McGill revient à la vie… Le Délit aussi ?

Après deux ans en semi-dormance, le campus de l’Université McGill semble enfin revivre, envahi par des étudiant·e·s pressé·e·s, des froshies excité·e·s et des camarades de classe qui peuvent enfin voir les sourires de leurs pairs. L’administration de McGill, qui s’époumone à nous répéter qu’il s’agira de la première rentrée « normale » depuis le début de la pandémie, semble pour l’instant avoir vu juste.

Pour les clubs et journaux mcgillois, ce retour sur le campus arrive à point. Une première année entièrement en ligne et une seconde sans Activities Night digne de ce nom ont donné un coup dur à la visibilité et au recrutement. Cette année, les groupes qui constellent la vie étudiante pourront à nouveau étaler ce qu’ils ont à offrir tout en démontrant leur sensibilité aux réalités et aux besoins changeants de leur public cible.

Au Délit, tribune d’information et d’expression de la francophonie mcgilloise, cette rentrée se déroule sous le signe de la réinvention et de l’ouverture. En ajoutant un poste Multimédias à notre conseil éditorial, nous espérons rendre notre publication plus accessible en greffant la baladodiffusion et la vidéographie à notre contenu. Une nouvelle section, « Vie nocturne », s’ajoute également à nos pages : elle accueillera des textes épicuriens et salaces, épeurants et festifs.

« Cette année, notre journal devra plus que jamais se montrer à la hauteur de sa communauté et de sa mission, car son existence sera entre vos mains »

Outre des changements à l’équipe ou au contenu, Le Délit demeure également d’actualité en restant conscient de la diversité de sa communauté. Notre mission est de desservir et d’accueillir francophones et francophiles d’ici et d’ailleurs, ceux·lles qui maîtrisent notre langue comme ceux·lles qui l’apprivoisent. Tous·tes sont les bienvenu·e·s dans l’appréciation et la valorisation du français que prône Le Délit.

Cette année, notre journal devra plus que jamais se montrer à la hauteur de sa communauté et de sa mission, car son existence sera entre vos mains. À l’automne 2022, les frais étudiants nécessaires à la conduite de nos activités seront soumis au vote populaire dans le cadre d’un référendum de l’Association étudiante de l’Université McGill. Dans les mois à venir, Le Délit déploiera tous les efforts pour vous démontrer qu’après 45 ans de présence francophone sur le campus, il est toujours aussi nécessaire, voire davantage, à la santé de notre communauté, alors que le poids du français est en déclin au Québec et au Canada.

Le Délit est publié chaque semaine sur papier et en ligne. Nos soirées de production, qui ont lieu tous les lundis dans nos bureaux du Centre universitaire, sont ouvertes à tous·tes. Si vous souhaitez rencontrer l’équipe qui vous demande votre confiance, venez nous voir : notre porte est ouverte !

