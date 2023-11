Des kiosques aux archives

Le McGill Daily et Le Délit ont servi la communauté mcgilloise bien avant que nous soyons étudiant·e·s et continueront à favoriser l’échange d’informations et d’idées bien après l’obtention de notre diplôme.

Le McGill Daily a été fondé en 1911 en tant que journal sportif quotidien. C’est le plus ancien journal étudiant du campus qui existe encore à ce jour et l’un des plus anciens au Canada. Maintenant publié « hebdomadairement » au lieu de « quotidiennement », le Daily a élargi sa ligne éditoriale pour couvrir les nouvelles de dernière heure, publier des commentaires importants, célébrer les arts et la culture et explorer les derniers développements en sciences et en technologie. Nous avons également adopté un mandat anti-oppression et nous nous sommes engagé·e·s à « dépeindre et analyser les relations de pouvoir aussi précisément que possible dans notre couverture (tdlr) ». Ce mandat a guidé nos efforts pour exiger des options alimentaires abordables sur le campus, pour condamner la violence à l’encontre des femmes autochtones, pour protester contre la législation discriminatoire du gouvernement québécois et pour mettre en lumière des histoires et des voix négligées par les médias traditionnels.

Dès le départ, Le Délit avait pour but de représenter la voix des étudiant·e·s francophones du campus, qui n’avaient jusqu’alors pas leur propre journal. Le Délit se distingue par son journalisme d’investigation sur nombre d’enjeux liés au campus. Une enquête récente sur la dépendance aux jeux vidéo a permis au Délit de révéler l’ampleur du phénomène grâce aux témoignages d’un expert, d’un concepteur de jeux à succès international et d’un étudiant de McGill. Dans la section Actualités, notre dossier sur les Mères Mohawk a permis de fournir les derniers développements sur la fouille des tombes anonymes d’enfants autochtones, qui auraient été victimes des expériences MK-Ultra à McGill. Parallèlement, Le Délit a eu l’occasion de passer en entrevue l’une des rares survivantes de ces expériences. La section tournante du journal, destinée à se renouveler, permet également de jeter un regard différent sur l’actualité. Cette année, la rubrique Au Féminin aborde des enjeux politiques et sociaux sous un angle féministe, notamment le leadership et l’entrepreneuriat, la santé, la sexualité, le militantisme, l’intersectionnalité et la philosophie.

Le monde évolue rapidement, et tout comme les vêtements peuvent se démoder aussi vite qu’ils sont devenus à la mode, les nouvelles de dernière minute sont rapidement considérées comme de l’information ancienne. Mais les exemplaires non réclamés du Daily et du Délit qui se retrouvent chaque semaine dans les bacs de recyclage sont bien plus que de « vieilles actualités ». Chaque article, photographie et illustration que nous publions fait partie des archives de nos journaux. Ces archives sont constituées de plusieurs dizaines de gros volumes reliés en cuir conservés dans nos bureaux ainsi que dans les collections imprimées et numériques de la bibliothèque de McGill. Les chercheurs intéressés peuvent également accéder à tous les numéros du Daily et du Délit publiés avant 2001 sur Internet Archive et à tous les numéros publiés depuis 2009 sur les pages du site Issuu du Daily et du Délit. La numérisation de plus de 9 000 numéros publiés entre 1911 et 2001 a été rendue possible grâce aux efforts inlassables de l’équipe de numérisation de la bibliothèque de McGill.

En tant que membres du Daily et du Délit, nous nous retrouvons fréquemment à plonger dans les archives de nos journaux. Il est crucial de le faire afin de rappeler les succès et les échecs des mouvements étudiants passés, de suivre les changements dans les politiques de l’administration de McGill et de notre gouvernement étudiant, et de réfléchir aux événements importants qui ont façonné notre corps étudiant tout en continuant de le faire.

En rédigeant son dernier éditorial, sur la politique de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) contre le génocide en Palestine, le Daily a souligné le succès des manifestants étudiants qui ont convaincu l’administration de McGill de se désinvestir de ses avoirs en Afrique du Sud lors de l’apartheid en 1985. La couverture du Daily de cette même année a fourni une preuve importante de la résistance étudiante, et, nous l’espérons, un encouragement pour les étudiants actuels qui se battent pour que McGill désinvestisse.

Lors du référendum de l’année dernière sur le renouvellement des frais facturés par la Société des publications du Daily aux étudiant·e·s de McGill, un éditorial du Délit citait une lettre intitulée « French, with tears » publiée la veille de la parution du premier exemplaire du Délit en 1977, et signée par « an Irate Mother ». Cette lettre affirmait que l’édition hebdomadaire en français était une « sottise », une « action scandaleuse » qui allait « détruire » l’Université et « miner l’unité canadienne ». Malgré les objections, 46 ans plus tard, Le Délit a prouvé son importance en tant que source principale d’informations en français sur le campus.

Comment choisir judicieusement ses mots, et s’ils parviendront à atteindre notre public sont des questions qui préoccupent tous⋅te⋅s aspirant·e·s journalistes au Daily et au Délit. En variant les angles de reportages plus neutres aux articles d’opinion, nous pouvons offrir un large espace d’expression dans nos pages. Malgré les différences dans la manière dont nous couvrons certains événements, nos deux journaux partagent la responsabilité de décrire les réalités difficiles des étudiant·e·s et des autres personnes sur le campus. Une attention particulière aux faits et aux détails est nécessaire si nous voulons traduire et communiquer ces histoires. En ce sens, nos journaux doivent continuer à ouvrir leurs portes aux personnes qui souhaitent découvrir des écoles de journalisme alternatives sans pareil à McGill.

En effet, bien que McGill n’offre pas de programme de journalisme, le Daily et Le Délit offrent depuis des décennies une formation inestimable aux aspirants journalistes. Les rédacteur·rice·s en chef des deux journaux ont ensuite travaillé pour des publications aussi renommées que CBC/Radio-Canada, le Montreal Gazette, le National Post, Slate, La Presse, Le Journal de Montréal, Le Droit et TF1. Tout en honorant le travail de ceux qui nous ont précédés, nous nous réjouissons d’accueillir la prochaine génération de rédacteur·rice·s, de collaborateur·rice·s et de lecteur·rice·s du Daily et du Délit. Nous vous remercions de votre soutien continu et nous vous invitons à explorer les vastes archives de nos journaux et à collaborer dans notre projet d’enregistrement, de commémoration et de célébration de la vie étudiante à McGill.

Dans la même édition