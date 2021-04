Les horaires boréals

Dans le cadre de cette deuxième édition du concours Délier la poésie, les participants et participantes étaient invités à s’inspirer d’un premier poème, écrit par l’éditeur François Céré et l’éditrice Elissa Kayal. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé. La réponse poétique de chacune et de chacun d’entre vous a dépassé nos attentes. Merci énormément à tous et à toutes pour vos contributions !

C’est avec fierté que l’on vous présente ce zine, contenant notre poème de départ ainsi que les dix poèmes retenus pour notre cadavre exquis.

Lauréats et lauréates

Le cri de rage

Frank Herbier (première place)

Au début

La mère donne naissance à l’enfant

L’enfant tout d’innocence court

Court parmi les bois parmi les marées

Inutilement contre les vagues de sel

S’en fichant il passe par les champs en friche

À pleine joie en perte de moyens

Le coeur plein l’enfant a faim

La mère aussi

Une bestiole traîne

Ils la prennent et la mettent sous leur sein

La digèrent longuement

Deviennent un peu d’elle

Et elle un peu d’eux

Mais soudain pousse un cri le petit homme

L’exécrable petit homme

Un cri de rage un cri d’enfer

Un cri qui déchire naïvement les bulles d’air

Un cri en pointes de flèches

Lancées au hasard sur les planètes

Qu’il embroche une à une

Avec ces électrodes de Neptune

Les rapproche grâce à des câbles de fer

Fixés à l’enfant et à son diaphragme

Il connecte le tout ensemble, puis

Reprend son souffle…

Et crie plus fort

Si fort que l’enfant qui devait être dans la vie

Pousse un cri qui englobe toute la vie

Vie fort intérieurement explosive

Dynamitages insoupçonnés dans les endroits humides

De la gorge et du larynx

Où les mots ont fini par se donner

Plus rien n’est clair

Sur les lianes de fer court l’enfant

Par-dessus les bois par-dessus les marées

Oublie la houle et sa fertilité

Entre sa main dans la terre de si loin

Qu’elle ressort blanche dure moindre

Passe une clairière de béton

Fouette la cime des absurdités avec son rebord de pantalon

Passe les mornes forêts de bâtons

Vole pour ainsi dire déchante sur l’air d’une biche

Passe un des nombreux champs en affiches

Il se rend au coeur de la chose

Toujours enragé en criant

Il se rend au coeur de toutes choses

Désirant percer le voile rapiécé

Couvrant la cuisse dénaturante de sa vie

La surplomber du regard ne suffisant en rien

Il plombe sur elle comme un obus

Tombe sur elle en tyran

En tirant abrutissement sur ses vêtements

Pour que la chose fende

Pour que toutes bonnes choses fendent

Pendentif de soleil luette de lune

Cuirasse de pierre poitrail de montagne

Cheveux de grains herbe d’esprit

Sous la couche superficielle des nombres

Embusquée au bûcher

Se retrouve la petite fille

La petite vie

Que l’enfant criard aime tant à tourmenter

Maintenant nue petite réduite à son corps de lait et de miel

Elle regarde l’enfant

À la hauteur de sa perte d’âme

De ce regard que seuls lancent les bourreaux

Elle le regarde

Le juge

Et l’aime.

consomption

Geneviève Lagacé (deuxième place)

de la côte à ma gorge, nos horizons s’entrechoquent. tu fermes les volets,

le temps que passent les ouragans, mais rien n’y fait : les étincelles ne

s’éteignent plus, bruissent sous nos peaux de pointillés qui s’érodent ; les

murs tremblent nos fractures et, dans les heures blanches, nous glissons,

coulons, nous échouons au pied des vagues

l’écume sur la berge

comme l’écho de nos tempêtes

nous avalons le vent, déchaînons nos humeurs, fixons la fin de nos flots

lapidaires. au bout du rivage, nos secrets se créent des univers avec tout

ce qu’ils contiennent de failles, d’excès. ils alimentent nos brasiers,

courent

longtemps

sans pour autant s’essouffler

sans pour autant s’éteindre

nous sommes des jardinières de crépuscule suspendues au tonnerre. nous

sommes l’imprévisible. des flambées qui touchent ciel, des confins

inatteignables. devant nos fureurs, je frissonne, électrique. tu refuses

d’arrêter le jeu, et dans les flammes frénétiques naufragent nos ombres,

mes lueurs bleues

des fissures creusent nos peaux-porcelaines

nous crépitons, exaltés

nos échanges illusoires deviennent cri ardent

les ouragans stagnent –

fuir n’est jamais une option quand c’est toi

qui tiens les allumettes

Nos vicissitudes

Ketzali Yulmuk-Bray (troisième place)

Nos remords sont exhumés par les intempéries

Et la chasse ne sert qu’aux enfants

Qui préparent soupe et thé

En y crachant goulument nos grandes légendes

L’expiation s’écoule plus facilement par les trous



Ce qui est à venir ne nous regarde pas

Du moment que les bêtes s’attroupent

Ou se dispersent

Nous serrerons les dents, les coudes aussi

Rien ne s’oublie grâce à l’écorce

Sur laquelle sont écrites nos aptitudes



Nous apprenons tôt à fabriquer les couvertures

À tisser la honte sur le bas de nos crânes

Pour que vienne s’y abreuver l’oiseau de proie



(Je me souviens de ton grand saut, mon frère)



Nous bénissons nos terres d’origine

Chaque saison, l’arbre du temps fait sonner ses cloches

Et leur écho se répercute jusqu’aux confins de la zone

Ainsi se déroulent nos vies



Certains disent que nous devrions tout mettre en feu.

