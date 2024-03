L’actualité 2024 n’est pas finie

Cette session la section Actualités vous a tenu au courant d’événements tant locaux qu’internationaux. La grève des travailleurs du secteur public, le désinvestissement de McGill en ressources fossiles, la hausse des frais de scolarité pour les non-Québécois et tant d’autres sujets qui ont modelé la session d’hiver 2024 et occupé les pages de notre journal. Au nom de l’ensemble de la section, nous vous remercions de nous avoir lus et espérons vous retrouver en août prochain ! En guise d’article pour la dernière édition du semestre, la section Actualités fait paraître la liste de quatre événements sur lesquels il faut garder l’œil, qui se dérouleront au cours des prochaines semaines et mois, et qui impacteront le campus, Montréal et le monde.

Grève des TA’s

Date : 25 Mars – 25 mai



Depuis le 25 mars, tous les auxiliaires d’enseignements communément appelés TAs, sont en grève à McGill. Cela signifie que les TAs n’exercent plus aucune de leurs responsabilités, notamment la tenue des conférences, la correction des examens et les heures de bureau. L’Association des étudiant·e·s diplômé·e·s employé·e·s de McGill (AÉÉDEM), syndicat qui regroupe plus de 1 600 auxiliaires d’enseignement, mettra aussi en place des lignes de piquetages devant différentes entrées du campus afin d’exercer une pression sur l’administration de McGill. Cette grève a pour but de faire prévaloir une nouvelle convention collective pour les auxiliaires d’enseignement, qui comprendrait une augmentation de salaire de 40%, une introduction des services de santé, l’ adaptation au coût de la vie et l’indexation des heures de travail en fonction du nombre d’étudiants. Dans les prochains jours et semaines, la décision de l’Administration mcgilloise d’apaiser les tensions en proposant une offre satisfaisante à l’AÉÉDEM. Si McGill décide de ne pas céder, cela aura pour effet de faire perdurer la grève jusqu’à la fin des cours et des examens finaux, créant une perturbation de la fin du semestre pour tout le corps étudiant à McGill.

Vous pouvez suivre le compte instagram de l’AÉÉDEM pour rester au courant des avancées de la grève : @agsem.aeedem

L’éclipse solaire



Date : 8 Avril



Dans un peu plus de deux semaines aura lieu une éclipse totale dans l’est de l’île de Montréal, qui aura pour effet de plonger la ville dans l’obscurité totale pendant quelques minutes. Ce phénomène astronomique extrêmement rare a lieu lorsque la lune s’aligne parfaitement entre le soleil et la Terre. La dernière fois qu’un tel évènement a eu lieu au Québec remonte à l’été 1972 et ce n’est qu’en 2106 (dans 80 ans!) que nous pourrons y assister de nouveau. Pour beaucoup, le 8 avril offrira donc l’opportunité d’une vie d’assister à ce phénomène rare. L’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de McGill organise une soirée d’observation sur le campus et propose d’équiper les étudiants de lunettes de protection. L’événement se tiendra de 13h à 16h30 sur le Lower Field du campus du centre-ville. L’éclipse devrait débuter vers 14h et atteindre l’obscurité totale vers 15h20, pour une durée d’une minute et demie environ. Attention ! Étant donné que Montréal se trouve parfaitement à la limite entre l’éclipse totale et l’éclipse partielle, votre position sur l’île aura pour effet de vous faire vivre différemment l’évènement. Afin d’en profiter le plus possible, il est donc conseillé de se diriger vers l’est de l’île et ainsi se rapprocher du Vieux-Port et du fleuve Saint-Laurent. Il est à prévoir que la majorité des étudiants manquera leurs cours afin de regarder l’éclipse, donc nous pouvons dire qu’il y aura aussi une éclipse scolaire qui se passera au même moment…

Attention : si vous souhaitez assister directement à l’éclipse solaire, il est impératif de porter des lunettes de protection. Même caché par la lune, le soleil pourrait vous brûler la rétine.

Les Jeux Olympiques de Paris



Date : 26 juillet – 11 août



Dans quatre mois, les Jeux olympiques d’été débuteront à Paris, auxquels 206 pays et 10 500 athlètes participeront. La majorité des disciplines se joueront dans la capitale française, mais certains sports seront aussi organisés ailleurs en France : le surf à Tahiti, le soccer à Marseille au fameux vélodrome de l’Olympique de Marseille, ou encore le handball et le basket à Villeneuve‑d’Ascq dans le nord de la France. La France entière sera le théâtre d’une frénésie sportive au cours de laquelle des athlètes de haut

niveau viendront représenter les couleurs de leurs pays et tenteront d’établir de nouveaux records mondiaux. Avec un décalage horaire de six heures, les Canadiens seront contraints de se lever plus tôt pour visionner toutes les compétitions sportives et soutenir les athlètes du pays, notamment au soccer, en nage synchronisée, en escalade ou encore en athlétisme. Ne manquez donc pas le rendez-vous, du 26 juillet au 11 août prochain !

La hausse des frais de scolarité



Date : dès la rentrée 2024



Le 23 février dernier, dans un communiqué envoyé aux étudiants de l’Université, l’administration de McGill a annoncé sa poursuite légale contre le gouvernement québécois suite aux nouvelles mesures d’augmentation des frais de scolarité annoncées le 13 octobre. En octobre dernier, le gouvernement Legault annonçait une augmentation de 50% des frais de scolarité pour les étudiants non-québécois dès la rentrée d’automne 2024. Cette mesure affecte principalement les universités anglophones québécoises, c’est-à-dire McGill, Concordia et Bishops. Depuis octobre, les manifestations étudiantes, grèves et messages de mécontentement des recteurs des universités se sont multipliés. Suite à ces soulèvements, le gouvernement québécois a annoncé une baisse de l’augmentation à 33% des frais, passant de 9 000$ à 12 000$. S’ajoutant à ces mesures, le gouvernement oblige désormais les universités anglophones au Québec à franciser 80% de leurs étudiants de premier cycle lors de leurs études. L’Université McGill estime que les mesures gouvernementales « constituent une forme de discrimination sous la Charte canadienne et québécoise des droits et libertés ». McGill prédit ainsi une baisse de ses revenus de 42 à 94 millions de dollars dès septembre en raison de ces mesures gouvernementales. La poursuite légale de McGill contre le gouvernement québécois débutera dans les prochains mois, mais les effets de ces mesures se feront ressentir dès l’automne 2024.

