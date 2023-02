Éclatement de conduites d’eau à McGill

Le dimanche 5 février dernier en fin de soirée, les étudiant·e·s, le corps enseignant ainsi que le personnel de McGill ont été prévenu·e·s par courriel que des conduites d’eau avaient éclaté dans certains pavillons du campus. Dans un communiqué signé au nom du Centre des opérations d’urgence de McGill, le directeur principal de la protection et de la prévention de l’Université, Pierre Barbarie, a rapporté que les températures extrêmes des derniers jours ont provoqué des dégâts d’eau importants dans plusieurs bâtiments de McGill. On peut y lire que le pavillon Stewart des sciences biologiques a été particulièrement touché, et que par conséquent l’ensemble des classes prévues le lundi 7 février au matin devraient être tenues en distanciel jusqu’à 12h30, afin que les équipes de réparation puissent terminer le nettoyage et rétablir l’approvisionnement en eau dans l’ensemble du bâtiment.

Pierre Barbarie a spécifié quelques heures plus tard dans un second communiqué que le bâtiment Stewart resterait complètement fermé jusqu’à jeudi matin au plus tôt, afin de terminer le nettoyage complet du bâtiment et de procéder à une évaluation exhaustive des dommages, obligeant les étudiant·e·s ayant des cours dans ce bâtiment à demeurer en distanciel jusqu’à nouvel ordre.

Le pavillon Stewart, assigné aux départements de biologie et de psychologie, possède deux grands amphithéâtres de 150 et 300 places, en plus de donner accès au Phytotron, une vaste serre de recherche

L’Université McGill est loin d’être le seul établissement à avoir connu des problèmes de cette sorte. Cette fin de semaine, le journal La Presse a rapporté de nombreux problèmes de tuyauterie dans plusieurs hôpitaux de l’Estrie, comme l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, l’Hôpital Fleurimont, ou encore l’Hôpital et centre d’hébergement d’Youville. Ces incidents ont fortement ralenti le service dans ces établissements.

Le froid hivernal cause chaque année d’importants dégâts sur les canalisations et tuyauteries de nombreux bâtiments. Selon CEP Forensique, en hiver, le froid extrême peut occasionner le gel des tuyauteries ainsi que celui de l’eau qu’elles contiennent. Comme pour une bouteille d’eau laissée au congélateur pendant plusieurs heures, le gel entraîne une prise de volume de l’eau pouvant atteindre 9%, causant une pression importante sur la tuyauterie. Les canalisations sont donc soumises à une énorme pression interne, qui peut parfois mener à leur éclatement.

Les équipes de réparation de McGill se trouvent donc accaparées par la récente découverte d’amiante au campus MacDonald et par la problématique actuelle de l’endommagement de la tuyauterie à McGill. Pierre Barbarie tiendra au courant la communauté mcgilloise du développement de la situation et de la réouverture prochaine des bâtiments.

Dans la même édition