Alerte tempête !

Le film Twisters, dont la principale protagoniste est une tornade destructrice, est sorti au cinéma cet été. Il met en lumière le pouvoir colossal de la nature face à l’espèce humaine qui a souvent cru pouvoir la maîtriser. La représentation à l’écran de ce type de catastrophe naturelle ne pouvait pas résonner davantage avec l’actualité. Depuis le mois de mai, le continent Nord-américain a été frappé par de nombreuses tempêtes aux conséquences dévastatrices pour les villes et leurs populations. Avec le réchauffement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes vont se multiplier. Aussi est-il bon de s’interroger sur la capacité de nos sociétés à s’y adapter.

Le Délit s’est entretenu avec le professeur John Richard Gyakum du Département de sciences atmosphériques et océaniques de McGill, qui donne le cours ATOC 185 Natural Disasters (Désastres Naturels) ce semestre d’automne. Il est spécialisé dans la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes dans le contexte de la variabilité climatique.

« Je pouvais à peine traverser la rue parce que tout était inondé. On ne pouvait même plus voir par terre tellement il y avait d’eau »

Un été marqué par les ouragans

Le vendredi 9 août, la région de Montréal a été touchée par les vestiges de l’ouragan Debby de catégorie une, originaire de Floride. Un véritable déluge a ainsi ébranlé la ville, puisque c’est 154 mm de pluie qui est tombée en une seule journée, soit l’équivalent de plus d’un mois de pluie. Il s’agit d’un nouveau record qui s’ajoute aux records de chaleur de cet été. « C’est la première fois que ça m’arrive. Je n’ai jamais pensé que ça pouvait arriver ici », témoigne Layla, étudiante à McGill et résidente de Laval, qui nous a raconté avoir renoncé à conduire au vu de l’état des routes ce soir-là : « Je pouvais à peine traverser la rue parce que tout était inondé. On ne pouvait même plus voir par terre tellement il y avait d’eau. » Comme de nombreux autres habitants de la région, Layla a perdu l’électricité chez elle. Toutefois, les conséquences de l’ouragan ne se sont pas arrêtées là. L’eau s’est engouffrée dans de nombreuses habitations et des autoroutes ont dû être fermées. Par ailleurs, certains événements et festivals ont été annulés ou déplacés tels que le spectacle de DJ SHUB et Native Mafia Family qui devait avoir lieu sur la place des Festivals et qui a dû se tenir au MTELUS. Cependant, les conséquences de l’ouragan à Montréal sont à relativiser face à celles subies aux États-Unis, où plusieurs morts ont été recensées.

L’ouragan Debby n’est pas le premier événement météorologique à s’abattre sur les États-Unis cet été. Déjà en mai, une tornade avait balayé la ville de Houston au Texas, plongeant près d’un million de foyers dans l’obscurité et la chaleur suffocante après avoir été privés d’électricité pendant plusieurs jours. C’est cette même ville qui, début juillet, a vu passer l’ouragan Béryl, après avoir eu tout juste le temps de se remettre de la précédente tempête tropicale. Née dans les Antilles, la tempête Béryl s’est rapidement intensifiée pour devenir un ouragan de catégorie cinq (catégorie maximale sur l’échelle de Saffir-Simpson ; une mesure évaluant les dégâts causés par un ouragan en fonction de la vitesse du vent), avant de s’affaiblir en touchant les côtes du Texas. Martin, étudiant à McGill qui habite à Houston le reste de l’année, a subi les deux tempêtes de plein fouet. Il nous rapporte avoir été prévenu seulement 20 minutes avant le passage de la tornade. « La tornade, c’est hyper soudain. Ma mère a essayé de rentrer les voitures mais il y a eu une coupure de courant. Il n’y a pas le temps de se préparer comme pour un ouragan. D’un coup, le ciel est devenu noir comme la nuit », nous décrit-il, avant de poursuivre : « Pendant la tornade, tout le monde se cache dans une pièce fermée, au milieu de la maison, au rez-de chaussée pour ne pas s’envoler. » Bien qu’elle ait été courte, les dommages qu’elle a engendrés ne sont pas négligeables. Martin a pu constater les dégâts après son passage : « il y a pleins de barrières et des portes de garage qui ont été cassées, des arbres qui sont tombés… » Martin regrette que le terrain de soccer ait été rendu inutilisable pour le reste de l’été. L’ouragan Béryl en comparaison s’est montré bien plus clément. « J’ai eu de la chance, je n’ai pas perdu le courant », dit-il. D’ailleurs ce n’est pas la première fois que sa maison est menacée par une tempête tropicale de ce genre. Il se souvient d’un ouragan en 2017, qui l’avait forcé à se réfugier dans la ville d’Austin, capitale du Texas, au risque que sa maison se retrouve inondée. Il raconte : « Il a plu énormément pendant trois à quatre jours sans interruption. L’eau m’arrivait au bassin dans la rue. Pendant deux semaines, il y avait des endroits inondés. On a dû aller chercher des affaires en canoë. Je n’ai pas eu école pendant une semaine ou deux. » Cette année, lors du passage de l’ouragan Béryl, il n’a plu que quatre heures à Houston. Martin souligne que les effets de l’ouragan ont bien été ressentis malgré tout. En effet, les infrastructures n’ont pas eu le temps de se remettre de la tornade précédente, et ont continué à se dégrader davantage.

