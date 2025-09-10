5 km sur le campus

Ce dimanche 7 septembre, aux alentours de dix heures, l’allée principale de l’Université McGill s’est mise à résonner sous les foulées de 275 coureur·euse·s lancé·e·s pour une course de cinq kilomètres sur le campus. Le club de course des étudiant·e·s de McGill y organisait sa toute première course.

Dossards, chronomètres, ligne de départ et d’arrivée… Il s’agissait bel et bien d’une compétition. Pourtant, depuis sa création en 2015, le club revendique une tout autre approche de la course à pied : s’établir en contrepoint au culte du record personnel à tout prix. Interrogée par Le Délit, Acadia, vice-présidente du club et chargée de l’organisation de la course, insiste : « L’ambition est de s’éloigner de la surperformance (tdlr) » et de promouvoir ce sport comme espace de convivialité, de sérénité, d’épanouissement.

Si cette course est une première pour le club, elle n’est nullement sa première initiative destinée à rassembler les adeptes de la pratique. Tout au long de l’année, l’association propose cinq sorties hebdomadaires, courues à des rythmes variés afin d’ouvrir la pratique à des coureur·euse·s de tous les niveaux. La prochaine aura lieu le mercredi 10 septembre à dix-huit heures, avec comme point de départ le monument à sir George-Étienne Cartier, et vise à favoriser l’intégration des étudiant·e·s fraîchement arrivé·e·s à McGill.

Harry Pitman

Prendre contact avec la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal, avec l’administration mcgilloise, trouver des partenaires, régler la question du chronométrage individuel, penser le parcours, promouvoir l’événement, commander les dossards… C’est ce sur quoi travaillent les membres de l’exécutif depuis un an et demi. Un processus fastidieux que décrit Acadia, mais qui semble avoir porté ses fruits : aux 200 dossards initialement prévus, il a fallu en ajouter 75 supplémentaires pour répondre à une demande plus forte qu’anticipé.

À l’approche de la fin d’OAP, de Frosh et de la période d’ajout ou d’abandon de cours, Acadia espère que cette course aura servi de point de rencontre énergisant sous le signe du bien-être pour (ré)accueillir les étudiant·e·s sur le campus à l’aube d’un nouveau semestre.

