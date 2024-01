je suis assise à cette table en jade

jade comme mon prénom

jade comme cette pierre verte plus ou moins ordinaire

qui me rapproche étrangement de ma culture

faible lien entre la france

le viêt nam

le canada

histoire familiale qui m’est inconnue

je cherche à en connaître les détails

mais un voile translucide recouvre ces souvenirs

alors que j’écoute les autres rire,

parler vietnamien – langue que j’ignore



1975

ma famille quitte saïgon

mon père, le plus jeune, est détaché de ses frères et soeurs

il atterrira en france, accompagné de sa tante

tous les autres arrivent au québec

comme beaucoup d’immigrants,

il ne parle plus que très peu le vietnamien

un désir profond d’intégration se fait sentir

et pour cela

il faut parler la langue

aller à l’école

leur ressembler

oublier d’où on vient

2022

je commence mes études à montréal

assise à cette table en jade

j’observe les visages de ma famille

si peu familiers

nous portons le même nom,

mais je me sens à l’écart

ils rigolent de la façon dont je prononce des

plats en vietnamien

ils rigolent du fait que mon père ne parle que

très rarement

ils rigolent du fait que mes traits ne soient pas

« très asiatiques »

ils ne se moquent pas

ils rigolent

mais je ne peux que me sentir à part

comme si ma présence n’était pas justifiée

assise à cette table en jade

je réalise que je deviens le pont

la liaison

entre la france

le viêt nam

le canada

je trouve ma voix entre les cultures

j’ai beau ne pas leur ressembler,

on partage une histoire

et il est de mon devoir de la partager

comme chacun d’entre nous,

je suis histoire

Dans la même édition