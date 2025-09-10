Soccer : McGill passe complètement à côté de son match d’ouverture

À l’occasion du premier match de soccer à domicile de la saison 2025–2026, les Redbirds – la section masculine du sport universitaire mcgillois – ont affronté le Rouge et Or de l’Université Laval ce dimanche 7 septembre. Le stade Percival-Molson baigné de soleil, l’orchestre de McGill dans les gradins prêt à donner de la voix pour ses athlètes, et un public entonnant des chants à la gloire des Redbirds, toutes les conditions étaient réunies pour assister à un match d’anthologie.

0’ Le coup d’envoi est donné, McGill s’empare du ballon et installe progressivement un jeu de possession, prudent, mais stérile. 6’ Contre favorable en faveur du Rouge et Or, suivi d’un face à face manqué contre le gardien. 12’ Incursion de l’attaquant mcgillois dans la surface, suivie d’une frappe puissante effleurant la barre. 23’ Action solitaire du numéro 7 Rouge et Or ; il transperce la dernière ligne de défense et enroule au second poteau. But 0–1, Laval mène la danse. 27’ Corner pour Laval, long ballon flottant suivi d’une splendide reprise de volée. Laval 2, McGill 0 ; les Lavallois exultent. 31’ Incursion de l’ailier gauche de Laval dans la surface, enchaînée d’une frappe, le gardien se déploie complètement et réalise un arrêt miraculeux. Les Redbirds frôlent la catastrophe. 39’ Penalty transformé pour Laval, le Rouge et Or mène 3–0, le stade est abasourdi. 60’ But de Laval. C’est le naufrage. McGill est mené de quatre buts à domicile. 70’ De multiples changements du côté de McGill permettent de multiplier les offensives jusqu’à la fin du match, en vain. 90+3’ L’arbitre siffle la fin du match et scelle la deuxième défaite consécutive des Redbirds cette saison. Les joueurs rentrent au vestiaire, frustrés. Les Martlets – l’équipe féminine – sauve- ront l’honneur en l’emportant 1–0 face à Laval plus tard dans l’après-midi.

Le pointage final, amer, ne reflète cependant pas la physionomie du match. Les Redbirds se sont montrés combatifs et entreprenants, ce sont avant tout quelques erreurs défensives et une cruelle inefficacité offensive qui leur a fait défaut. Interrogé sur les objectifs cette saison, Elias Farhat, milieu de terrain des Redbirds se veut rassurant : « Nous voulons continuer sur la même lancée que la saison précédente et jouer les nationals à Toronto à l’issue de la ligue provinciale ».

