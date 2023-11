Voyage au cœur de l’activisme mcgillois

Le froid automnal n’a pas démotivé le regroupement d’une centaine de manifestants le 9 novembre dernier devant le pavillon des arts McCall MacBain pour dénoncer la « complicité » du Canada avec Israël dans ses bombardements intensifs à Gaza. Les associations étudiantes SPHR (Solidarité pour les Droits Humains de la Palestine) des universités Concordia, McGill, UQAM, UdeM, ainsi que du collège Dawson ont organisé une manifestation étudiante pour Gaza et ont appelé les étudiants à une journée nationale de « shutdown ». Le convoi a commencé devant le pavillon des arts McCall MacBain à 13h et a défilé jusqu’à la tour Scotia, l’une des banques ayant le plus investi dans la compagnie d’armement israélienne Elbit Systems.



Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, l’offensive israélienne à Gaza a entraîné la mort de plus de 10 000 Palestiniens, dont 70% seraient des femmes et des enfants, selon l’ONU. Alors que les bombardements ont touché des hôpitaux et des camps de réfugiés, plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, soutiennent Israël dans son droit de se défendre. De plus en plus d’universitaires et de spécialistes du droit international qualifient ces bombardements de génocidaires. Les associations étudiantes montréalaises ont ainsi lancé un appel général à briser leur silence et à dénoncer l’absence d’action du gouvernement fédéral et de leurs institutions universitaires face à une telle violence. Des tambours ont rythmé les revendications le 9 novembre : « Israël, tu ne peux pas te cacher, tu commets un génocide », « Israël terroriste, Canada complice ». Les manifestants ont ordonné un cessez-le-feu immédiat et plus largement la libération de la Palestine de l’État israélien. « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » était à la fois visible sur les pancartes et se faisait entendre dans la foule.

Des affiches sont collées aux murs de la tour Scotia : « Le Canada finance le génocide », « Libérez la Palestine ».

Le 9 novembre, des manifestants défilent du pavillon des arts McCall MacBain jusqu’à la tour Scotia en chantant au rythme des tambours « Solidarité avec la Palestine ».

Anouchka Debionnne

Ces affiches rappellent les altercations entre deux groupes d’étudiants à Concordia le 8 novembre, qui organisaient des ventes en soutien aux victimes palestiniennes des attaques d’Israël et les otages israéliens du Hamas.

Une banderole porte l’écriture : « Cette entreprise soutient le génocide. Boycottons » Des manifestants crient « Honte ! » devant les bureaux de la tour.

