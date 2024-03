Terreur en Haïti : la diaspora s’exprime

Le lundi 4 mars 2024, le gouvernement haitien a déclaré l’état d’urgence, suite à la prise d’assaut de deux prisons par les gangs de Port-au-Prince, la capitale, ainsi que la libération de plus de 4 700 prisonniers au cours de la journée précédente. La métropole haïtienne s’est alors retrouvée engouffrée dans la violence, alors que les gangs menaient des attaques contre les institutions de l’État (notamment les stations de police), semant la pagaille à travers la capitale. Pour mieux comprendre la perspective de la diaspora haïtienne à Montréal sur les récents développements, Le Délit s’est entretenu avec Carl-Henry Désir, ancien enseignant de français à la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation en Haïti et présentement enseignant en francisation au Centre de services scolaire de Montréal, ainsi qu’avec Garnel Augustin, pasteur à l’Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, située dans Montréal-Nord.

Contexte et développements

Depuis 1900, la politique haïtienne est marquée par d’innombrables interventions indirectes de la communauté internationale, notamment pendant la guerre froide. Haïti subit aussi trois interventions directes, dont une occupation militaire américaine entre 1915 et 1934. Ces interventions, combinées au régime dictatorial de François Duvalier (1957–1971), ont donné lieu à l’émergence d’une violence endémique, alimentée par les gangs. Le pays est ainsi victime d’une violence extrême depuis plusieurs décennies et témoigne d’une intensification marquée de cette dernière depuis le début du mois.

Suite au 4 mars 2024, Jimmy « Barbecue » Cherizier, chef de gang, a averti les autorités que sans la résignation du président intérimaire, Ariel Henry (nommé suite au décès du président Jovenel Moïse), la capitale nationale subirait une guerre civile et un « génocide ». Henry devait en effet quitter ses fonctions présidentielles en février mais a conservé son poste au-delà de son mandat, causant une escalade de la violence menée par les gangs dans Port-au-Prince. Ces derniers, historiquement engagés dans des guerres de territoire à travers la capitale, se sont unis autour de cette demande de démission et refusent depuis toute intervention internationale.

Les deux principaux gangs concernés, le G9, mené par Cherizier, et le GPep, sont pourtant des rivaux de longue date. Le 11 mars 2024, leur décision de s’unir mène finalement à la démission de Henry et à la mise en place d’un conseil transitoire, composé de sept représentants de partis politiques et deux observateurs issus de la société civile et de la communauté religieuse. Le conseil est formé par les Haïtiens, sous les auspices de la Communauté caribéenne (CARICOM), un organisme international comprenant les nations caribéennes. Le conseil a cependant été rejeté par Cherizier, qui affirme que seuls ceux vivant en Haïti sont en mesure de prendre de telles décisions. Au cœur de cette instabilité gouvernementale, le climat socio-politique demeure largement incertain.

« Le plus gros problème, c’est l’insécurité. Il faudrait une commission d’enquête pour trouver ceux qui ont armé les gangs. D’où viennent leurs munitions ? Sans analyse plus profonde, un conseil transitoire est une solution éphémère » Pasteur Garnel Augustin

Perspective de la diaspora

Le succès potentiel d’un conseil transitoire organisé par la CARICOM semble être un sujet contentieux. Le pasteur Augustin affirme qu’une telle mesure pourrait en partie résoudre la violence mais que l’enjeu réel est plus profond : « Le plus gros problème, c’est l’insécurité. Il faudrait une commission d’enquête pour trouver ceux qui ont armé les gangs. D’où viennent leurs munitions ? Sans analyse plus profonde, un conseil transitoire est une solution éphémère. » Il identifie également l’enjeu de corruption et explique que l’aide internationale n’est pas acheminée là où elle devrait l’être : « Les politiciens s’approprient l’argent et ceux qui devraient en bénéficier ne reçoivent rien. Ils n’ont pas de vision pour le peuple. » M. Désir, quant à lui, exprime une ambivalence par rapport à l’utilité de la CARICOM, et perçoit l’organisme comme le défenseur des intérêts américains. « La solution ne devrait pas être introduite par la communauté internationale. Celle-ci devrait écouter les demandes du peuple, et non celles des politiciens corrompus », explique-t-il. La question de l’intervention internationale fait également débat. M. Désir explique que les Haïtiens à travers la diaspora montréalaise ont envie de voir leur pays s’épanouir mais qu’il y a des désaccords quant au rôle du Canada dans le processus. Le pasteur Augustin spécule que la volonté politique du Canada de s’impliquer dans les affaires haïtiennes n’existe simplement pas. « Le Canada est plus préoccupé par ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient. On laisse les Haïtiens à leurs propres soins. C’est pourquoi le gouvernement canadien demeure à l’écart. » Il poursuit : « certains pensent que le Canada devrait envoyer des troupes en Haïti, mais je comprends pourquoi ce n’est pas le cas. Une telle intervention pourrait être mal interprétée, et cela nuirait à l’image du Canada. »

