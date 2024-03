L’escalade aux Jeux olympiques de Paris

Du 26 juillet au 11 août 2024, plus de 32 disciplines et 329 évènements sportifs seront mis à l’honneur à l’occasion des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. Parmi ces 32 disciplines, 28 sont des sports connus du grand public, et quatre sont des sports additionnels, proposés par des comités organisationnels dans l’optique de raviver l’intérêt des jeunes pour le sport. En 2024 ce sont le surf, le breakdance, la planche à roulettes et l’escalade qui s’ajoutent au monde olympique.

L’escalade comme discipline olympique

L’escalade a fait son entrée dans le monde olympique en 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sport était initialement présenté dans une épreuve combinant trois disciplines : la vitesse, le bloc et la difficulté. Le parcours de vitesse est un contre-la-montre en duel sur un mur de grimpe de 15 mètres. La discipline de vitesse a lieu en phases éliminatoires jusqu’à la dispute de la médaille d’or et d’argent. Le bloc est une épreuve beaucoup plus technique, où les athlètes grimpent le plus de routes possible sur une hauteur de moins de 4,5 mètres, le plus rapidement et avec le moins de tentatives possibles. Quant à l’épreuve de difficulté, elle exige aux athlètes de grimper le plus haut possible sur un parcours complexe d’une hauteur de quinze mètres dans un délai de six minutes. Les trois disciplines sont notées indépendamment par les juges. L’athlète avec le temps cumulatif le plus bas remporte les Jeux.

À l’approche de la seconde instance de ce sport aux Jeux Olympiques, de nouvelles règles ont été ajoutées par le Comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 afin de prendre en compte la complexité de ce sport. Il y aura maintenant deux épreuves d’escalade distinctes : une compétition de vitesse et une compétition combinant le bloc et le parcours de difficulté. Ces changements au sein de la discipline s’expliquent par son caractère multidimensionnel, qui englobe l’agilité, la force, la vitesse et la résolution de problèmes. Au sein de ce nouveau format, deux champions olympiques d’escalade seront décernés, un pour chaque épreuve, afin de mettre en valeur les divers talents du sport.

Un coup de jeunesse

L’insertion de la discipline d’escalade sportive en 2020 s’inscrit dans la visée qu’ont les Jeux olympiques de combiner l’histoire et la tradition avec l’innovation et la jeunesse. L’escalade est un sport majoritairement jeune, avec 39% des athlètes ayant moins de 18 ans. De plus en plus de sportifs s’initient à cette discipline en raison de son originalité, qui la différencie des autres sports. Au Canada, la popularité de ce sport est évidente : Montréal et

ses environs comptent onze centres d’escalade intérieurs, et il en existe quarante à travers le Québec. Dû à cette montée en popularité, les Jeux olympiques ont cherché à modeler l’escalade en sport olympique afin de capter l’intérêt des jeunes, une décision qui s’avère essentielle pour maintenir la popularité et la pérennité des Jeux Olympiques.

La délégation canadienne

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas et les qualifications pour la délégation canadienne sont imminentes. 68 places distribuées entre les hommes et les femmes sont à gagner lors de différentes compétitions de qualifications. En 2021, à Tokyo, la délégation canadienne des Jeux olympiques est parvenue à qualifier deux athlètes : Alannah Yip et Sean McColl, qui se sont positionnés 17e et 14e dans leurs épreuves respectives. Yip a d’ailleurs réussi à décrocher un record canadien dans l’épreuve de vitesse, avec un temps de 7,99 secondes.

Pour les Jeux de Paris 2024, la délégation canadienne a de plus grandes attentes. C’est lors des Olympic Qualifier Series, qui se tiendront à Shanghai du 16 au 19 mai et à Budapest du 20 au 23 juin, que les athlètes auront la chance de sécuriser leur place aux Jeux de cet été.

Trois athlètes canadiens prendront part aux qualifications olympiques, dans l’épreuve du bloc : Alannah Yip, athlète féminine de 30 ans, originaire de la Colombie-Britannique, participera à la discipline du bloc ; Sean McColl, athlète masculin de 36 ans, également originaire de la Colombie-Britannique ; et Oscar Baudrand, athlète québécois âgé de 18 ans. Il reste donc à voir si les athlètes canadiens parviendront à se qualifier pour les Jeux de cet été, faisant ainsi rayonner le Canada et l’escalade à l’international.

