La boussole pour premières années

La rentrée sonne pour les mcgillois·e·s. C’est un retour à la normale pour la majorité des étudiant·e·s, mais une toute nouvelle étape pour les étudiant·e·s de première année. L’Université McGill est une très grosse institution comptant près de 40 000 étudiant·e·s, de plusieurs dizaines de nationalités et de langues différentes, ainsi que de nombreuses associations. Pour un·e nouvel·le arrivant·e, cela peut être intimidant, et il est possible de mettre quelque temps avant de comprendre le fonctionnement de certains aspects de l’université et de la vie étudiante. Dans cette perspective, l’équipe du Délit vous propose quelques outils et informations pour mieux apprivoiser votre premier semestre à McGill.

Nous ne pouvons parler de la vie étudiante sans introduire l’Association des étudiants de l’Université McGill, (l’AÉUM). Elle représente l’ensemble des étudiant·e·s de premier cycle à McGill, soit environ 27 000 personnes. Nous pouvons la considérer comme la maison des étudiant·e·s de McGill : son bâtiment, situé au 3480 rue McTavish, regroupe notamment un grand nombre de ressources pour les étudiant·e·s, et accueille une partie des associations mcgilloises. Les associations étudiantes peuvent y réserver des espaces pour y mener leurs activités, et les étudiant·e·s peuvent s’y retrouver pour discuter, manger, travailler ou encore festoyer. En effet, le Centre Universitaire de l’AÉUM abrite aussi le bar étudiant Gerts dans son sous-sol.

Associations, services et activités sur le campus

La vie étudiante est intense à McGill : rares sont les semaines sans qu’il n’y ait un événement marquant, une manifestation ou autres représentations sur le campus. En effet, il existe plus de 250 associations étudiantes diverses reconnues par l’AÉUM, qu’elles soient artistiques, linguistiques, grandes, petites, engagées ou non : il y en a réellement pour tous les goûts ! Le Délit s’est entretenu avec Esteban Ronsin, un étudiant de deuxième année en finances à McGill, qui s’est beaucoup investi dans la vie associative. Il est notamment fondateur et co-président de la nouvelle association Consulting Academy McGill.

Pour les étudiant·e·s qui hésitent à s’investir dans une association, notamment par peur de surcharger leur emploi du temps et de nuire à leur parcours académique, Esteban considère que « faire partie d’une association demande de trouver un équilibre entre les cours, qui sont déjà assez prenants, l’association, et la vie sociale », mais que justement, « c’est complémentaire à l’apprentissage réalisé pendant les cours qui sont souvent plus théoriques ».

« Faire partie d’une association demande de trouver un équilibre entre les cours qui sont déjà assez prenants, l’association, et la vie sociale […] mais c’est complémentaire à l’apprentissage réalisé pendant les cours qui sont souvent plus théoriques »

« Il y a différents types d’associations, il ne faut pas les mélanger : certaines sont centrées sur le social et les passions, d’autres sont beaucoup plus axées carrière. » Selon lui, qui a fait le choix de mener une vie associative « axée carrière », les associations permettent « de se regrouper avec des gens qui ont les mêmes ambitions que toi, et qui te tirent vers le haut ». Ou encore, de se préparer pour le futur : « Personnellement, fonder cette association me prépare pour l’avenir, c’est un peu comme fonder une “start up” » ; « c’est la première fois que je fais ça, et les erreurs que je commets aujourd’hui me préparent à ne pas les reproduire dans ma future vie professionnelle. »

Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur la vie associative mcgilloise, faites un tour à la soirée des activités de l’AÉUM qui se déroulera dans le stade intérieur Tomlinson du complexe sportif de McGill, les 13 et 14 septembre de 15 heures à 20 heures. C’est à cet endroit que vous pourrez trouver l’association de vos rêves et démarrer pleinement votre vie étudiante ! Ou bien, consultez le site web de l’ AÉUM.

