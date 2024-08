Ce que vous avez manqué cet été

MISE À JOUR : MÈRES MOHAWKS

Au cours de l’été, des avancées ont été faites dans la dispute légale entre les Mères Mohawks et l’Université McGill concernant les fouilles tenues sur le terrain de l’hôpital Royal Victoria. Tandis que l’Université tente d’entreprendre des travaux de développement sur l’espace anciennement occupé par l’hôpital Royal Victoria, les Mères Mohawks s’opposent aux fouilles, qu’elles considèrent être hâtives, considérant la possible présence de tombes non marquées sur le terrain.

En novembre 2023, un rendement de la Cour supérieure du Québec avait contraint l’Université à poursuivre ses excavations sous la supervision d’un panel indépendant d’archéologues. Ce 16 août 2024, cette décision a été infirmée par la cour d’appel du Québec. L’aboutissement de cette dispute permettra donc à McGill de poursuivre ses fouilles sans la présence du panel indépendant d’experts en archéologie qui avait été mandaté par la cour.

PLACE AUX INONDATIONS

Alors que l’été 2023 a été marqué par des feux de forêt sans précédent, ce sont les ouragans et la pluie qui auront rythmé le quotidien des montréalais cet été. En effet, les vestiges de l’ouragan Béryl ont frappé Montréal le 10 juillet dernier. En 24 heures, 80 mm de pluie ont recouvert la ville par endroits, un chiffre variant d’arrondissement en arrondissement, mais avec des effets tout de même impressionnants : des sous-sols remplis d’eau, des autoroutes fermées, et des mesures d’urgence déclarées.

La ville se remettait tranquillement du déluge, lorsqu’un mois plus tard, le 9 août, la tempête tropicale Debby a déferlé sur Montréal. En plus des inondations causées par les 140 mm de pluie tombés, plus de 550 000 foyers ont été victimes de pannes de courant, certains d’entre eux pendant plusieurs jours.

MONTRÉAL EN FESTIVAL

L’été à Montréal introduit la saison des festivals, qui s’enchaînent les uns à la suite des autres, imprégnant la ville d’une énergie indescriptible. Comme chaque année, les événements culturels gratuits rendent encore plus attrayant l’été à Montréal, avec les Francofolies, les Nuits d’Afrique, ou encore le Festival international de Jazz de Montréal, qui offrent à tous les curieux des expériences inoubliables. Cet été, la grandeur et la beauté des concerts gratuits, notamment celui interprété au pied du Mont-Royal par l’Orchestre Métropolitain et la pianiste Alexandra Stréliski, manifestent une belle volonté de faire découvrir et briller le talent d’ici.

Pour plusieurs Montréalais, ce sont les festivals et leur ambiance électrique qui auront marqué leur été. Les foules était au rendez-vous pour assister aux performances des artistes à Osheaga, observer les couchers de soleil au Parc Jean-Drapeau lors du Piknic Électronik, ou découvrir les représentations électriques des Nuits d’Afrique. C’était à en oublier la canicule, devenue synonyme de vacances !

Dans la même édition