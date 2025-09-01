Le Quartier des Spectacles en folie

Du 21 au 24 août, la Place des Arts de Montréal a vibré au rythme des défilés de mode, des performances musicales et des productions chorégraphiques. Le M.A.D. (Mode, Arts et Divertissement) Collectif y organisait la 25e édition de son festival annuel.

En misant sur « le pouvoir de la créativité comme moteur de retombées positives », l’agence de création événementielle entend promouvoir l’expression de soi par les pratiques artistiques et culturelles. Tatoueur·euse·s, perceur·se·s, DJ, peintres, barbier·ère·s, stylistes… Près de 300 artistes et créateur·rice·s québécois·e·s et canadien·ne·s étaient présent·e·s pour célébrer l’effervescence artistique.

Deux scènes, un village éphémère de boutiques et d’expositions, un studio mobile de baladodiffusion, des bars, des espaces de restauration ainsi qu’un stand de friperie ont pris place de part et d’autre de la rue Jeanne-Mance afin de mettre leur travail à l’honneur.

Parmi les nombreuses représentations, des dizaines de danseur·se·s de la communauté montréalaise, comme Lou Amsellen, Alex Francoeur ou Laura Perron de Willow, ont défilé avec les pièces conçues par des élèves du Collège LaSalle.

Accessible gratuitement, le Festival M.A.D. accueille chaque année plus d’un demi-million de visiteur·se·s.

Si certain·e·s étaient occupé·e·s à (re)découvrir des marques montréalaises, à assister à une conférence d’Apéro Sexo ou à se procurer des bijoux dentaires, d’autres dansaient au son des mixages de DJ Ridley ou de La Pingouinerie.