Au vu de cette actualité inquiétante, des questions se posent : Peut-on prévoir ce genre d’aléa naturel afin de s’y préparer et en atténuer les conséquences ? Nos sociétés sont-elles prêtes à réagir et à se prémunir contre des évènements météorologiques de plus en plus destructeurs dans le contexte du changement climatique ? John Richard Gyakum a répondu à nos questions.

« Pendant la tornade, tout le monde se cache dans une pièce fermée, au milieu de la maison, au rez-de chaussée pour ne pas s’envoler »

L’incertitude météorologique

Avant de se pencher sur leurs conséquences, il est intéressant de comprendre les mécanismes et les propriétés scientifiques de ces catastrophes naturelles. Si, dans le film Twisters, la météorologue Kate est à la poursuite de tornades pour en découvrir leurs origines et percer leurs mystères, il ne faut pas les confondre avec les ouragans. Tous deux sont des risques météorologiques qui se manifestent sous la forme d’une tempête chargée de fortes pluies et vents tourbillonnants. « Une tornade est une tempête en rotation rapide, mais à très petite échelle. En d’autres termes, la zone de rotation peut avoir un rayon allant de quelques dizaines de mètres à une centaine de mètres. (tdlr) », explique le Professeur Gyakum. À la différence d’une tornade, l’ouragan a beaucoup plus d’ampleur : « Cela varie beaucoup, mais la zone de rotation d’un ouragan peut s’étendre sur plusieurs centaines de kilomètres de rayon. » Les termes « ouragan », « cyclone » ou « typhon » sont à peu près équivalents. Ils sont utilisés pour décrire le même phénomène dans différentes régions du globe. Les typhons se forment dans la partie occidentale de l’océan Pacifique, les cyclones émergent dans la zone comprenant l’océan Indien et l’Australie, tandis qu’on parle d’ouragans dans l’océan Atlantique ou au nord-est de l’océan Pacifique. Néanmoins, il précise que le terme de cyclone peut également désigner des « circulations hivernales qui sont beaucoup plus importantes que les ouragans ». Ces multiples sens expliquent pourquoi la terminologie peut prêter à confusion. Une autre différence marquée est qu’une tornade et un ouragan n’ont pas la même durée de vie. Alors que celle de la tornade se compte en minutes, un ouragan peut causer des dégâts sur plusieurs jours.

« Notre connaissance des ouragans et des tornades s’est améliorée au fil des ans, et notre capacité à comprendre ces systèmes peut se traduire par notre aptitude à prévoir ces événements », observe Professeur Gyakum. Il continue : « La tornade est souvent le phénomène le plus difficile à prévoir. En règle générale, nous ne sommes pas en mesure de prédire si une tornade va se produire à un endroit précis et à un moment précis. Nous ne pouvons que formuler nos prévisions en termes de probabilité. » Toutefois, plus l’échelle est grande, plus il est facile de prévoir ces phénomènes météorologiques : « La prévision des trajectoires des ouragans est très bonne. Mais notre capacité à prévoir l’intensité des ouragans doit encore être améliorée. »

La saison des tornades se concentre sur la période du printemps et du début de l’été. Celle des ouragans dans l’hémisphère Nord commence le premier juin et se termine fin novembre chaque année. Le professeur note cependant : « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’ouragans à d’autres moments de l’année. En 2005, lorsque nous avons eu un très grand nombre d’ouragans, on a observé que des ouragans se produisaient même en janvier. » Les cyclones, encore plus néfastes que les ouragans, peuvent avoir lieu n’importe quand dans l’année mais sont plus fréquents en hiver.

NOAA/NESDIS

Et avec le réchauffement climatique ?

« Les conditions météorologiques extrêmes que nous avons connues pourraient être représentatives d’un changement à plus long terme de notre climat », remarque le Professeur en référence aux ouragans de cet été. D’après lui, le consensus scientifique actuel s’accorde à dire que, si le nombre d’ouragans ne risque pas d’augmenter, il faut s’attendre à voir de plus en plus de phénomènes météorologiques plus intenses avec de fortes vitesses de vent, d’autant plus dangereux : « Le nombre d’ouragans extrêmes, très puissants, de catégories quatre et cinq, est susceptible d’augmenter avec le réchauffement climatique. » Cela s’explique par l’augmentation de la température des océans. Ces derniers régulent la météo de la planète et fournissent le carburant aux tempêtes le cas pour l’ouragan Debby. Il ajoute : « Même si ces vieux ouragans diminuent ou perdent de leur intensité, ils transportent toujours une grande quantité de vapeur d’eau, l’humidité des tropiques. Lorsque ces systèmes météorologiques atteignent des régions situées à des latitudes plus élevées, comme le Québec et la vallée du Saint-Laurent, il peut en résulter d’énormes quantités de précipitations. Même si les vents eux-mêmes sont plus faibles, la plupart des dommages sont causés par les inondations associées aux précipitations. » Il se peut même que des ouragans traversent l’océan pour atteindre l’Europe et y provoquer là-bas aussi de fortes pluies et inondations.

