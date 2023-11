Rentrez en sécurité !

Cette semaine, Le Délit s’est entretenu avec Alice Dubois, vice-présidente (VP) des bénévoles de DriveSafe. Cette initiative présente sur le campus offre un service gratuit à tous les étudiants pour qu’ils puissent rentrer chez eux le soir en sécurité.

Comment ça marche ?

Les étudiants peuvent appeler un numéro ou remplir une page sur Google Docs en indiquant leur adresse et leurs coordonnées. Un dispatcher reçoit les appels, indique les temps d’attente et transfère les informations aux équipes composées d’un conducteur et d’un copilote. Trois ou cinq voitures opèrent ainsi du jeudi au samedi soir, de 23h à 3h, sur toute l’île de Montréal.

En entrevue avec Le Délit, Alice a tenu à rectifier la supposition commune que DriveSafe ne s’adresse qu’aux personnes alcoolisées et aux filles, plus susceptibles d’être victimes de harcèlements de rue. « C’est une initiative pour tous les étudiants, il n’y a pas de restriction. Je voudrais que les gens sachent que ça ne s’adresse pas qu’aux filles qui ne se sentent pas en sécurité le soir ; ce n’est pas seulement si tu sors de soirée, si tu es alcoolisé ou sous l’emprise de drogues. Peu importe qui tu es, [tu peux utiliser ce service, ndlr]. » Interrogée sur les effectifs et le recrutement, Alice nous a confié que le Covid-19 a beaucoup impacté DriveSafe, qui recommence seulement depuis l’année dernière à recruter et à se faire connaître.

DriveSafe compte aujourd’hui 112 volontaires, et cherche toujours de nouvelles recrues. « Notre but, c’est de recruter et former le plus de volontaires possibles, pour refuser le moins d’appels et réduire les temps d’attente. En ce moment, on est occupé à former les nouveaux volontaires du mois d’octobre. Là, on pourra avoir entre trois et cinq voitures par soir. » Interrogée sur son expérience en tant que conductrice, Alice nous a confié que faire partie de DriveSafe est aussi l’occasion de tisser des liens avec d’autres volontaires et de rencontrer d’autres étudiants : « Je pense que c’est vraiment la connexion avec les passagers qui est sympa. Le soir, les gens se confient différemment. Ils te racontent des trucs. Après, il y a des moments compliqués. Il y a des moments où les personnes ne sont vraiment pas bien, ou alors elles ont vécu des choses compliquées qui font qu’elles ne se sentaient pas en sécurité. Les aider, c’est vraiment le but de l’association. Mais ce n’est pas toujours facile à gérer. »

« C’est une initiative pour tous les étudiants, il n’y a pas de restriction. Je voudrais que les gens sachent que ça ne s’adresse pas qu’aux filles qui ne se sentent pas en sécurité le soir »

Alice Dubois, vice-présidente (VP) des bénévoles de DriveSafe

Témoignage d’une utilisatrice

Camille, étudiante mcgilloise, a bien voulu témoigner de son expérience avec DriveSafe. Alcoolisée en rentrant de soirée, ses amis lui ont conseillé d’appeler ce service. « C’était la première fois. Par réflexe je ne me sentais pas légitime. Je me disais que probablement d’autres personnes en auraient plus besoin que moi et qu’il y avait sûrement beaucoup de gens qui appelleraient et que je ne serais pas prioritaire. Mais ils ont répondu et, en quelques minutes, ils sont arrivés, et m’ont ramené juste devant chez moi. Je trouve ça génial. Je suis rentrée et je me suis dit : c’est à refaire ». Interrogée quant à son sentiment d’insécurité à Montréal, Camille nous a confié : « Un peu. Surtout quand je dois traverser l’avenue du Parc. Je peux me sentir un peu anxieuse de passer par là, mais sinon dans l’ensemble, pas tellement. »

Pour utiliser DriveSafe, appellez au (514) 398‑8040

Pour devenir volontaire, envoyez un email à volunteers. drivesafe@​ssmu.​ca.





