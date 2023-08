Nostalgie amoureuse et envoûtement grec

Qu’est ce que l’amour à distance ? Une relation amoureuse peut-elle survivre à l’épreuve de la séparation géographique et temporelle ? « Qu’est-ce que ça veut dire d’être ensemble si on n’est pas ensemble ? » se demande Aliocha Schneider dans une nouvelle chanson sortie cet été. Celle-ci, avec l’autre titre la précédant, Avant elle, préfigure les thèmes de son nouvel album qui paraîtra le 29 septembre, à savoir la souffrance liée à l’amour ou encore la difficulté de vivre dans le présent.

Le français mis à l’honneur

Ce chanteur et comédien français québécois de 29 ans est né à Paris, le 21 septembre 1993. Sa famille s’est installée au Québec alors qu’il était encore enfant. Il a rapidement adopté son pays d’accueil et la ville de Montréal. Il enregistre ses premières chansons avec l’aide du chanteur canadien Jean Leloup qu’il a rencontré dans un café et auquel il a présenté ses compositions. Ses premiers albums, Eleven songs (2017) et Naked (2020), en anglais, avaient été signés sous le seul prénom d’Aliocha. Cette fois, il affiche pleinement son identité avec son nom complet pour un album plus intime rédigé dans sa langue maternelle. Il explique avoir toujours du mal à exprimer ses émotions dans ses chansons en français, ne trouvant pas « ma patte à moi ». Avec le confinement, il s’est décidé à relever le défi. Pour cet album, il se confie : « Les idées je les chante en anglais, puis après je traduis. » Il trouve d’abord les sonorités qui lui plaisent en anglais et essaye de les reproduire en français.

D’après la biographie du chanteur disponible sur Spotify, s’il fallait choisir une image pour décrire son nouvel album, il choisirait celle de « La Méditerranée, en Grèce, où j’ai composé et écrit la plupart des chansons de cet album ». En effet, Aliocha a été choisi par le célèbre réalisateur français Cédric Klapisch pour incarner le rôle principal de sa nouvelle série, intitulée Salade grecque, diffusée sur Amazon Prime depuis avril 2023. Cette dernière est un nouvel opus de l’histoire de L’Auberge espagnole (2002), déjà déclinée en plusieurs films. La série nous plonge dans le quotidien de Tom (Aliocha Schneider) et Mia (Megan Northam), les enfants des précédents personnages principaux. Tom rejoint sa sœur en Grèce où elle travaille dans une association humanitaire accueillant les migrés. Le parcours des jeunes personnages reflète les nouveaux enjeux qui se présentent à leur génération : crise migratoire en Europe, violences policières, guerre en Ukraine, questions de genre et de sexualité…

« Cette fois, il affiche pleinement son identité avec son nom complet pour un album plus intime rédigé dans sa langue maternelle »

Ce n’est pas la première fois que l’artiste montréalais se retrouve derrière un écran. Après avoir fait un peu de théâtre, il est révélé par sa participation à l’émission Tactik à la télévision. Plus tard, il commence une véritable carrière dans le cinéma avec ses rôles dans les films Closet Monster et Ville-Marie (2015), tous deux sélectionnés au Festival international du film de Toronto. Pourquoi devoir choisir entre le cinéma et la musique quand il excelle dans les deux domaines ?

Six mois de tournage à Athènes, malgré son charme antique, représentent une longue épreuve pour Aliocha qui est confronté au manque de sa compagne, qui n’est autre que la talentueuse chanteuse montréalaise Charlotte Cardin. C’est cette contradiction entre douleur et fascination pour la Grèce qui, entre deux scènes de tournage, lui inspire le sujet et la musique de l’album.

Les tourments de l’amour

Avant elle est le premier extrait de l’album révélé au grand public. D’un style folk/pop, la voix suave d’Aliocha chante la peur d’être éconduit lorsque l’on est amoureux. Avec des paroles simples, il utilise des tournures négatives à répétition « y a rien à espérer de moi », « j’ai pas osé » qui traduisent son découragement, car il n’arrive pas à faire le premier pas.

Le refrain envoûtant nous reste facilement dans la tête pour nous tourmenter tandis qu’une voix féminine se joint à la plainte d’une douceur mélancolique.

On retrouve cette mélancolie douce-amère dans le deuxième titre Ensemble, dans lequel une guitare acoustique accompagne les fredonnements du chanteur. En arrière-plan, le rythme lent et les voix polyphoniques font penser au va-et-vient des vagues et laissent imaginer la beauté chaleureuse de la Grèce et du moment présent. Néanmoins, un désir contrarié transparaît aux onomatopées « hmm » prononcées comme des soupirs. Loin de sa bien-aimée, il met en avant le côté éphémère des souvenirs et la crainte de ne pas réussir à maintenir une connexion avec elle, en l’absence d’une présence physique. Malgré l’existence des réseaux sociaux, qui nous permettent de communiquer à distance avec nos proches, les incertitudes liées à la robustesse de l’amour mis à l’épreuve du temps subsistent toujours.

Aliocha s’approprie ces thèmes courants pour en faire une musique romantique qui lui est propre, tout en transmettant des émotions dans lesquelles n’importe qui peut se reconnaître.

« Malgré l’existence des réseaux sociaux, qui nous permettent de communiquer

à distance avec nos proches, les incertitudes liées à la robustesse de l’amour mis à l’épreuve du temps subsistent toujours »

Un vidéoclip digne du cinéma

Au regard de leur nouvelle amitié, Cédric Klapisch a offert à Aliocha de réaliser le vidéoclip de la chanson Avant elle. Le réalisateur de cinéma parvient à mettre en image le côté romantique et sensuel de la musique. Pour cela, il utilise des gros plans de caméra qui suivent le mouvement des corps, enlacés dans une danse lors d’une soirée privée. Le jeu des regards entre Aliocha et celle qu’il désire, dans les bras d’un autre, renforce la tension amoureuse. Nous vivons la scène à travers Aliocha, qui se languit de ne pouvoir danser avec elle. Les scènes de danse s’entrecoupent avec les tentatives de l’amant transi de se présenter à la porte de sa bien-aimée pour mettre ses sentiments à nu. Klapisch utilise un point de vue original, car le prétendant est filmé par le judas de la porte, légèrement en contre-plongée, ce qui illustre bien sa vulnérabilité, inévitable lorsqu’il s’agit de déclarer notre flamme à quelqu’un.

Si l’artiste français québécois interroge la nature de l’amour, il ne nous apporte ni réponse ni solution définitive à ses inconvénients. Il nous reste à découvrir l’intégralité de l’album pour espérer que la mélancolie laisse place aux côtés plus positifs du sentiment amoureux.

Aliocha Schneider sera en concert à Montréal le 29 novembre au Studio TD. La série Salade grecque est disponible sur Prime Video.

Dans la même édition