Le cri sédiment

Je fais ce rêve je pourchasse ses empreintes vers le lac une chaine brisée autour de la taille je me demande s’il me reste assez de temps pour devenir forgeron pour trouver un rayon en temps d’éclipses le rendre solide y souder ma chaine les pas mort-nés dans l’horizon des lacs et ton visage photographié lorsqu’il me demande.



Je crie à l’ami



Pour moins hurler la vase

C’est dur c’est sérieux la piscine l’eau j’essayais toujours de nager l’entièreté sous l’eau en retenant mon souffle j’y suis arrivé une fois mais tu ne me regardais pas les pieds dans le bleu jusqu’aux cuisses dos à moi toujours de dos et le chalet je la vois au loin la détonation il coule je le regarde couler dans la lenteur de ses poumons dans les nuées rouges carabinées du lac où la pensée s’éteint où son jeu s’arrête les algues.



Qui serrent ma gorge m’appelle



Je crie pour elle pour lui



Pour désalguer la langue en deuil

Il n’y a pas assez de suicidés pour camoufler le lac tout le lac et j’y lance la lourdeur des poignées de change l’oreille et la lame à l’affut je ne joue plus.



Chambranlant armé d’éclipses



Je remue les veines aux algues