Capharnaüm organisé

Avec une scène musicale québécoise aussi grande et talentueuse, on finit tous·tes par avoir nos coups de cœur. Un groupe de rap, notamment, joue en boucle dans mes écouteurs, surtout au cours des dernières semaines : Floraison Tardive. Initialement composé d’un trio de Tony Baitch (Antoine Bernard), Tetro (Charles-Éli Tétreault) et Mimile (Émile Riopel), la formation ne compte plus que deux membres depuis quelques mois, le troisième ayant plutôt choisi de se concentrer sur sa carrière d’artiste visuel. Le groupe québécois a lancé son premier microalbum, Des pétales au bout du quai, en mai 2023. Cela a permis au trio de participer à la 28e édition du concours pour artistes québécois francophones émergents, les Francouvertes, en mars 2024. Le groupe, maintenant formé de Tetro et de Tony Baitch, a lancé son premier album intitulé Radeau Capharnaüm le 17 octobre 2025.

Même si une grande portion du projet est consacrée au rap, celui-ci ne se limite pas à ce genre et puise dans différents styles musicaux afin d’avoir une identité unique. On sent l’influence du jazz autant dans les chansons de rap (c’est le cas de TOUT VA TROP VITE), que dans la pièce instrumentale Reminispring. Les différent·e·s collaborateur·ice·s, notamment Noëm et Le Gicko, aident à diversifier le son du groupe et à créer une œuvre singulière. Dans une ère de singles, de playlists et d’extraits de chansons écoutées jusqu’à l’épuisement, il est formidable d’avoir en main un projet abouti, pensé et réfléchi pour être écouté d’un bout à l’autre. En seulement 34 minutes, Floraison Tardive ouvre son univers et prouve que le groupe est en pleine maîtrise de son genre, comme il est mentionné dans RENDRE L’ÂME : « Nomme-moi une personne qui fait du Floraison, sauf Floraison. »

Le duo québécois aide à déconstruire les stéréotypes autour des paroles de rap, souvent vues comme vulgaires et vides de sens, en laissant une grande place à la poésie. Les textes de Tony Baitch sont intelligents, rythmés, aussi engagés que drôles et ont tous leur couleur distincte. L’écriture engagée risque d’être une pente glissante où l’artiste parle à travers son chapeau, mais le rappeur évite ce piège en restant complètement conscient de lui-même et de l’époque dans laquelle nous vivons tous·tes. Tony Baitch place un miroir devant la société et ses individus afin de faire ressortir l’hypocrisie et l’absurdité rencontrées au quotidien : « T’es féministe seulement quand ça t’arrange ; Elle triple ton bénef ’ sur OF pis ça t’dérange » (VOIR QUE).

Le travail de Tetro offre un support merveilleux aux paroles du chanteur encréantdesbeatsriches,texturéset entraînants. Il présente ses meilleures productions à ce jour, surpassant ce qu’il avait fait avec leur premier microalbum. Dès la chanson d’ouverture, Spectre du temps, l’artiste s’inscrit en tant que véritable DJ du projet. Il joue avec le scratch, utilise des effets de synthétiseur extravagants et installe une boucle qu’il interrompt pour mieux la reprendre quelques mesures plus tard. Tony Baitch et Tetro sont en contrôle total de leur domaine respectif et se complètent à merveille pour créer un projet excitant qui leur ressemble.

L’album Radeau Capharnaüm de Floraison Tardive est disponible sur toutes les plateformes de diffusion en continu.

