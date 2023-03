« Que dis-je, c’est un cap ? »

Du 14 mars au 15 avril 2023, le théâtre du Rideau Vert propose une pièce surprenante, Pif-Luisant, écrite par Gabriel Sabourin. Elle retrace l’histoire de la création d’une des pièces de théâtre les plus connues du XIXe siècle : Cyrano de Bergerac. Pièce maîtresse du dramaturge français Edmond Rostand, elle est immédiatement félicitée par la critique et le grand public après sa première à Paris le 28 décembre 1897. Le succès de Rostand raconte l’histoire de Cyrano, un poète et bretteur au nez proéminent, qui tombe amoureux de sa cousine, Roxane. Trop timide pour lui avouer ses sentiments, il aide un jeune cadet, Christian, à conquérir son cœur en lui prêtant sa plume. Ainsi, Roxane tombe amoureuse des mots de Cyrano qu’elle associe au visage et au corps du beau Christian. Le succès inattendu de cette comédie romantique, écrite en alexandrins, récompense son auteur avec la légion d’honneur en janvier 1898. Dans sa pièce de 2023, Sabourin propose un voyage dans le salon de la maison secondaire des Rostand pendant l’écriture de Cyrano de Bergerac.

Pour écrire son chef‑d’œuvre, Rostand s’est inspiré des événements de sa propre vie : ce sont ces éléments biographiques que raconte la pièce de Sabourin en une heure et demie. Très complexé par la taille de son nez, Rostand, interprété par Olivier Mourin, tombe excessivement amoureux de la fille de ses domestiques, sa « presque sœur », Marie-Anne, comme il l’appelle dans Pif-Luisant, jouée par Elodie Grenier. Marie-Anne, qui inspire le personnage de Roxane, tombe éperdument amoureuse d’un déserteur aux rêves de comédien, Christian de Neuvillette, interprété par Jean-François Pronovost. Tout comme Cyrano, Rostand aide Christian à séduire Marie-Anne en lui prêtant sa plume. Alors que Christian retourne dans les colonies en tant que soldat, Rostand continue d’écrire des billets d’amour à Marie-Anne sous le nom de Christian. Ainsi, l’histoire de Cyrano de Bergerac naît. Elle est composée en quelques semaines avant d’être envoyée au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris pour y être chaleureusement applaudie.

« Pour écrire son chef‑d’œuvre, Rostand s’est inspiré des événements de sa propre vie »

Dans la pièce de Sabourin, Edmond Rostand est présenté comme un dramaturge perdu, un homme instable mentalement, sans l’espoir de pouvoir un jour vivre de son art. Effectivement, dans les années 1890, Paris joue du théâtre de boulevard, des farces et du burlesque, et porte peu d’intérêt aux longues pièces romantiques écrites en alexandrins, qui sont considérées pédantes. Le père d’Edmond presse son fils de reprendre son travail d’avocat et d’abandonner définitivement le théâtre. Mais le talent d’Edmond est indéniable. Dans la pièce de Sabourin, Edmond parle presque en alexandrins avec une facilité déconcertante. Le spectateur a l’impression de rencontrer le vrai génie de Rostand, sa personnalité cachée et son histoire personnelle. Cette proximité est rendue possible grâce aux efforts de Sabourin, qui choisit le comédien Olivier Mourin et en fait le sosie de Rostand, physiquement comme psychologiquement.

En maniant la mise en abyme et en imitant le développement de l’intrigue de Cyrano de Bergerac, Gabriel Sabourin rend hommage au formidable succès de la pièce de Rostand et affirme que le théâtre en vers n’est pas démodé si l’on en fait bon usage.

