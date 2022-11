McGill accueille un nouveau Principal et Vice-Chancelier

Le 14 novembre dernier, le Conseil des gouverneurs a annoncé la nomination du Pr H. Deep Saini au titre de principal et vice-chancelier de McGill. Il succèdera à Christophe Manfredi, qui occupe le poste de principal par intérim depuis le départ de Suzanne Fortier en août dernier. Le Pr Saini entamera son mandat de cinq ans le 1er avril prochain.

La candidature du Pr Saini

Pr Saini a grandi en Inde, où il a complété une maîtrise en sciences à l’Université d’agriculture de Punjab. Il dispose d’une longue expérience en matière de gestion universitaire. Il a auparavant occupé le poste de président et vice-chancelier de l’Université Canberra en Australie et est actuellement président et vice-chancelier de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Ayant vécu près de 20 ans à Montréal, il maîtrise le français et l’anglais et dispose d’une connaissance approfondie de la société québécoise dans laquelle McGill évolue, a souligné l’administration de l’Université McGill dans un communiqué de presse.

La candidature du Pr Saini a été approuvée à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs, sur recommandation du comité consultatif formé en janvier dernier après l’annonce du départ de Suzanne Fortier. Ce comité était composé de 14 membres issus de la communauté étudiante, du corps professoral, du Conseil des gouverneurs, et de consultants privés de l’entreprise Perett Laver. Les critères de sélection ont été publiés en juillet dernier à la suite d’une consultation de la communauté étudiante. Ces derniers comprenaient notamment la volonté d’accroître le rayonnement de l’Université, l’engagement en matière d’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI), et de réconciliation.

« Il devra montrer que l’administration est réellement réceptive aux commentaires des professeurs et des étudiants » Kerry Yang

Les problèmes auxquels le futur principal sera confronté

Le Délit a contacté le Pr Richard Gold, professeur à la Faculté de droit de McGill et membre du comité consultatif. Il nous a exprimé son optimisme vis-à-vis de la future gouvernance du Pr Saini et son espoir que ce dernier travaillera à restaurer la confiance au sein de l’Université. Dans un échange par courriel avec Le Délit, il a écrit : « Je vois beaucoup de promesse dans ce choix [ …] Le Pr Saini est engagé en faveur de l’équité et de la diversité et considère que l’Université s’appuie sur son passé, tout en cherchant à apporter des changements pour répondre aux besoins et aux possibilités du 21 siècle.» Il a aussi souligné que ce dernier « attache beaucoup d’importance à la transparence […] et est engagé en faveur de la réconciliation ». Toutefois, Pr Gold a pointé du doigt le problème du « manque de confiance régnant au sein de l’administration », que le future principal devra confronter selon lui « avec une plus grande ouverture et engagement auprès des étudiants, enseignants, personnel et diplômés ».

Le Délit s’est aussi entretenu avec Kerry Yang, Vice-Président des Affaires universitaires de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) et membre du comité consultatif. Il nous a fait part de sa confiance vis-à-vis de la capacité du Pr Saini à relever les problèmes de l’Université : « Il devra montrer que l’administration est réellement réceptive aux commentaires des professeurs et des étudiants, et qu’elle souhaite s’améliorer en s’appuyant sur la communauté étudiante et le corps professoral ». Le Pr Saini a selon lui les qualités pour répondre à ces problèmes : « C’est […] quelqu’un qui a une vraie compréhension des enjeux d’EDI et des questions autochtones. Il semble également accessible et prêt à répondre aux préoccupations des étudiants. »

