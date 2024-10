Recettes végétariennes

SOUPE-REPAS AUX LÉGUMINEUSES ET AU CURCUMA

Un coup de cœur de grand-maman par Ricardo.

Ingrédients :

1 oignon, coupé en dés

2 carottes, tranchées

2 branches de céleri, coupées en dés

1 gousse d’ail, émincée

50 g (1⁄4 tasse) d’orge perlé

2,5 mL (1⁄2 c. à thé) de poudre de cari

2,5 mL (1⁄2 c. à thé) de curcuma moulu

45 mL (3 c. à soupe) d’huile d’olive

1,5 L (6 tasses) de bouillon de légumes

1 boîte de 540 mL de légumineuses mélangées

1 boîte de 398 mL de tomates en dés, égouttées 1 petite patate douce, coupée en dés

Recette :

1) Dans une grande casserole, attendrir l’oignon, les carottes, le céleri et l’ail avec l’orge et les épices dans l’huile. Saler et poivrer au goût.

2) Ajouter le bouillon. Faire bouillir le tout, puis couvrir et laisser mijoter 30 minutes.

3) Ajouter les légumineuses, les tomates et la patate. Couvrir et laisser mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que l’orge soit tendre. Assaisonner au goût.

4) Servir avec des tranches de pain.

SOUPE RÉCONFORTANTE AU RIZ SAUVAGE

Un coup de cœur de Miya par Ali Martin (Gimme Some Oven).

Ingrédients :

1,5 L (6 tasses) de bouillon de légumes

200 g (1 tasse) de riz sauvage

200 g (1 tasse) de champignons de Paris, tranchés

4 gousses d’ail, émincées

2 carottes, coupées en dés

2 branches céleris, coupées en dés

1 grosse patate douce, coupée en dés

1 petit oignon blanc, coupé en dés

1 feuille de laurier

15 g (1 c. à soupe) de sel de céleri

7,5 g (1⁄2 c. à soupe) de paprika

400 mL (1 canne) de lait de coco non-sucré

2 poignées de chou frisé, haché grossièrement

Sel et poivre au goût

Recette :

1) Faire mijoter les légumes et le riz dans le bouillon (sans ajouter le lait de coco) jusqu’à ce que le riz soit parfaitement tendre.

2) Incorporer le lait de coco et le chou frisé, en mélangeant bien. Saler et poivrer au goût.

3) Servir avec des tranches de pain croûté.

PS : Il est possible que le riz sauvage décolore et que le bouillon prenne une teinte mauve-gris, mais ne vous inquiétez pas, la soupe restera délicieuse !

Sachi Kapoor

SOUPE COURGE BUTTERNUT ET LAIT DE COCO

Un coup de cœur de Jade.

Ingrédients :

1 courge Butternut

1 oignon, coupé en dés

500 mL (2 tasses) de bouillon de légumes 400 mL (1 boîte de conserve) de lait de coco

15 mL (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Sel et poivre au goût

Recette :

1) Couper la courge dans sa longueur et recouvrir de papier aluminium. Faire rôtir au four à 180° Celsius entre 40 et 50 minutes, jusqu’à ce que l’intérieur soit entièrement cuit. Si vous n’avez pas de four, vous pouvez aussi couper la courge en cubes et les attendrir dans une casserole avec un peu d’eau.

2) Faire sauter l’oignon dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit bien doré (7 à 9 minutes).

3) Ajouter la chair de la courge, le bouillon, et les épices. Couvrir pendant 5 minutes jusqu’à ébullition.

4) Mélanger le tout. Incorporer le lait de coco.

5) Épicer au choix : gingembre, noix de muscade, poudre de cari.

6) Si la soupe est trop épaisse, diluer avec un peu d’eau.

7) Servir généreusement et déguster avec une bonne tartine !

PS : Cette soupe se conserve très bien au congélateur

SOUPE À LA COURGE ET PATATES DOUCES

Un coup de cœur de Camélia par sa maman.

