Fauchés mais affamés

Café & casse-croûte

Anti-café

Ce café se situe près de la Place des Arts. Pour y aller, attention à ne pas se tromper de porte : l’entrée, cachée entre deux boutiques, est en haut d’un petit escalier aux murs tapissés de posters. On y est accueillis par une bonne odeur de café, d’épices et de chocolat. Ambiance vintage, sol en parquet, plantes aux coins de la pièce… Mais ce qui fait la particularité de ce café, c’est le mode de paiement. En effet, ici on paye à l’heure, et non à la consommation. Plus le temps passe, plus le prix baisse – rester toute la journée ne dépasse pas les 15$!

Caffetteria Café/Bar

Adresse pour les amateurs de café ! Dans cet établissement italien, on ne rigole pas avec la boisson. Les grands cafés américains avec des glaçons et du lait, c’est tabou. Ici, l’espresso est torréfié en Italie et infusé à l’aide de machines traditionnelles. À moins de cinq minutes à pied des portes Roddick, on y vient pour déconnecter car il n’y a pas de wifi ! Il y a par contre une jolie terrasse bordée de plants de basilic, et une salle à l’intérieur qui nous transporte dans les années 90 de par son carrelage en échiquier et ses murs bleu turquoise.

Café Santropol

Proche du ghetto de McGill, ce café se situe à l’intersection des rues Saint-Urbain et Duluth. Décoration magnifique, un peu bobo et très fun. Il y a même une cour intérieure et une véranda pour ceux qui veulent s’installer près des plantes. Ici on sert du café, des sandwichs et autres plats réconfortants. Il est également possible de travailler à l’intérieur, où il y a du wifi et de grandes tables.

Midi à l’Université…

Hot-Dog Guy

Comment faire un article sur la gastronomie de McGill sans mentionner le stand de hot-dog ? Situé en plein milieu du campus, il est impossible de rater la longue file qui s’étend derrière cette petite installation. Son succès ne se dément pas ; après avoir obtenu la base (pain et saucisse, au choix) on peut y ajouter autant de garnitures que l’on souhaite.

Japote

Caché à l’intérieur du Centre Mont-Royal, en face de la rue McTavish, se trouve un petit restaurant japonais. Le chemin pour y aller peut sembler étrange – il faut entrer dans le Centre qui ressemble à une banque désaffectée, puis descendre au niveau métro – mais une fois en bas, impossible de le rater. Les plats viennent en trois tailles, aucune ne dépassant les 12$. Service rapide et efficace ; mieux vaut avoir prévu quoi commander avant d’approcher le comptoir !

Curry Mahal

Ce restaurant se trouve sur le boulevard Saint-Laurent, à quelques minutes du stade Percival-Molson. La façade peut paraître un peu délabrée et démodée, mais il ne faut pas s’y tromper – la nourriture est fameuse. Les plats sont faits maison, les portions copieuses, et les prix tournent autour des 9$ à 12$. On y trouve des biryanis, du naan, du lassi…

Midnight Kitchen

Midnight Kitchen est une organisation caritative qui propose des repas gratuits pour les étudiants mcgillois

qui en ont besoin. Menus véganes, avec plat et dessert ; ce programme ouvre le jeudi 18 septembre et continue

chaque jeudi pendant l’année, à quelques exceptions près.

Nouilles Zhonghua

Situé juste devant les portes Roddick, ce restaurant fait aussi partie des incontournables. Plutôt petit, il faut faire attention à ne pas y aller à l’heure de pointe, ou il risque d’y avoir une longue file. Et c’est pour une bonne raison ! Ce sont parmi les meilleurs plats de nouilles à Montréal ; tout est fait maison, et on peut même apercevoir les cuisiniers travailler la pâte pour former les nouilles.

Épicerie et produits frais

Le marché fermier de McGill

Un marché s’installe tous les jeudis sur la rue McTavish. Vendeurs de thés, traiteurs indiens ou caribéens, on trouve un peu de tout. Il y a notamment des producteurs locaux, dont le « Mac Market », qui vend des fruits

et légumes venant du campus Macdonald. Le système Community Supported Agriculture (CSA) permet quant à lui de commander en ligne des paniers – grands, petits ou très petits– de produits frais de la saison, à venir récupérer en personne.

Épicerie Segal

Cette épicerie est à ne pas manquer pour les habitants du Plateau–et tous les curieux qui veulent faire des économies ! Loin des prix élevés des grandes surfaces comme Metro ou IGA, Segal propose une variété de produits frais de saison à des prix concurrentiels. Ne vous fiez pas à la façade, et entrez – ça en vaudra la peine.

La rédaction du Délit vous partage ses plans bon marchés pour manger à Montréal !

Vincent : Romados – délicieux sandwichs au poulet portugais pour 8,99$, et pasteis de nata à 2,50$.

Toscane : 5$ la portion de gnocchi ? Rendez-vous à Drogheria Fine dans le Mile End.

Lara : Code 8642 pour une réduction de 40% chez Domino’s Pizza les lundis. Commandez en ligne, seulement pour emporter.

Elie : L’application TooGoodToGo pour manger à petit prix tout en limitant le gaspillage !

Antoine : Al-Amine sur Lacombe – 2 pointes et une boisson pour 6,95$.

Stu : Opiano vous sert de la merveilleuse nourriture coréenne !

Eugénie : Portugalia – cuisine portugaise en quantité généreuse à bas prix !

Layla : Lee N Kim – onigiris copieux pour 5$.

Rose : Pho Hao – soupes pho à bas prix !

Valentin : Zeez – meilleurs burgers de Montréal.

Jiayuan : Amener son propre lunch !

Eileen : J’aime Sushi sur Saint-Denis.

Matthieu : Rien n’est pas cher dans cette économie.

Juliette : Patati Patata – burgers à 5$ et brownies maison pour 3,50$.

