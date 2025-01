Nouvel élan : lancement de la section Bien-Être

Fin octobre, l’équipe du Délit a eu l’occasion de traiter la question du choix dans une édition spéciale dédiée au sujet. Nous avions conclu dans notre éditorial que les choix individuels, au-delà de simples décisions, sont des moments précis, des changements de direction, où chacun réaffirme ses préférences, ses ambitions, et par conséquent, son identité.

Le début d’une année marque souvent une période de remise en question, où chacun·e fait des choix décisifs afin d’ajuster sa propre trajectoire. Ces changements de direction peuvent s’exprimer par l’adoption de nouvelles habitudes, d’une nouvelle discipline sportive, par un changement de fréquentations amicales, amoureuses, ou bien encore par une réorientation académique. Ces choix de vie ne sont pas à regretter, puisqu’ils constituent ce que nous deviendrons in fine. Le Délit n’a pas été épargné par cette remise en question en ce début d’année. L’équipe s’est elle aussi posée des questions sur ses ambitions, sa manière de couvrir l’actualité, et sur sa pratique du journalisme en général.

Au Délit, la section tournante a pour but premier de laisser au journal la capacité de se renouveler, de changer de direction, et de répondre aux besoins changeants des étudiant·e·s de McGill. Elle a pour but d’être un espace de créativité journalistique libre pour les étudiant·e·s et éditeur·rice·s qui souhaitent mettre en lumière une nouvelle facette de la francophonie, de la vie étudiante montréalaise, et de la société québécoise dans son ensemble. Au cours des dernières années, Le Délit a eu le plaisir d’abriter différentes sections tournantes, dont Philosophie, Vie Nocturne, Au Féminin, et dernièrement Environnement.

Après une année riche en articles autant captivants que diversifiés, la section Environnement, menée avec brio par Juliette et Adèle, tire aujourd’hui sa révérence pour faire place à une nouvelle rubrique : Bien-Être. Si cette édition marque la fin d’un chapitre mémorable du Délit, elle ouvre simultanément la voie vers une nouvelle étape de l’évolution du journal, et une manière innovante de produire du contenu pour notre lectorat ; pour vous, les étudiant·e·s de McGill.

Déjà au cours de la dernière année, Le Délit s’est intéressé au sujet du Bien-Être. Nous avons traité de multiples enjeux, comme l’insécurité alimentaire, l’anxiété académique, le stress subi par les étudiants-athlètes de McGill, ainsi que le mal-être que vivent les étudiantes noires dans le système scolaire. Et nous ne nous sommes pas arrêté·e·s là. L’équipe a aussi travaillé dur pour mettre en avant quelques astuces que les étudiant·e·s peuvent appliquer pour améliorer leur qualité de vie. Nous vous avons notamment partagé des recettes de cuisine, des réflexions sur le but réel des études, ou encore, la semaine passée, une vision positive de la dépression hivernale. Vous l’aurez compris, ce n’est pas la première fois que Le Délit aborde le thème du bien-être, mais nous avons jugé qu’il était désormais temps de traiter ce sujet, qui concerne chacun et chacune d’entre nous au quotidien, plus explicitement, et plus profondément.

Dès aujourd’hui, Adèle et Layla vous livreront chaque semaine de nouveaux récits et des retours d’expérience sur le bien-être, la santé mentale et la santé physique. Loin d’avoir la prétention ni la capacité de vous fournir des « conseils santé », Le Délit souhaite à travers cette nouvelle section laisser la place et la parole aux ressentis des étudiant·e·s, et profiter des spécialistes présent·e·s à l’Université pour aborder des sujets qui touchent à la vie quotidienne des étudiant·e·s mcgillois·e·s. Des sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent pourtant peu abordés, voire même tabous : questions d’anxiété, de sommeil, d’alimentation, ou encore de sexualité.

Cette édition marque donc le début d’un nouveau chapitre au Délit, à travers lequel le journal souhaite se rapprocher de son lectorat en couvrant des questions qui interpellent plus directement les étudiant·e·s mcgillois·e·s. Des articles écrits par des étudiant·e·s, à propos des étudiant·e·s, et pour les étudiant·e·s. Le Délit vous dit donc à très bientôt, et bonne lecture.

Tous les articles mentionnés dans cet éditorial sont à retrouver sur notre site internet !

Dans la même édition