Découverte d’amiante sur le campus Macdonald

Le mardi 31 janvier dernier, l’administration mcgilloise a annoncé la fermeture immédiate de trois pavillons mitoyens situés sur le campus Macdonald après la découverte d’amiante au cours de travaux de rénovations. L’Université a annoncé que les pavillons Macdonald-Stewart et Barton demeureront fermés jusqu’au 9 février, alors qu’aucune date d’ouverture n’avait encore été avancée pour le pavillon Raymond au moment de l’écriture de cet article.

La fermeture

Dans un courriel envoyé à toute la communauté mcgilloise le 31 janvier dernier, Pierre Barbarie, directeur de la sécurité publique sur le campus, annonçait que des tests réalisés dans le cadre de travaux de rénovation du pavillon Raymond avaient révélé la présence d’amiante sur certaines surfaces du bâtiment. Ce dernier ainsi que deux autres pavillons mitoyens, Macdonald-Stewart et Barton, ont été fermés sur le campus excentré de l’Université, hébergeant la Faculté d’agriculture et d’environnement de McGill.

Dans son courriel aux étudiants, Pierre Barbarie qualifiait la situation de « préoccupante » et assurait que l’Université prenait « ce problème très au sérieux ». De nouveaux tests ont été conduits suivant la découverte d’amiante afin d’isoler la source du problème et de publier un calendrier pour la réouverture des bâtiments. L’Université a ainsi affirmé dans un communiqué du 3 février dernier que les tests effectués dans les pavillons Macdonald-Stewart et Barton n’avaient rien révélé de préoccupant, mais que ces bâtiments resteraient fermés jusqu’au 9 février pour une investigation exhaustive de la présence d’amiante. Une fois ces tests réalisés, l’Université a annoncé qu’elle concentrerait ses efforts sur le pavillon Raymond. L’accès aux bâtiments concernés a été restreint aux activités essentielles ayant trait au soin des animaux ou à la préservation des cultures cellulaires et des plantes. Les cours donnés dans ces pavillons ont été déplacés en zoom ou annulés pour ceux impliquant une activité en présentiel, et le personnel administratif a été prié de travailler en distanciel.

« J‘espère que la santé des individus sera au centre des discussions » Jeanne

Des étudiants inquiets pour leur santé

Contactée par Le Délit, Jeanne*, étudiante en Environnement à McGill, a vu trois de ses cours déplacés en ligne à cause de la fermeture des pavillons du campus Macdonald. Elle nous a confié : « Après deux ans en ligne à cause de la pandémie, avoir à nouveau des cours sur Zoom pour une durée indéterminée, ça n’enchante personne. » Cette étudiante s’est aussi montrée préoccupée : « L’amiante est bien connu pour ses effets cancérigènes, alors bien sûr cette nouvelle soulève des inquiétudes pour la santé (des étudiants, ndlr). Le problème est que l’amiante s’accumule longtemps dans les poumons et que les effets peuvent mettre très longtemps à apparaître, mais sont bien réels. » Ces inquiétudes font écho au « Dossier de l’amiante » de 2020 et 2021 créé après le décès de deux professeurs de l’Université de Montréal (UdeM) en 2019 et 2021 des suites d’un mésothéliome, un cancer lié à une exposition à l’amiante pouvant se développer des dizaines d’années plus tard. La Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait établi qu’une exposition à l’amiante dans le cadre professionnel avait été la cause des décès de ces deux enseignants.

Interrogée sur la réponse de l’Université face à la situation, Jeanne* nous a déclaré : « J’espère que la santé des individus sera au centre des discussions, plutôt que la volonté de garder les salles de classe ouvertes malgré un environnement dangereux. »

*Nom fictif