Ingrédients :

1⁄2 courge musquée (peut être remplacée par de la citrouille ou une autre courge de saison), coupée en dés

2 à 3 patates douces, coupées en dés

3 carottes, coupées en dés

1 oignon, haché

3 tomates, coupées en dés

3 branches de céleri, coupées en dés 15 g (1 c. à soupe) de beurre

1 pincée de noix de muscade

Sel et poivre au goût

Recette :

1) Dans une casserole, verser 500 mL d’eau et attendrir les légumes.

2) Passer les légumes au mélangeur à main en ajoutant de l’eau tiède.

3) Ajuster l’épaisseur au goût.

4) Ajouter les épices. Saler et poivrer au goût.

PÂTES AUX COURGETTES AVEC CÂPRES CROUSTILLANTS ET PISTACHES (RECETTE ADAPTÉE POUR LES ÉTUDIANTS EN MI-SESSION)

Un coup de cœur d’Édouard par Yotam Ottolenghi.

Ingrédients :

150 mL (2⁄3 de tasse) d’huile d’olive

4 courgettes (2 tranchées en rondelles et 2 coupées en dés)

20 mL (4 c. à thé) de vinaigre de vin rouge

45 mL (3 c. à soupe) de câpres, épongées

75 mL (1⁄3 tasse) de feuilles de basilic

60 mL (1⁄4 tasse) de pistaches (ou autres noix au goût)

6 gousses d’ail, hachées grossièrement

285 g (10 oz) de pâtes tubetti ou ditalini

Sel et poivre au goût

Recette :

1) Faire chauffer l’huile dans une petite casserole à feu moyen-vif. Faire frire un tiers des courgettes tranchées pendant 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retirer les courgettes et les transférer sur une assiette recouverte de papier absorbant. Assaisonner avec une pincée de sel. Répéter avec le reste des tranches de courgettes. Transférer le tout dans un petit bol. Ajouter le vinaigre et mélanger, puis laisser mariner de côté.

2) Réduire le feu et ajouter délicatement les câpres à l’huile. Faire frire les câpres pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et de couleur vert foncé, puis les retirer, les égoutter et les placer sur une assiette recouverte de papier essuie-tout. Répéter avec les feuilles de basilic, en les faisant frire pendant environ 1 minute, puis avec les pistaches. Une fois refroidies, hacher grossièrement les pistaches.

3) Verser l’huile chaude dans une casserole, puis ajoutez les courgettes coupées en dés et 3⁄4 de c. à thé de sel. Faire cuire à feu vif pendant environ 5 minutes, en remuant, jusqu’à ce que les courgettes soient légèrement dorées. Ajouter ensuite l’ail et les pâtes, et faire cuire pendant 1 minute. Incorporer 2 1⁄2 tasses d’eau chaude, porter à ébullition, et laisser cuire en remuant souvent pendant environ 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les pâtes soient al dente.

4) Incorporer les pistaches et les courgettes frites, puis transférer les pâtes dans un grand plat. Garnir avec le basilic et les câpres. Servir chaud, à température ambiante ou même froid !

Edouard Montaigne

RISOTTO À LA COURGE D’HIVER ET À LA SAUGE

Un coup de cœur de Genève par Recettes du Québec.

Ingrédients :

1 oignon de taille moyenne, haché

8 feuilles de sauge, hachées

60 mL (4 c. à soupe) de beurre

450 g (2 1⁄2 tasses) de courge musquée, coupée en dés

125 mL (1⁄2 tasse) de vin blanc

1,25 L (5 tasses) de bouillon de légumes

270 g (1 1⁄2 tasse) de riz arborio non rincé

300 mL (1 1⁄4 tasse) de fromage Caprano râpé

Sel et poivre au goût

Recette :

1) Dans une casserole, faire revenir l’oignon et les feuilles de sauge dans le beurre. Ajouter la courge et remuer pendant 2 minutes pour bien l’enrober de beurre.

2) Incorporer le vin et 1 tasse de bouillon. Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes, jusqu’à ce que la courge soit al dente.

3) Retirer le couvercle et faire réduire à sec à feu très vif.

4) Ajouter le riz et 3⁄4 de tasse de bouillon. Faire mijoter à feu doux en remuant jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Répéter jusqu’à ce que le riz soit cuit.

5) Retirer du feu et ajouter le fromage. Bien mélanger. Assaisonner au goût.

Miya Yuki Comte Desjardins

Dans la même édition