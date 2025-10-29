Casse-Noisette, une production admirable

La danse est un moyen d’expression universel. Sans parler, il est possible de transmettre une foule d’émotions et de sensations. Avec leurs divers spectacles, les Grands Ballets Canadiens remplissent cette mission.

Fondée en 1957 par Ludmilla Chiriaeff, cette compagnie de ballet professionnelle, la première au Québec lors de sa création, est basée à Montréal. Elle allie maintenant le ballet classique et d’autres styles de danse. Aujourd’hui, quarante-cinq danseurs venant du monde entier sont employés par la compagnie.

Les Grands Ballets Canadiens présentent une grande variété de spectacles, du ballet classique à la danse contemporaine. Les performances de la compagnie sont toujours mémorables, accompagnées par l’Orchestre des Grands Ballets. Lorsqu’ils sont assis près de la fosse, les spectateurs peuvent sentir chaque note résonner et observer les cordes et les cuivres donner vie aux partitions de musique. La saison 2025–2026 s’est ouverte il y a quelques jours avec Blanche-Neige & le Miroir, chorégraphié par Etienne Béchard. La compagnie sera de retour à la mi-décembre avec son incontournable spectacle Casse-Noisette, une tradition du temps des fêtes !

Un conte pour tous

Ce ballet, chorégraphié par Fernand Nault sur la musique de Tchaïkovski, est inspiré du conte d’E.T.A. Hoffmann : un soir de Noël, Clara reçoit un casse-noisette de la part de son oncle. Aussitôt les invités partis et les parents endormis, des rats menaçants envahissent le salon. Une armée de soldats de plomb vole à la rescousse de Clara en se battant contre les rongeurs. Le casse-noisette de la jeune fille s’éveille et provoque le Roi des rats en duel. Après sa victoire, le jouet se transforme en prince, emmenant Clara au Royaume des neiges, où la Reine des neiges l’accueille et les flocons dansent avec elle. Après avoir fait leurs adieux aux habitants du royaume, Clara et le Prince poursuivent leur chemin au Royaume des friandises. La Fée Dragée et le roi Bonbon les accueillent et organisent une fête en l’honneur de la jeune fille. S’ensuit alors un défilé d’êtres personnifiant les délices d’à travers le monde : le Chocolat d’Espagne, le Café d’Arabie et le Thé de la Chine. Le Trépak de Russie et le Berger avec ses moutons viennent eux aussi saluer Clara avant la danse des Gouttes de et la valse des fleurs. La célébration prend fin et Clara retourne chez elle dans un carrosse en forme de cygne. Le matin de Noël, la jeune fille se réveille dans son lit avec son casse-noisette dans les bras.

« Plusieurs de ces jeunes aspirent à une carrière en danse professionnelle et à intégrer la compagnie ; c’est donc une merveilleuse opportunité pour eux de voir comment travaillent les professionnels »

Faire d’un rêve une réalité

La compagnie donnera dix-huit représentations de Casse-Noisette du 12 au 30 décembre 2025, ce qui constitue son spectacle le plus populaire. Pour cette raison, plusieurs danseurs ont différents rôles et ne se cantonnent pas qu’à un seul pendant une même saison. Le Chocolat d’Espagne d’un soir peut devenir une Goutte de rosée à une autre représentation. Cette rotation des danseurs évite qu’ils ne s’épuisent ou se blessent.

Comme le ballet comporte plusieurs personnages, dont des enfants, beaucoup sont appelés à auditionner pour faire partie de Casse-Noisette. C’est ainsi que sont sélectionnés les enfants de la fête et les souris, mais aussi les anges, les moutons et les danseuses accompagnant le Café d’Arabie. Ces rôles ouverts aux jeunes danseurs leur offrent une expérience unique auprès du corps de ballet et des solistes de la compagnie. Les auditions ont lieu en septembre, puis les répétitions débutent. Deux groupes de danseurs sont formés : le groupe A et le groupe B, qui alternent les représentations afin de ne pas être épuisés par le grand nombre de spectacles. Plusieurs de ces jeunes aspirent à une carrière en danse professionnelle et à intégrer la compagnie ; c’est donc une merveilleuse opportunité pour eux de voir comment travaillent les professionnels. Lors des auditions, la tension dans l’air est palpable. Tout le monde ressent un mélange d’excitation et d’anxiété. Être sélectionné pour Casse-Noisette est un véritable rêve devenu réalité pour ces jeunes danseurs. Après les auditions, les heureux élus fondent en larmes dans les bras de leurs parents et ont déjà hâte de débuter les répétitions.

Un décor à couper le souffle

Si Casse-Noisette éblouit par sa magnifique chorégraphie et ses danseurs talentueux, les décors et les costumes sont resplendissants. Les décors sont travaillés avec soin, chacun permettant vraiment aux spectateurs de s’imaginer dans la scène. Le sapin de Noël du premier acte, qui se met à grandir follement, est une toile qui s’étire vers le haut, décorée de dizaines de lumières qui illuminent le décor pendant la transformation du casse-noisette en prince. Lors de la valse des flocons de neige, des flocons de papier se mettent à tomber et créent un tourbillon imitant la neige. Pendant le deuxième acte, tout illustre l’univers de confiseries dans lequel arrive Clara. Les pâtissières arrivent, les bras chargés de gâteaux magnifiquement décorés, et le ciel prend des teintes de barbe à papa.

Des costumes hors pair

Les costumes, eux, ne sont pas en reste. Chaque tutu comporte une tonne de détails et de broderies. Les matériaux sont choisis avec soin, alliant textures et couleurs pour créer un effet saisissant. La Fée dragée, avec son tutu et sa longue cape orangée, donne véritablement l’impression de descendre du ciel lorsqu’elle arrive sur scène grâce au porté de son partenaire. Le costume du Roi des rats est également digne de mention, le morceau représentant la tête étant un chef-d’œuvre. Toutefois, c’est probablement le costume du roi Bonbon qui gagne la palme. L’immense tunique est absolument impressionnante avec ses multiples couches de tissu, sa couronne fournie et sa gigantesque canne de bonbon. Si les Grands Ballets Canadiens investissent près de 150 000 $ par année dans la réparation des costumes et des décors, le costume du roi Bonbon est certainement le plus exigeant parmi les 300 costumes de la production : à lui seul, il a une valeur de 10 000 $!

Cette production des Grands Ballets Canadiens est sans aucun doute la plus attendue, année après année. Si chaque compagnie de ballet possède sa propre variation du conte de Noël de Hoffmann, celui présenté à Montréal est de toute beauté, et charme depuis des décennies les petits comme les grands.

Les représentations de Casse-Noisette ont lieu du 12 au 30 décembre à la Place des Arts, à la salle Wilfrid-Pelletier. Les billets sont déjà en vente sur le site des Grands Ballets Canadiens.

