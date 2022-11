 Un don pour la recherche en astrophysique

Le 21 novembre dernier, l’Université McGill a annoncé un don de 16 millions de dollars à l’Institut spatial Trottier, auparavant appelé l’Institut spatial de McGill. La Fondation familiale Trottier a fait don d’un montant total de 26 millions de dollars, répartis entre l’Université McGill et l’Université de Montréal. Le changement de nom de l’Institut a été annoncé en même temps que le don, en reconnaissance du soutien de la famille Trottier à la recherche en astrophysique à McGill.

Créé en 2015, l’Institut spatial Trottier est un centre de recherche interdisciplinaire qui rassemble des chercheur·se·s et des étudiant·e·s dans divers domaines comme l’astrophysique, les sciences planétaires et atmosphériques et l’astrobiologie.

« Un grand honneur »

Victoria Kaspi, directrice de l’Institut Spatial Trottier et professeure de physique à l’Université McGill, nous affirme : « C’est un grand honneur. C’est une reconnaissance de tout notre travail. Ça témoigne d’une appréciation pour l’astronomie et l’astrophysique, mais aussi d’une compréhension qu’il faut des ressources pour mener ce type de recherche à un niveau global. » Selon la Pre Kaspi, le don permettra de financer la construction d’un nouvel édifice qui comprendra des bureaux pour les chercheur·se·s de l’Institut, prévue pour la fin de l’année 2024. Il permettra également de financer diverses ressources pour les étudiant·e·s et chercheur·se·s post-doctoraux·les de l’Institut et de les soutenir dans leurs projets de recherche.

« C’est un grand jour pour nos deux universités » Christopher Manfredi

Dans un discours prononcé lors de cet événement, Christopher Manfredi, principal intérimaire de l’Université McGill, s’est montré tout aussi optimiste. « C’est un grand jour pour nos deux universités, mais aussi pour Montréal », a‑t-il affirmé. « Grâce au support visionnaire de la Fondation familiale Trottier, l’Institut est en passe de devenir un chef de file mondial dans le domaine de la recherche sur l’espace », a‑t-il ajouté.

Une bonne nouvelle pour les étudiant·e·s

Vishwangi Shah est étudiante à l’Institut spatial Trottier, où elle réalise sa maîtrise en physique sous la supervision de la Pre Victoria Kaspi. Elle accueille l’annonce de ce don avec beaucoup d’enthousiasme : « Je trouve que c’est incroyable ! Cela pourra donner l’opportunité à des étudiant·e·s de partout dans le monde de venir contribuer à la recherche fantastique qui se passe à l’Institut. […] J’ai très hâte de voir les développements scientifiques que cela pourra apporter. » Elle souligne également que ce don aura un impact positif sur beaucoup d’étudiant·e·s aux cycles supérieurs en leur donnant l’opportunité d’obtenir du financement supplémentaire pour leur recherche. Selon l’étudiante, il est important de financer la recherche dans le domaine spatial, puisque cette dernière « apporte énormément de nouveaux développements technologiques […] qui peuvent être utiles dans d’autres domaines, comme les communications ». « Mais surtout, nous sommes curieux de savoir ce qu’il y a dans l’espace. Qu’est-ce qui nous a créés ? D’où venons-nous ? Où irons-nous ? Ce sont des questions que nous nous sommes toujours posées. Financer la recherche spatiale pourrait nous permettre d’assouvir cette curiosité », conclut-elle.

