Plus aucune heure gratuite pour les TAs !

Il est possible que depuis quelques jours vous ayez entendu une rumeur circulant au sujet d’une grève touchant les auxiliaires d’enseignement, appelés TA (en anglais, teaching assistant), de l’Université McGill. En effet, cette rumeur se concrétise bel et bien, puisque samedi 17 mars, l’Association des étudiant·e·s diplômé·e·s employé·e·s de McGill (AÉÉDEM) a voté « oui » à 87.5% pour une grève au cours des prochaines semaines. Cette grève aurait comme but d’exercer de la pression sur l’administration mcgilloise afin d’obtenir le renouvellement d’une convention collective pour les auxiliaires d’enseignement dans un contexte d’inflation et de crise du coût de la vie.

Pourquoi une grève ?

Depuis six mois, l’AÉÉDEM – le syndicat qui regroupe 2500 auxiliaires d’enseignement – est en négociation avec McGill afin de renouveler la convention collective qui assure des conditions de travail adéquates pour leurs membres. Leurs revendications touchent quatre points fondamentaux : les salaires, l’introduction des services de santé, l’adaptation au coût de la vie, et l’indexation des heures de travail en fonction du nombre d’étudiants. Les auxiliaires d’enseignement revendiquent une augmentation de salaire d’environ 40%, soit de 33,03$/heure à 46,36$/heure, un salaire similaire aux auxiliaires d’enseignement des autres provinces canadiennes. Le syndicat met aussi en avant l’importance d’indexer les heures de travail en fonction du nombre d’étudiants, expliquant que l’Université ne cesse de couper les heures de contrat de ses employés, et ce, tout en gardant ou augmentant le nombre d’étudiants par classe. À la suite de ces demandes, l’administration mcgilloise a répondu avec une contre-offre le 26 février : une augmentation salariale de 2,25% pour la première année et de 1,25% pour les années suivantes, représentant une augmentation salariale de moins d’un dollar. En ce qui concerne les services de santé et l’indexation des heures, aucune proposition n’a été avancée par l’Université. Considérant l’inflation de 3,4% en 2024, cette offre salariale équivaut à une baisse de salaire pour les auxiliaires d’enseignement de McGill, et est jugée décevante par l’AÉÉDEM.

« Le combat actuel des auxiliaires d’enseignement pour des meilleures conditions de travail équivaut directement à des meilleures conditions d’apprentissage pour les étudiants »

Mesures de pression

Dans ce contexte de dispute contractuelle, les membres du syndicat ont voté le 30 janvier pour passer à une autre étape dans leur négociation : l’autorisation d’augmenter les moyens de pression à l’aide d’une grève, dans le cas où l’Université ne leur offrirait pas un contrat de travail acceptable d’ici le 11 mars. La tenue d’une grève « démontre le pouvoir collectif en tant que personnel enseignant et souligne le rôle précieux que nous [les auxiliaires d’enseignements, ndlr] jouons à l’université », explique l’AÉÉDEM sur leur site internet. Le 11 mars, l’Université n’avait encore pas présenté une offre attrayante au syndicat. Conséquemment, le syndicat a tenu des séances de vote au sujet d’un futur mandat de grève les 13, 14 et 16 mars derniers. Lors de ces séances, tous les membres ont voté sur la question concernant la tenue d’une grève générale au cours des prochaines semaines. Ce vote, approuvé à 87,5%, autorise donc le comité de négociation de l’AÉÉDEM à tenir une grève s’il ne trouve pas une entente convenable avec McGill au cours des prochains jours. Le cas échéant, les 2 500 auxiliaires d’enseignement de tous les départements à McGill seront en grève dans les semaines à venir, jusqu’à ce que l’Université offre une convention collective qui satisfera toutes leurs demandes.

Conséquences pour les étudiants

Si McGill n’émet pas de proposition convenable d’ici les prochains jours, la grève des auxiliaires d’enseignement se déclenchera lors des dernières semaines de cours et des examens finaux de la session d’hiver. Cette période académique est le moment optimal pour amorcer une grève puisque c’est là où le travail des auxiliaires d’enseignement est le plus fondamental au succès des étudiants et à la réputation de McGill, explique l’AÉÉDEM sur leur site internet. Une grève signifierait que les employés « cesseront de noter, d’enseigner, de tenir des heures de bureau, de répondre aux courriels, ou tout ce qui figure sur les formulaires de charge de travail d’auxiliaires d’enseignement ». Cette grève aurait un impact indéniable sur les ressources offertes aux étudiants de l’Université. L’AÉÉDEM renchérit que le combat actuel des auxiliaires d’enseignement pour des meilleures conditions de travail équivaut directement à des meilleures conditions d’apprentissage pour les étudiants.

Il n’y a pas encore de date de grève confirmée par l’AÉÉDEM.