« C’est la première fois que je fais ça, et les erreurs que je commets aujourd’hui me préparent à ne pas les reproduire dans ma future vie professionnelle » Esteban Ronsin

Les Services Étudiants

Alors que les associations correspondent à des groupes fermés et distincts, les 17 services étudiants de McGill, eux, œuvrent pour l’ensemble de la communauté étudiante sans distinction : les étudiant·e·s peuvent bénéficier de leurs services sans avoir à en être membre. Mais quels sont ces services ?

Il y a les services relatifs à la sécurité des étudiant·e·s sur le campus et sur l’île de Montréal, notamment SSMU Drivesafe et Walksafe. Ce sont deux services mis en place par l’AÉUM à travers lesquels des bénévoles raccompagnent gratuitement les étudiant·e·s qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rentrer chez eux·elles seul·e·s la nuit. SSMU Drivesafe opère les jeudis, vendredis et samedis soir de 23h00 à 3h00. Vous pouvez les appeler au (514)-398‑8040. D’autres services sont aussi très importants, on peut notamment citer le Centre contre l’agression sexuelle de l’ AÉUM, qu’il est possible de joindre au (438)-943‑4855.

Il existe aussi des services relatifs à la santé des étudiant·e·s, comme l’Équipe des premiers soins des étudiants de McGill, qui pourront vous venir en aide en cas de blessure pendant une activité physique sur le campus, par exemple. Il existe aussi le Centre pour les troubles alimentaires, le Centre de soutien aux pairs, et bien plus encore. Des services entiers sont voués au soutien de certaines communautés d’étudiant·e·s de McGill. Nous vous invitons encore une fois à vous renseigner sur la page web de l’AÉUM pour en connaître davantage.

Le Sport à McGill

Comme dans la plupart des universités du continent, le sport fait partie intégrante de la vie étudiante à McGill. L’Université met à disposition des étudiant·e·s des infrastructures de dernier cris : que ce soit bassins de natation, terrains de football américain, terrains de soccer, une salle de sport, etc. La majorité des sports peuvent être pratiquée à McGill.

N’ayez pas peur ! Il existe les équipes universitaires compétitives, plus exigeantes pour les étudiant·e·s

les plus téméraires, mais il existe aussi une branche entière dite « de récréation » destinée aux étudiant·e·s souhaitant faire du sport de manière plus détendue pendant leur temps libre.

Renseignez-vous sur le site web du Service de l’Activité Physique de McGill pour trouver l’activité sportive de vos rêves !

Mais en fait, Facebook n’est pas si daté !

Les étudiant·e·s de McGill et l’ensemble de la communauté étudiante de Montréal sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook via des groupes de discussion. En fonction de vos besoins, allez jeter un œil sur des groupes Facebook dédiés à vos cours ou vos activités favorites. On ne peut tous les citer, mais voici quelques exemples :

« Veux-tu ça toi ? C’est à donner » est un groupe Facebook privé qui vous permettra de meubler votre résidence ou votre appartement même si vous disposez d’un petit budget. En effet, c’est un groupe centré sur le don, où vous pouvez trouver des livres et des vêtements gratuits, et bien plus encore !

« McGill Off-Campus Housing » vous sera aussi utile pour trouver un logement rapidement. Des offres y sont publiées quotidiennement à destination des étudiant·e·s de Montréal.

Réalisée pour les étudiant·e·s et par les étudiant·e·s, la presse étudiante est primordiale pour laisser les mcgillois·e·s s’exprimer pleinement sur les sujets qui leurs tiennent à cœur. L’Université McGill a la chance d’être dotée de trois journaux hebdomadaires : The McGill Tribune, The Daily et nous, Le Délit. « Contribuer au Délit » est un groupe Facebook public où vous trouverez des idées d’articles à écrire ou des demandes d’illustrations pour notre journal. Alors, lancez-vous, on vous attend !

Enfin, Montréal est une ville qui déborde d’événements culturels d’envergure. Si nous pouvions vous conseiller une dernière chose, ce serait d’aller profiter pleinement de la fin de l’été au festival Piknic Electronik, qui fait vibrer le Parc Jean-Drapeau tous les weekends jusqu’au 1er Octobre ! Au plaisir de vous y croiser !

