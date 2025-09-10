Course à la mairie de Montréal : qui pour succéder à Valérie Plante ?

Le 2 novembre 2025 auront lieu les élections municipales de la ville de Montréal. Après sept ans à la tête du conseil municipal, Valérie Plante a confirmé en octobre 2024 qu’elle ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Si ces élections impliquent de nouveaux acteurs, elles se jouent toutefois au niveau des mêmes enjeux : l’itinérance, la sécurité, la transition écologique, ainsi que la circulation routière et cyclable en ville. Les cinq partis en lice – à savoir Projet Montréal, Ensemble Montréal, Action Montréal, Transition Montréal et Futur Montréal – proposent chacun des visions très différentes pour l’avenir de la métropole. Le Délit vous propose un guide afin de mieux vous orienter lors de ces élections.

Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal

Ensemble Montréal est l’opposition officielle de Projet Montréal au conseil municipal depuis 2017. Désormais sous la direction de l’ancienne députée libérale pour Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, le parti de centre droit se décrit comme étant « engagé pour des services efficaces et un sens réel des priorités ». Parmi les promesses électorales du parti, on compte l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser la construction à Montréal, la promotion des cantines mobiles et la construction de 50 000 nouveaux logements sur une période de quatre ans. À l’approche du scrutin, Martinez Ferrada cherche à convaincre les Montréalais qu’Ensemble Montréal représente une alternative crédible au parti au pouvoir.

Luc Rabouin, chef de Projet Montréal

Luc Rabouin est le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et le successeur de Valérie Plante au sein de Projet Montréal. La plateforme électorale de Rabouin s’inscrit dans la lignée centre gauche de sa prédécesseure : il compte lutter contre la crise du logement, promouvoir le commerce local et investir dans les transports en commun. Il promet notamment de mettre en vigueur une tarification sociale à la Société de transport de Montréal (STM) afin de baisser les coûts pour les Montréalais à faible revenu.

Craig Sauvé, chef de Transition Montréal

Nouvel arrivant sur la scène politique municipale, Transition Montréal défend un programme progressiste sous la direction de Craig Sauvé. S’il est élu en tant que maire, Sauvé promet d’instaurer une taxe foncière sur les propriétés de luxe, d’implanter plus de marchés communautaires et publics et de nommer un maire de la vie nocturne à Montréal. Le parti estime que de nouveaux enjeux nécessitent une nouvelle approche, et se présente comme une force de renouveau au sein du conseil municipal.

Gilbert Thibodeau, chef d’Action Montréal

Plus petit parti, Action Montréal avait remporté seulement 1,03% des voix lors des élections municipales de 2021. Gilbert Thibodeau, chef du parti, s’était fait remarquer pour ses prises de position conspirationnistes liées à la pandémie de COVID-19. Pour les élections à venir, il reprend plusieurs de ses engagements antérieurs, dont la réactivation économique et touristique de la marina de Lachine. Il propose aussi de revoir l’aménagement des pistes cyclables, estimant que leur développement doit être mieux équilibré avec les autres modes de transport. Thibodeau se présente comme un candidat misant sur une gestion municipale plus simple et moins bureaucratique.

Jean-François Kacou, chef de Futur Montréal

Fondé en 2025, Futur Montréal se veut un parti centriste tourné vers l’innovation municipale. Son chef, Jean-François Kacou – ancien directeur général d’Ensemble Montréal – a lancé le parti aux côtés de Joel DeBellefeuille. Leurs propositions phares : instaurer un mécanisme de redistribution des surplus budgétaires municipaux et lutter activement contre la spéculation immobilière.

