Vos prochaines sorties

Événement à venir sur le campus et à Montréal.

Associations : activité de la rentrée

Les associations étudiantes de sciences politiques (AÉSP), d’économie (ESA), d’histoire (HSA) et d’études en développement international (IDSSA) vous invitent à leur traditionnelle activité sociale de la rentrée pour une soirée remplie de jeux, de questionnaires, de prix, de breuvages et de belles rencontres. Les billets seront disponibles via leurs pages Instagram respectives.

Quand : Jeudi 18 septembre à 19h00

Où : Brasserie Brutopia

Sports interuniversitaires

La saison des sports interuniversitaires est officiellement lancée à McGill. Du soccer au football, en passant par le rugby, plusieurs matchs palpitants auront lieu au cours des prochaines semaines.

Rugby : McGill contre Bishop’s le 20 septembre prochain à 19h30.

Soccer masculin : McGill contre l’UQAM le 12 septembre à 20h15.

Soccer féminin : McGill contre l’UQAM le 12 septembre à 18h.

Course : Terry Fox

La Fondation Terry Fox de Montréal organise sa course annuelle le 14 septembre prochain. Terry Fox est un jeune athlète canadien atteint par le cancer qui a traversé le Canada à la course en 1980. Après qu’il eut perdu sa lutte contre le cancer, des courses en son honneur, et ayant pour but de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer, ont été organisées annuellement à travers le Canada. La Fondation Terry Fox organisera des courses de 1 km, 2,5 km et 10 km.

Quand : Dimanche 14 septembre

Grand Prix cycliste

La fin de semaine prochaine aura lieu le Grand Prix cycliste de Mont- réal, où les Montréalais auront la chance de voir des cyclistes professionnels s’affronter dans les rues de la ville. Tadej Pogačar, le vainqueur du dernier Tour de France, sera présent. Le départ sera au Parc Jeanne- Mance à 10h15. Il consistera de 17 tours autour du Mont-Royal. Cet évènement gratuit sera ouvert à tous !

Quand : Dimanche 14 septembre

Théâtre : 12 hommes en colère

Le théâtre Outremont présente 12 hommes en colère, dont la grande première aura lieu le 13 septembre 2025. Ce classique des années 50 met en scène un jury de 12 hommes qui doivent décider du sort d’un jeune homme accusé d’homicide. La preuve et les faits réunis contre lui sont accablants. Le verdict qui parait évident ne convainc pas un des membres du jury. La pièce aborde des thèmes tels que la discrimination, les préjugés, la justice, la responsabilité individuelle et la force du collectif.

Quand : Samedi 13 septembre à 20h

JACKALOPE

Montréal Pendant trois jours, le Quai Jacques-Cartier au Vieux-Port se transformera en scène d’action avec des compétitions d’athlètes professionnels en planche à rou- lettes et en escalade de bloc. C’est un événement gratuit, ouvert à tous, parfait pour vivre l’adrénaline des sports d’action !

Quand : Du 12 au 14 septembre

