Une rentrée sous le signe du renouveau à McGill

Ceux et celles qui se seront promené·e·s sur le campus de McGill au cours de la semaine dernière auront certainement eu le plaisir de constater que la vie étudiante y revient en force pour la rentrée de l’automne 2022. Pour la première fois en deux ans, toutes les activités de la semaine d’accueil et d’orientation mcgilloise, qui se sont tenues du 21 au 30 août, ont eu lieu en personne. Après deux éditions virtuelles, la journée Découvre McGill (Discover McGill), au cours de laquelle les nouveaux·lles étudiant·e·s mcgillois·es ont l’opportunité d’explorer le campus et de se familiariser avec l’Université, a pu avoir lieu en personne le 23 août dernier. De plus, l’Université a tenu le 30 août pour la toute première fois une journée Re-découvre McGill (Re-Discover McGill) à l’intention des étudiant·e·s n’ayant pas pu profiter des activités d’accueil de l’Université en présentiel au cours des rentrées des automnes 2020 et 2021.

Bien que le retour de la plupart des cours à un mode d’enseignement en présentiel soit en vigueur depuis l’automne 2021, cette rentrée voit le retour en personne de l’intégralité des activités de l’Université, aussi bien parascolaires que scolaires. C’est un choix qui reflète le désir de l’administration mcgilloise de raviver l’implication étudiante sur le campus, alors que cette dernière a pâti énormément de la pandémie de COVID-19 depuis mars 2020. « Nous essayons de revenir à une vie étudiante sur le campus plutôt que de simplement revenir dans nos salles de classe », souligne Pr Fabrice Labeau, vice-principal exécutif adjoint (études et vie étudiante).

« La pandémie n’est pas terminée »

Bien qu’il s’agisse de la rentrée la plus « normale » que McGill ait vu depuis deux ans, il est encore trop tôt pour mettre la pandémie complètement derrière nous, nuance toutefois Pr Fabrice Labeau. « Nous demeurons prudents. La pandémie n’est pas terminée. Nous gardons les masques à portée de main […] et, si le besoin se fait sentir, nous serons prêts à agir », avertit-il.

« Nous essayons de revenir à une vie étudiante sur le campus plutôt que de simplement revenir dans nos salles de classe » Fabrice Labeau, vice-principal exécutif adjoint (études et vie étudiante)

Même si le port du masque n’est plus obligatoire sur le campus depuis le 24 mai dernier, il demeure fortement encouragé par l’Université. Les distributeurs de masques et de gel hydroalcoolique resteront disponibles jusqu’à nouvel ordre à l’entrée de tous les bâtiments sur le campus.

Changement de direction à l’horizon

Quant à l’administration, l’Université McGill s’apprête à effectuer cette année un changement de direction. La principale sortante, Pre Suzanne Fortier, avait annoncé en janvier dernier qu’elle quitterait son poste de principale et vice-chancelière de l’Université McGill le 31 août prochain, soit près d’un an avant la fin de son second mandat. Un comité de sélection s’affaire actuellement à la sélection du·e la prochain·e candidat·e, un processus qui pourrait s’étaler sur plusieurs mois, selon Pr Fabrice Labeau. En attendant l’élection du·e la nouvel·le principal·e, le rôle intérimaire sera assuré par le professeur Christopher Manfredi, vice-principal exécutif et vice-principal aux études.

Dans la même édition