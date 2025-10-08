Nouvelle désillusion pour les Martlets

Au terme d’un match serré, les McGilloises craquent et perdent la rencontre 2–1.

En cet après-midi estival du mois d’octobre, les Martlets, section féminine de l’équipe de soccer de McGill, recevaient les Stingers de l’université Concordia. Les joueuses de McGill comptaient sur cette rencontre pour se relancer, après une série noire de cinq matchs sans victoires et trois sans marquer de buts. Dans un match qui aurait pu tourner à leur avantage, les joueuses de McGill ne sont pas parvenues à concrétiser leurs actions devant le but et à défaire la gardienne de Concordia.

0’ Coup d’envoi donné par les Martlets. Premier corner pour l’équipe de McGill après une belle série de passes.

6’ McGill ouvre le score grâce à la numéro 11 après une brillante séquence de passes conclue par une frappe sèche dans le petit filet. Les Martlets mettent ainsi fin à une série de trois matchs sans marquer. 1–0 pour McGill.

18’ Beau coup franc cadré par la numéro 14 de McGill. La gardienne de Concordia s’allonge et empêche les Martlets de doubler la mise. Les McGilloises continuent de presser la défense adverse.

22’ Une joueuse de McGill s’effondre après avoir reçu un ballon en pleine tête. L’arbitre interrompt le match. Cela permet aux deux équipes de se rafraîchir alors qu’il fait presque 30 degrés à l’ombre, et que le match se joue sous un soleil brûlant.

32’ Tir fuyant de la numéro 23 de Concordia, excentrée, elle ne parvient pas à cadrer.

35’ Les joueuses de Concordia s’installent progressivement dans la moitié de terrain des Martlets, sans pour autant inquiéter leur défense.

40’ Après une belle course et un duel physique avec une défenseuse de Concordia, la numéro 10 de McGill s’écroule dans la surface de réparation. L’arbitre siffle, les joueuses de McGill croient au penalty. Au lieu de ça, renvoi aux six mètres pour Concordia, c’est la désillusion.

44’ Après une longue séquence de possession, la numéro 28 de Concordia trompe la gardienne de McGill, un peu trop avancée, d’une belle frappe à l’extérieur de la surface. Égalité entre les deux équipes au moment de rejoindre les vestiaires.

50’ Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais semblent plus s’observer qu’en première période.

65’ Changement pour les Martlets. Les joueuses de McGill poussent, mais butent toujours sur la gardienne de Concordia.

83’ Sur coup de pied de coin, les Stingers passent devant grâce à une belle réalisation de la tête de la numéro 5. Concordia mène 2–1.

90’ Les joueuses de Concordia s’imposent après un deuxième acte globalement stérile.

Bien qu’elles se soient inclinées en fin de rencontre, la performance des Martlets n’est pas décourageante pour autant. Elles se sont procuré de belles actions tout au long de la rencontre, sans pour autant réussir à concrétiser devant le but.

Plus tôt dans l’après-midi, les Redbirds, section masculine du soccer à McGill, ont quant à eux étrillé l’équipe de Concordia (5–0), quelques jours seulement après leur victoire (3–0) face aux Citadins de l’UQAM.

Dans la même édition