moore propose une nouvelle grille de lecture des comportements de direction, au moment où les entreprises cherchent à conjuguer performance et souplesse.

Son ouvrage part d’un constat simple : la plupart d’entre nous ne sommes ni purement introvertis ni totalement extravertis. Nous sommes « ambivertis (ambiverts) », capables d’adopter tour à tour l’écoute attentive et la communication énergique. Selon Karl Moore, ce profil hybride devient essentiel pour les dirigeants.

Il met en avant l’emergent strategy, une stratégie qui provient des équipes, plutôt que d’être imposée par la direction. Cette approche demande de savoir quand s’effacer pour laisser remonter les idées et quand, au contraire, galvaniser un groupe.

Pour lui, cette alternance entre analyse réfléchie et élan communicatif constitue la clé d’un leadership efficace dans un monde incertain.

Lors de notre entretien, Karl Moore souligne aussi combien les différences culturelles marquent la personnalité : selon lui, l’éducation et l’environnement façonnent les penchants plus ou moins introvertis ou extravertis. Il en déduit qu’un bon leader doit maîtriser les deux registres, savoir être extraverti quand la situation l’exige tout en cultivant des moments d’introversion.

Aux étudiants et jeunes dirigeants, il recommande d’apprendre à identifier et à entraîner ces « modes » complémentaires. L’essentiel, insiste-t-il, est de rester fidèle à soi-même tout en osant la flexibilité et la sortie de sa zone de confort. Karl Moore espère que le concept d’ambiversion aidera non seulement les organisations, mais aussi chaque individu à mieux naviguer dans le monde du travail.

Alors que les campus forment la prochaine génération de décideurs, sa réflexion résonne avec acuité. We Are All Ambiverts Now se présente ainsi comme un guide pour mieux comprendre sa propre personnalité et cultiver la souplesse indispensable au leadership de demain.

