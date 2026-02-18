​​Neuf morts dans une fusillade scolaire

Ce mardi 10 février, Tumbler Ridge a été frappée par la pire fusillade scolaire au Canada depuis le massacre de Polytechnique en 1989. Cette petite ville isolée de 2 400 habitants, située au pied des Rocheuses à 1 200 kilomètres de Vancouver, porte désormais le poids d’une tragédie nationale. Jesse Van Rootselaar, 18 ans, ancienne élève, a d’abord tué sa mère, Jennifer Strang, 39 ans, ainsi que son demi-frère de 11 ans à leur domicile, avant de se rendre à la Tumbler Ridge Secondary School. À 14 h 20, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un signalement de tirs actifs. Après avoir ouvert le feu dans l’école, la tireuse a été retrouvée morte par blessure auto-infligée. Le bilan est lourd : neuf morts et 27 blessés.

Une communauté sous le choc

Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, l’horreur a bouleversé le quotidien de la communauté. « Tout semble tellement irréel. Les larmes n’arrêtent pas de couler. Tant de jeunes vies fauchées inutilement (tdlr) », a confié le grand-père d’Ezekiel Schofield, 13 ans, tué dans la fusillade. « C’est une petite ville très soudée, et l’impact d’un événement comme celui-ci est ressenti par tout le monde », a écrit sur X le député provincial Larry Neufeld. Le ministre fédéral Gregor Robertson, qui s’est rendu sur place, a décrit « une communauté extraordinaire », où il a été témoin « d’une compassion et d’une entraide remarquables chez chaque personne rencontrée ».

La fusillade a provoqué une vague d’émotions à travers le pays et au-delà des frontières canadiennes. Le premier ministre Mark Carney a annulé ses déplacements à Halifax et Munich. Visiblement ému devant la Chambre des communes, il a déclaré : « Ce matin, des parents, grands-parents, frères et sœurs à Tumbler Ridge se réveilleront sans quelqu’un qu’ils aiment. La nation pleure avec vous. » À l’étranger, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, le roi Charles III et Friedrich Merz ont exprimé leur solidarité envers les victimes.

Des lois mises à l’épreuve

Au Canada, les fusillades scolaires restent rares. La dernière de cette ampleur remonte à Polytechnique, où 14 femmes ont perdu la vie. Cette tragédie a mené à l’adoption du projet de loi C‑17 en 1991, puis à la Loi sur les armes à feu en 1995. Depuis, plus de 2 500 armes de type « assaut » ont été interdites et un gel de la vente d’armes de poing a été imposé entre 2022 et 2023, et se poursuit progressivement jusqu’en 2026. Malgré ces mesures, les crimes violents liés aux armes à feu ont bondi de 84 % entre 2010 et 2020 au Canada.

Des questions sans réponses

De nombreuses zones d’ombre persistent. La police serait intervenue à plusieurs reprises au domicile de Van Rootselaar en raison de sa santé mentale. Des armes à feu se trouvaient dans le foyer familial : elles auraient été saisies puis restituées à leur propriétaire légal. Le permis de possession de la tireuse était pourtant expiré depuis 2024, et les armes retrouvées à l’école ne seraient pas enregistrées à son nom. Aucune note n’a été découverte et le motif reste inconnu.

La GRC a par ailleurs confirmé que Van Rootselaar était une femme transgenre. Cette information a rapidement été instrumentalisée par des influenceurs de la droite américaine, relayant l’idée d’une « “épidémie” de violence transgenre ». Or, selon James Densley, cofondateur du Violence Prevention Project, 97,5 % des fusillades de masse recensées aux États-Unis ont été commises par des hommes cisgenres, contre 0,5 % par des personnes transgenres. Des militants 2SLGBTQ+ ont déploré que cette récupération politique détourne l’attention du deuil collectif.

« Déterminer le « pourquoi » sera difficile, mais nous ferons tout notre possible pour reconstituer ce qui s’est passé », a admis le surintendant de la GRC, Ken Floyd. En attendant, mercredi soir, des centaines de résidents se sont rassemblés pour une veillée aux chandelles au cœur de la ville.

Dans la même édition