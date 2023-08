Ce que vous avez manqué cet été

Des tombes autochtones non marquées sur le site de l’hôpital Victoria ?

En avril dernier, après de longs mois de batailles judiciaires entre le collectif des mères Mohawk et l’Université McGill, les parties avaient signé un accord pour que les fouilles aillent de l’avant. L’accord abordait la recherche de tombes autochtones non marquées sur le site de l’ancien hôpital Victoria, ainsi que l’accès aux archives, l’encadrement des fouilles par les mères Mohawk, et les techniques de fouilles appropriées.

Le 9 juin dernier, une équipe canine a localisé un lieu où se trouvaient des restes humains en décomposition, relançant les espoirs des mères Mohawk de faire lumière sur le sort de leurs ancêtres. Alors que les mères Mohawks dénoncent dans un communiqué publié en août dernier la tournure des événements qu’elles qualifient de « déplorable », les fouilles se maintiennent. La découverte de tombes autochtones non marquées sur le site de l’hôpital Victoria serait pour elles l’aboutissement d’une longue bataille, mais elles ne s’arrêtent pas là. Les mères Mohawk déclarent dans un communiqué publié le 4 juillet, que « plusieurs autres institutions du Québec pourraient contenir des tombes non marquées de nos enfants », poursuivant ainsi leur quête de vérité sur d’autres sites au Québec.

Meta bloque les nouvelles canadiennes sur ses plateformes

Depuis le 1er août dernier, Meta, la maison mère d’Instagram et de Facebook, a commencé à bloquer les contenus d’informations canadiens sur ses plateformes. Ceci empêche non seulement les internautes d’accéder aux contenus d’informations déjà existants, mais empêche aussi les responsables des médias d’en publier de nouveaux. Cette décision de Meta fait suite au projet de loi C‑18, déposé en juin dernier, qui devait obliger les géants du web à négocier une compensation financière avec les médias canadiens pour l’utilisation de leur contenu. La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, avait alors réagi dans un communiqué, qualifiant ce geste « d’irresponsable », considérant que l’entreprise Facebook n’avait et n’a toujours aucune obligation en vertu de la loi actuelle, qui sera mise en application seulement au mois de décembre. Elle conclut : « Les géants du web préfèrent bloquer l’accès aux nouvelles pour leurs utilisateurs au lieu de payer leur juste part pour le travail des médias. » Ce bras de fer entre le gouvernement canadien et Meta impacte aussi les médias étudiants, comme Le Délit, qui voient leur contenu d’information sur Instagram et Facebook devenu totalement inaccessible.

Un été au féminin

Cet été a aussi été marqué par deux événements sportifs féminins majeurs : la Coupe du monde de soccer et le Tour de France Femmes. Ils ont tous deux enregistré des records d’audience.

Le Tour de France féminin a été remporté par la Hollandaise Demi Vollering. Après la réussite de l’édition féminine 2022, qui marquait la première réédition depuis plus de 30 ans, le Tour de France féminin 2023 a confirmé son succès auprès du public, particulièrement en France, où il a réuni près de 20 millions de téléspectateurs.

L’édition 2023 de la Coupe du monde féminine s’est tenue en Australie et en Nouvelle- Zélande, et dont la finale a vu l’Espagne s’imposer 1–0 face à l’Angleterre. Au regard de la plupart des indicateurs, cette Coupe du monde 2023 constitue le plus grand événement sportif féminin de l’Histoire, avec plus de un million de billets vendus, une audience à la hausse, et un prix de 110 millions de dollars, plus de quatre fois celui de l’édition passée. Malgré ces progrès, cette édition a été marquée par de nombreux scandales sur les pressions et les conduites des entraîneurs et entraîneuses des différentes équipes, à commencer par la France, où trois des joueuses phares des Bleues ont annoncé en mars dernier ne pas prendre part à la Coupe du Monde en raison de préoccupations pour leur santé mentale. Le baiser forcé du dirigeant de la fédération espagnole (Luis Rubiales) à la joueuse Jennifer Hermoso après la victoire de son équipe a aussi fait le tour du monde et a choqué le public. Il est désormais sous le coup d’une procédure judiciaire et est sommé de démissionner, sous la pression de l’équipe espagnole entière.

Séparation au sommet

Le 2 août dernier, le premier ministre canadien Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire-Trudeau ont annoncé leur séparation dans une publication commune sur leurs comptes Instagram respectifs : « Après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer ». Cette déclaration, accompagnée d’un communiqué officiel du Bureau du Premier Ministre annonçant le début d’une procédure de séparation légale, marque la fin de 18 ans de mariage. Sophie Grégoire-Trudeau devrait se voir retirer les charges officielles, ainsi que les équipes gouvernementales à son service.

Cette séparation au cours de son mandat, Justin Trudeau n’est pas le premier à la vivre. Son père, Pierre Elliott Trudeau, avait divorcé en 1984, alors qu” il occupait lui aussi le poste de premier ministre.

Le Canada brûle

Cet été, le Canada a été frappé par des feux de forêts sans précédent. Depuis le début de l’année 2023, plus de 11 millions d’hectares ont été détruits, des ravages considérables lorsque comparés à une moyenne annuelle de 1,4 million d’hectares. Des images de Montréal sous un nuage de fumée ont fait le tour du monde ; un smog persistant dû aux incendies qui détériore la qualité de l’air de la métropole, tant et si bien que le 25 juin, Montréal affichait le pire indice de qualité d’air au monde. Les feux se poursuivent encore aujourd’hui dans le nord et le nord-ouest du Canada. Le 16 août dernier, les 22 000 habitants de Yellowknife, la plus importante ville du nord-ouest canadien, ont reçu l’ordre d’évacuer face à l’avancée rapide des incendies. Fin juillet, plus de 990 feux de forêts sont répertoriés, générant un record d’émissions de carbone selon l’agence Copernicus : 290 mégatonnes, deux fois supérieur au record de 2014 enregistré après des vagues d’incendies similaires. Ce chiffre correspond aux émissions annuelles du Japon, pourtant au cinquième rang parmi les plus grands pollueurs mondiaux.

