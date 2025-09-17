Quand olympien·ne·s et mcgillois·e·s se croisent

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, Jackalope a pris place sur le quai Jacques-Cartier. Près de 150 athlètes venu·e·s des quatre coins du monde étaient réuni·e·s à l’occasion du plus grand festival de sports d’action du Canada. Le Vieux-Port de Montréal a pris des airs de village sportif, ponctué de boutiques éphémères, de stands de nourriture et d’ambiance musicale. Toute la fin de semaine, des tournois et ateliers d’initiation à l’escalade de bloc, à la planche à roulettes et à la callisthénie se sont succédé.

La planchiste (skateuse) australienne Arisa Trew figurait parmi les têtes d’affiche. L’année dernière, à tout juste quatorze ans, elle s’était hissée à la première place du podium de l’épreuve de park lors des Jeux olympiques de Paris, devenant ainsi la plus jeune médaillée de cette édition. En juin 2023, elle était la première femme à parvenir à réaliser un 720, figure emblématique de sa discipline, en compétition. Samedi après-midi, elle remportait les qualifications féminines en skateboard sur rampe à Jackalope.

Si plusieurs dizaines d’athlètes professionnel·le·s étaient présent·e·s, le festival a su rassembler des passionné·e·s de tous niveaux, et de tous âges ! Les adhérent·e·s du Club d’escalade de McGill ayant pris part à la compétition ont décroché les 18e et 33e places en catégorie ouverte, et les 5e, 7e, et 11e places en catégorie récréative. Une sous-division U7 a été mise en place pour ouvrir les tournois aux plus jeunes.

L’événement, gratuit et ouvert à tous·tes, célébrait sa 13e édition à Montréal. Cet été, les éditions de Virginia Beach et de Mississauga avaient mis à l’honneur d’autres pratiques de sports d’action.