Atténuation et adaptation

Alors que l’on pourrait croire que les conséquences les plus graves des ouragans sont causées par les vents violents, ce sont finalement les inondations qui en résultent qui provoquent le plus de dégâts. Ces inondations sont l’une des principales causes de mortalité humaine dans les ouragans. « Avec le changement climatique et le réchauffement de la planète, le niveau de la mer a considérablement augmenté. Lorsque le vent souffle fortement de l’océan vers la terre, il entraîne avec lui une grande partie des eaux de l’océan et provoque de nombreuses inondations. » C’est ce que l’on appelle une onde de tempête. En outre, « l’autre sujet d’inquiétude ne concerne pas seulement les vents qui pourraient s’intensifier dans les ouragans extrêmement puissants, mais aussi les précipitations. Les pluies les plus extrêmes vont devenir plus intenses avec le temps à cause du réchauffement climatique. Simplement en raison de la façon dont l’atmosphère fonctionne, il y aura des périodes plus extrêmes ou plus intenses de fortes pluies », remarque Professeur Gyakum.

« En plus de procurer des moments d’humanité qui permettent de rassembler les communautés touchées, ces catastrophes naturelles sont des leçons d’humilité qui doivent aider à éveiller les consciences et se décider ensemble à agir face à l’urgence du réchauffement climatique »

Face à ces risques, il est donc urgent de s’adapter afin d’amortir leurs effets sur nos sociétés et les vies humaines. Ce n’est pourtant pas une tâche facile. En effet, John Richard Gyakum reconnaît que « l’aspect de l’adaptation est un véritable défi et, en fin de compte, est très, très coûteux, pouvant atteindre des dizaines de milliards de dollars pour chaque ville ». Il poursuit : « À titre d’exemple, plusieurs grandes villes situées le long des zones côtières d’Amérique du Nord ont travaillé à la construction de barrières contre les inondations. C’est le cas de la région de Houston, au Texas, mais également de la Nouvelle- Orléans, en Louisiane, qui a subi l’ouragan Katrina en 2005. »

Or ce coût important comprend seulement les efforts d’adaptation, et ne prend pas en compte ceux d’atténuation du réchauffement climatique qui seront nécessaires à réaliser pour prévenir les risques météorologiques. Le professeur appuie l’importance de ne négliger aucun des deux aspects. Il faut financer aussi bien des mesures d’adaptation, à savoir la modification de nos habitudes de vie pour faire face aux impacts du réchauffement climatique, que des mesures d’atténuation en réduisant nos émissions de dioxyde de carbone, afin de s’attaquer aux causes du problème. Le professeur relève toutefois : « L’atténuation, en termes d’efforts réels pour passer à d’autres sources d’énergie propres, reste très importante. Mais en attendant, nous devons survivre. Et chaque endroit a ses propres besoins d’adaptation auxquels il doit répondre. » Par conséquent, l’urgence nous contraint souvent à prioriser les mesures d’adaptation, au détriment de celles d’atténuation.

Agir pour l’avenir

Les précipitations torrentielles qui se sont abattues ce mois d’août ont mis à l’épreuve les canalisations et le système d’égoûts de la ville de Montréal. Ce dernier n’a pu contenir l’eau qui a débordé, causant d’importantes inondations jusque dans les sous-sols des habitations. Il est clair que la ville a encore beaucoup à faire en matière d’adaptation. La municipalité prévoit un plan de « résilience de [son] territoire et de [son] cadre bâti » et cherche à développer des stratégies sur le long terme. Elle souhaite créer de nouveaux parcs éponges vers lesquels diriger le ruissellement de l’eau lors des fortes pluies, ce qui contribuera également à réduire les îlots de chaleur urbains. De cette manière, la ville cherche à allier efforts de mitigation et d’adaptation.

Ces évènements météorologiques extrêmes nous rappellent l’insignifiance de notre espèce à côté de l’omnipotente dame nature. Dans les moments de détresse, les questions économiques de pouvoir d’achat deviennent obsolètes, quand l’enjeu principal est de survivre. On comprend alors l’importance de réfléchir aux risques sur le long terme, plutôt que de ne se focaliser que sur ceux du court terme. Bien qu’ils détruisent des vies, les aléas génèrent aussi un sentiment d’entraide auprès de leurs victimes. Martin nous raconte qu’ « après la tornade, tout le monde sort de sa maison et va voir les dégâts ». Pour lui, « c’est le moment un peu sympa des catastrophes. Tout le monde agit ensemble pour être sûr qu’il n’y ait pas de blessés. Ce sont les seuls moments où tout le monde s’unit ». En plus de procurer des moments d’humanité qui permettent de rassembler les communautés touchées, ces catastrophes naturelles sont des leçons d’humilité qui doivent aider à éveiller les consciences et se décider ensemble à agir face à l’urgence du réchauffement climatique. Car ce n’est qu’à l’échelle collective que nos actions ont un véritable impact.

Dans la même édition