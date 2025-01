Gerts, un symbole mcgillois

Une université est composée de symboles, et à ce jeu-là, McGill ne perd jamais. Entre le kiosque à hot-dog qui ne prend des pauses qu’en plein hiver et l’agitation procurée par l’Open Air Pub qui marque le début du semestre d’automne et la fin de celui d’hiver, le campus reste animé pendant une bonne partie de l’année. Et puis il y a Gerts, mythique bar étudiant qui habite le sous-sol du bâtiment de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) depuis plus de 50 ans, mais qui, à la surprise générale, n’a rouvert ses portes que le 6 janvier après les avoir fermées discrètement en avril dernier.

Une fermeture habituelle ?

Le 26 avril 2024, comme l’année précédente à quelques jours près, Gerts prend son congé estival, avec une promesse : « On se revoit en automne (tdlr) ». Pourtant, le semestre d’automne est arrivé, puis s’est déroulé sans que le bar n’ait donné signe de vie, au grand dam de la communauté mcgilloise. Le 22 novembre, la nouvelle paraît enfin sur la page Instagram du bar : « Gerts ouvre ses portes le 6 janvier », répondant à l’espoir des clients les plus fidèles, inquiets de ne pas pouvoir y célébrer la Saint-Patrick au mois de mars. Derrière cette fermeture, les raisons sont multiples. Un membre du comité exécutif de l’AÉUM explique : « Gerts a d’abord été fermé en raison de changements dans la structure de gestion, qui ont rendu nécessaire l’embauche de nouveaux gérants. » Avant d’ajouter « que des problèmes nouvellement identifiés concernant l’achat de nouveaux meubles et équipement, ainsi que le système électrique dans l’espace du bar, ont nécessité le déménagement du café à l’étage ».

Un retour à la normale ?

Une réorganisation globale et une ouverture étaient attendues par de nombreux étudiants de la communauté mcgilloise. Tout n’est pas encore exactement redevenu comme avant, mais comme le dit un des membres du comité exécutif de l’AÉUM : « Maintenant que l’équipe est au complet, nous sommes impatients de remettre les choses en ordre ! » Il reste pourtant encore quelques places à pourvoir dans l’organigramme, notamment le poste de vice-président à la vie étudiante, bien que « cette absence n’ait aucune incidence sur le financement ou les activités de Gerts », ou encore certains postes dans le café, comme celui de barista. Le bar étudiant offre aussi de nouveau la possibilité d’accueillir des rencontres de différentes associations du campus. Il est bon de rappeler que Gerts est géré à part entière par l’AÉUM. L’association finance, couvre les pertes, et gère la communication du bar, confirmant son identité mcgilloise : « Gerts ne paie pas de loyer et n’a pas à soutenir ses propres processus indépendants de comptabilité, de ressources humaines et de communication. » En somme, c’est dans un hiver glacial que le mythique bar étudiant, réorganisé à plusieurs niveaux, se réinstalle dans la vie quotidienne du campus, et ce, au plus grand bonheur de la communauté mcgilloise.

