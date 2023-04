Sex(M)ed au devant de la scène

Le 29 mars dernier, l’Université McGill a annoncé « le Prix du Principal pour le rayonnement du savoir dans les médias et auprès du public » de l’année 2023. Le groupe Sex(M)ed, qui avait été finaliste en 2022, a finalement été nommé vainqueur de la catégorie du prix pour les groupes de cette année, pour son action autour de la santé sexuelle et la lutte contre les inégalités auxquelles font face les femmes et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

Le prix du principal

Décerné chaque année, ce prix a pour but de « souligner les réalisations exceptionnelles des membres de la communauté mcgilloise qui partagent leurs connaissances avec les médias et le public ». Cette distinction comprend quatre catégories : le Prix pour les groupes ; le Prix pour les étudiants aux cycles supérieurs et boursiers postdoctoraux ; le Prix Chercheur en début de carrière ; enfin, le Prix Professeur chevronné.

Dans l’ensemble des catégories, les groupes de recherche et individus membres de la communauté mcgilloise peuvent présenter leur candidature pour la récompense, afin d’être gratifié·e·s pour leur travail. Pour postuler, les candidat·e·s doivent remplir deux conditions : faire partie de la communauté de l’Université McGill (corps étudiant ou professoral), et il est également nécessaire que leurs activités soient « liées aux domaines d’études, à l’expertise, aux intérêts, à la recherche et/ou à l’enseignement de l’Université McGill ». La personne ou le groupe vainqueur·e dans chaque catégorie est récompensé·e par la réception d’un chèque de 5000 dollars canadiens, délivré par l’Université.

Le Groupe Sex(M)ed

Sex(M)ed est une organisation à but non lucratif canadienne, qui se consacre à la lutte contre les inégalités en matière de santé sexuelle. Elle est composée de plusieurs étudiant·e·s provenant de nombreuses universités du pays comme l’Université McGill, l’Université Concordia, l’Université de Toronto, et plus encore. Elle a plus particulièrement été fondée par deux étudiantes de l’Université McGill, Jillian Schneidman et Camille Zeitouni. Dans une interview pour CTV Montréal, les deux fondatrices de Sex(M)ed expliquent que l’idée de fonder cette organisation est venue de leurs expériences personnelles, dans lesquelles elles déclarent n’avoir eu que des « conversations limitées avec leurs fournisseurs de soins de santé à propos de leur santé sexuelle (tdlr) ». Elles attestent aussi avoir fondé Sex(M)ed pour répondre à un sentiment de « manque de diversité en termes de sujets abordés en matière de santé sexuelle dans les programmes d’école de médecine ».

L’organisation se présente comme une plateforme permettant de faire entendre les voix des communautés marginalisées (comme la communauté 2SLGBTQIA+), ces dernières n’étant souvent pas suffisamment représentées dans le système médical. Leur principal objectif est avant tout « d’éduquer le personnel de la santé sur des sujets relatifs à la santé sexuelle qui sont souvent mal traités ou absents des programmes de soins et de santé ».

Sex(M)ed est donc avant tout une plateforme de sensibilisation. Leurs actions concernent surtout la publication d’articles informatifs sur leur site internet, s’organisant à travers différentes sections : Perceptions Professionnelles, Perspectives, Anecdotes Personnelles et enfin Appel à l’Action. L’organisation traite en profondeur de divers sujets allant de la décolonisation de l’éducation en santé sexuelle, à des réflexions sur l’éthique du langage employé entre un·e docteur·e et son·sa patient·e.

« Éduquer le personnel de la santé sur des sujets mal traités ou absents des programmes de soins et de santé » Jillian Schneidman

Le 30 mars dernier, l’organisation fêtait ses deux ans. Cette reconnaissance de la part de l’Université est une preuve de l’évolution rapide de Sex(M)ed et de la pertinence de cette action. À travers cette réussite, l’organisation marque un peu plus le paysage scientifique et intellectuel mcgillois, montréalais et canadien.

