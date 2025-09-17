Willow, la nouvelle mascotte de McGill ?

D’Open Air Pub au Pôle de bien-être étudiant (Wellness Hub), plus d’un mcgillois a déjà joué, caressé ou même posé pour une photo avec Willow. Mais qui est donc cette chienne qui fait craquer tout McGill depuis la rentrée ?

Willow Rosenberg est une chienne de dix-huit mois certifiée chien de thérapie et de soutient émotionnel. Sa popularité s’est rapidement bâtie au fil de ses promenades sur le campus du centre-ville, mais également et surtout grâce à ses séances régulières au Pôle de bien-être étudiant. Chaque lundi et jeudi, de 13h à 14h30, elle accueille des dizaines d’étudiants venus chercher un moment de réconfort, un public qui grandit jour après jour. Devenue en quelques semaines une véritable petite célébrité, Willow a été adoptée comme mascotte par plusieurs clubs et a même été interviewée par McGill. Elle accumule maintenant plus de 300 abonnés sur son compte Instagram : @little.miss.morkie.

Le maître de ce projet – et de cette boule de poils – se nomme William Rosenberg, avocat montréalais engagé pour la santé mentale. Rosenberg a découvert l’importance des chiens de thérapie en lisant un article sur les bienfaits des animaux d’assistance dans la réduction du stress chez les jeunes adultes. Inspiré, il a décidé de se lancer dans l’aventure avec son propre chiot, dès ses premiers mois. Rapidement, il a entamé les démarches de formation et de certification pour que Willow puisse intervenir en milieu universitaire.

Quant au nom de la chienne, William l’a choisi en clin d’œil à son propre nom, mais également à celui du personnage de Willow Rosenberg dans la série télévisée culte Buffy the Vampire Slayer. Il s’agit d’une héroïne reconnue pour sa douceur, sa loyauté et sa capacité à apaiser les tensions : des qualités qu’il retrouve chez sa chienne.

Entre le dévouement de William et le charme irrésistible de Willow, le duo montre comment un simple geste – la caresse d’un chien – peut renforcer la santé mentale et tisser des liens sur tout un campus.

