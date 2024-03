Écocide en temps de guerre

Entre 1961 et 1971, pendant la guerre du Vietnam, 80 millions de litres d’un « agent orange », puissant herbicide, sont envoyés depuis les avions militaires américains sur les forêts vietnamiennes pour y décimer les végétaux et les ennemis Vietcong qui s’y dissimulent. Trois générations plus tard, les enfants des régions touchées naissent encore avec de lourds handicaps, et l’ensemble de la chaîne alimentaire de la zone est contaminée. Depuis la prise de conscience des effets extrêmes des crimes écocides dans le temps d’une guerre, l’article 55 de la convention de Genève, traité qui régit le droit international de la guerre, établit que « la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves ». La Convention entend prévenir, par exemple, la pollution de puits nécessaires à la survie des populations comme stratégie militaire. Ni les États-Unis, ni la Russie n’ont signé cet article. Les guerres menées contre les populations en Ukraine et à Gaza comptent déjà des victimes humaines par dizaines de milliers et des millions de déplacés qui se logent et se nourrissent dans des conditions humanitaires alarmantes. Alors que le risque sanitaire de la pollution du territoire expose la population d’un pays en guerre à d’importants dangers, il est nécessaire de comprendre et prévenir les impacts transgénérationnels des bombardement et des destructions massives infligés pendant une guerre.

Intoxication par la terre et l’eau

Comme les images de la guerre l’illustrent, les dommages sur l’environnement sont multiples. Les émissions militaires, dont les émissions de gaz à effet de serre de leurs outils (avions, tanks, bombes) et la destruction des sites touchés (puits de pétrole, industries chimiques et infrastructures des eaux usées) formeraient le quatrième plus gros pollueur mondial, derrière les ÉtatsUnis, la Chine et l’Inde – soit près de 5.5% des émissions globales. La pollution aux métaux lourds est particulièrement alarmante, puisqu’ils se dégradent très mal et polluent les nappes phréatiques. Cela met en danger la biodiversité de la région, la santé des populations qui en consomment l’eau, et la contamination des champs qui en sont irrigués.

À Gaza, le territoire est très urbanisé et dépend d’infrastructures souterraines pour son approvisionnement

en eau potable. En voulant stratégiquement démanteler le réseau souterrain du Hamas, Israël a bombardé

toutes les infrastructures de traitement des eaux usées, de l’eau potable et des égouts, touchant près de 55% des infrastructures hydrauliques dans l’enclave palestinienne après un mois de guerre, selon l’ONU. Au moins 100 000 mètres cubes d’eaux usées sont déversés chaque jour sur la terre ferme ou dans la mer Méditerranée à cause des dommages infligés aux infrastructures. Comme les installations qui permettent de traiter les ordures ont elles aussi été endommagées ou détruites, les déchets solides sont déposés un peu partout, ce qui accroît le risque que des substances dangereuses s’infiltrent dans le sol poreux et éventuellement dans l’aquifère. « Même si l’on survit aux bombardements, à la malnutrition, on ne survivra pas à la pollution de l’eau et de la mer », explique Bisan, une journaliste de Gaza.

Gestion des déchets

Il faudra des années pour évacuer les 23 millions de tonnes de débris après la destruction d’immeubles résidentiels et autres propriétés dans la bande de Gaza, a indiqué vendredi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Les composantes des bâtiments détruits, telles que les peintures au plomb et l’amiante qui vont se dégager des débris auront des répercussions sur le long terme, notamment la pollution des nappes phréatiques et de la mer.

Les bilans de l’Ukraine

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les conséquences des offensives russes en Ukraine, et ont estimé des chiffres alarmants : 20% des aires naturelles sont détruites ou impactées par la guerre, et plus de 600 espèces animales sont mises en danger. La plus grande centrale hydroélectrique du pays à Zaporijia a été touchée par les bombes russes dans la nuit du 20 au 21 mars 2024. La catastrophe environnementale de la destruction du barrage de Cacova le 6 juin 2023 peut valoir à Moscou une plainte pour écocide devant les juridictions ukrainiennes et internationales. Bien que ces tribunaux n’aient pas d’impact sur les décisions politiques et judiciaires russes, le terme écocide aura peut-être pour conséquence de condamner plus justement un pays pour les destructions et abus de temps de guerre.

Centre d’excellence pour le changement climatique et la sécurité à Montréal

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tente de contrôler l’impact des écocides en temps de guerre. Depuis l’Accord de Paris, elle n’oblige pas, mais recommande fortement aux pays de déclarer leurs émissions dûes à leurs activités militaires. Seulement une poignée de pays publient le strict minimum requis par les directives de l’ONU en matière de rapport. De nombreux pays avec de grandes armées ne publient rien du tout. L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) ouvrira un Centre d’excellence pour le changement climatique et la sécurité à Montréal, qui réunira des acteurs militaires et civils pour « mettre en place les capacités requises et les pratiques exemplaires et contribuer à l’objectif de l’OTAN de réduire l’incidence de nos activités militaires sur le climat ». L’OTAN entend sensibiliser ses États membres, s’adapter aux changements climatiques et en limiter les effets. Étant donné le manque de transparence militaire des États-Unis, plus gros acteur de l’OTAN, l’écocide ne semble pas encore être pris en considération à la juste valeur de ses conséquences désastreuses

