Petit guide du voyage solitaire

En tant que femmes, l’espace public est souvent vécu comme un lieu menaçant. Même les endroits qui nous sont les plus familiers deviennent inquiétants une fois la nuit tombée. Nous ne pouvons pas pour autant rester confinées dans notre sphère privée, dans les endroits sécuritaires, tandis que la possibilité de mobilité procure probablement le plus grand sentiment de liberté. Et cette liberté n’est que partielle lorsqu’elle n’existe qu’en compagnie d’un homme. Avons-nous vraiment toujours besoin de cette présence pour être en sécurité ?

Alors que la solitude dans l’immensité de notre monde est bien plus dangereuse lorsqu’elle est conjuguée au féminin, partir s’aventurer à l’extérieur, armée de notre courage seulement, peut permettre de se réapproprier ce monde, qui est aussi le nôtre. Voyager seule, tout simplement. Voyager seule pour faire tomber les barrières mentales, celles qui nous font craindre l’espace public, celles qui nous empêchent de surpasser nos peurs de l’inconnu, celles qui nous font croire que nous ne nous suffisons pas. Voyager seule pour se retrouver avec ses pensées, mais aussi avec les inconnues qui croisent nos routes. Se retrouver pour développer sa créativité et apprécier ses émotions, les laisser s’étendre partout, sans la peur qu’elles ne dérangent qui que ce soit. Parce que je crois que la peur ne devrait pas nous empêcher de nous évader, voici un petit guide de voyage solitaire au féminin, avec des idées de destinations sécuritaires, des musiques à écouter et des livres à emporter…

« Voyager seule pour faire tomber les barrières mentales, celles qui nous font craindre l’espace public, celles qui nous empêchent de surpasser nos peurs de l’inconnu, celles qui nous font croire que nous ne nous suffisons pas »

La liste des destinations les plus sûres que je vais vous partager a été établie par le cabinet New World Wealth et partagée par le journal français Elle. Ils précisent ainsi que plusieurs critères telles que les violences faites aux femmes (viols, agressions et même esclavage) dans les pays ont été pris en compte. L’étude montre néanmoins également que seuls 58 des 195 pays ont des statistiques fiables sur la criminalité.

Pour finir, j’aimerai vous conseiller le blog de l’agence Les voyageuses du Québec, qui donne d’autres idées de destinations sûres, accompagnées de nombreuses informations (budget, idées pour s’héberger et se déplacer sur place…) Si vous ne vous sentez pas encore prêtes pour le voyage solitaire, Les voyageuses du Québec organise des voyages uniquement entre femmes dans un large panel de destinations.

Alors, lancez-vous ! Le courage des féministes qui ont parcouru les routes pour s’émanciper vous accompagne. Et surtout, n’oubliez pas de voyager en respectant l’environnement, et pour ça, il n’y a rien de tel que la marche, le train, le vélo ou les transports en commun. C’est d’autant plus important que cela nous permet de nous rendre compte du chemin parcouru, et d’expérimenter une certaine difficulté, qui à elle seule peut nous faire prendre soin de nos voyages. Parcourir des milliers de kilomètres en quelques heures n’a rien de normal, rendons-nous compte des espaces pour apprendre à les respecter. Je vous conseillerai aussi d’écrire. Voyager seule, cela fait réfléchir, et écrire permet à la fois d’apaiser, de comprendre et de garder une trace de nos pérégrinations mentales. Allez, laissez votre corps et votre imagination divaguer !