M. Désir, pour sa part, souligne l’importance de différencier « le discours officiel du discours officieux », c’est-à-dire, de comprendre qu’une intervention canadienne serait à l’avantage du Canada. Il soutient que l’intervention internationale est en réalité à la base du problème en Haïti : « Certains pensent qu’Haïti n’arrive pas à s’en sortir à cause de la pauvreté, qui serait en quelque sorte inhérente. Selon moi, le problème, au contraire, est qu’Haïti est riche en ressources, et donc que les pays comme le Canada, les États-Unis et la France, auraient intérêt à rester étroitement impliqués dans les affaires du pays. » Les multiples intérêts, selon lui, font donc compétition, et la vision d’Haïti comme pays indépendant s’efface.

« Les Haïtiens ont une mentalité influencée par les intérêts de la communauté internationale […], il faut construire une mentalité haïtienne unie, et c’est un processus qui commence avec l’éducation » Carl-Henry Désir

C’est pourquoi M. Désir voit comme seule solution un processus de rééducation, par lequel les Haïtiens pourraient développer leur propre mentalité : « Les Haïtiens ont une mentalité influencée par les intérêts de la communauté internationale, axée vers l’extérieur plutôt que vers leur peuple, leur pays. Il faut construire une mentalité haïtienne unie, et c’est un processus qui commence avec l’éducation », affirme t‑il. Cette rééducation serait donc, pour M. Désir, la clé de la solution.

Pasteur Augustin émet une idée similaire : « Ce qu’il faut, c’est avoir une vision collective du pays, le voir grandir et s’épanouir. » Il souligne que le manque d’unité au sein de la communauté crée un obstacle considérable. « On avait discuté de mettre quelqu’un issu de la diaspora haïtienne dans le conseil transitionnel, mais la personne suggérée a été contestée, et le manque de consensus a fait halte au projet. » Selon lui, ce manque d’unité est également visible dans la diaspora haïtienne : « Il y a énormément d’organismes communautaires haïtiens dans la diaspora, mais ils sont divisés et impersonnels. » Il attribue cela à un manque d’organisation, et affirme que les récents déroulements politiques en Haïti n’ont pas fait trop de bruit dans la communauté haïtienne à Montréal. « On se pose des questions, on prie pour que le problème se résolve, on en discute de manière philosophique, mais de manière pratique, on n’est pas très impliqué. »

Cependant, M. Désir et le pasteur Augustin soulignent la capacité du peuple haïtien à surmonter l’adversité. Le pasteur note qu’un organisme au sein de son église couvre la totalité des dépenses d’une école en Haïti, qui accueille plus de 200 élèves. « Nous payons les salaires des employés et des professeurs, les uniformes, et les matériaux, pour faciliter l’accès à l’éducation gratuite. Nous voulons investir dans l’avenir des jeunes haïtiens,

pour qu’ils puissent obtenir une formation et devenir utile dans la communauté. » M. Désir affirme : « Les Haïtiens sont attachés à leur pays, le peuple est fier et cherche l’autodétermination. La diaspora rayonne partout dans le monde. » Il note également la mobilisation en masse de la communauté haïtienne en soutien à la construction d’un canal d’irrigation à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. « L’armée dominicaine a été déployée, et malgré cela, les Haïtiens se sont unis et mobilisés pour que le projet avance. » Le pasteur Augustin conclut : « On devrait se réunir pour faire des actions concrètes pour aider le pays, mais sur le plan politique, ce n’est pas évident. »

