Sidechat s’incruste sur les téléphones mcgillois

Écartez-vous, Spotted : McGill University – il y a une nouvelle plateforme anonyme qui prend d’assaut

le campus. Parmi les comptes Instagram et les sites de réseaux sociaux populaires sur le campus, le dernier à émerger est une application appelée SideChat.

.

L’apparition rocambolesque de l’application rose

La semaine dernière, le campus à été assiégé par des donneurs de biscuits transportant des chariots roulant décorés de ballons roses. Ces derniers offraient des biscuits gratuits en échange du téléchargement de l’application SideChat grâce à un code QR. Suivant un plan d’affaire bien développé, ils distribuaient également une carte portant l’inscription « Besoin d’une excuse pour procrastiner ? Rejoignez la communauté privée de McGill (tdlr) ». Conçue pour aider les étudiants à connecter avec leurs camarades de campus, SideChat permet à ses utilisateurs de partager des memes, des blagues et des confessions – principalement en anglais – sur un forum imitant Reddit, avec ceux qui fréquentent la même université. Déjà présent sur d’autres campus comme celui de Harvard, ce type d’application permet aux étudiants de s’inscrire via leur adresse courriel universitaire, ce qui leur donne accès au forum propre à leur université. Cela permet aux étudiants de profiter d’un espace exclusif, en intimité. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent voir, réagir et créer leurs propres publications. Ils peuvent également répondre aux publications des autres et envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs. L’identité de chacun reste complètement anonyme, ce qui retire toute responsabilité vis-à-vis des propos écrits. Charlotte*, une élève interviewée sur le campus de McGill, dit avoir peur des dérives de harcèlement que cette application peut engendrer, en raison de l’aspect anonyme de ses contenus.

« Les publications se moquent de l’Université Concordia (et du) snobisme des frat boys de Desautels »

Le désir des étudiants de poster ou d’envoyer des messages anonymes à leurs pairs n’est pourtant pas nouveau. Comme Sidechat, le compte Instagram Spotted : McGill University permet aux étudiants de soumettre des messages anonymes, mais ceux-ci doivent passer par un formulaire à partir duquel les administrateurs choisissent quoi publier, en filtrant les confessions qui violent les directives de la bienséance d’Instagram. Le compte Instagram est public et n’importe qui peut envoyer des messages. Parce que la publication sur Spotted : McGill University n’est pas instantanée, les confessions ont tendance à être publiées de manière groupée à des moments aléatoires. De plus, le moyen le plus simple de répondre à un message est de répondre publiquement, ce qui fait qu’un seul sens de communication est anonyme. SideChat résout ces deux problèmes et a donc le potentiel d’accroître le niveau d’engagement des utilisateurs. L’application fonctionne comme une extension de la vie sociale sur le campus, ou plutôt, une plateforme spéciale où les étudiants peuvent se connecter de manière virtuelle. Il permet aux utilisateurs de se tenir au courant des blagues et des tendances ainsi que de contribuer à la culture du campus. La plupart des publications sur SideChat de McGill présentent des memes et des blagues uniques à McGill, se moquant souvent d’une gamme de sujets allant des étudiant·e·s concurrent·e·s de l’Université Concordia au snobisme des frat boys de Desautels. Les messages sont également centrés sur la discussion des événements actuels qui se déroulent sur le campus, tels que les soirées au Café Campus ou au Bar des Arts. La plateforme inclut des catégories auxquelles les utilisateurs peuvent s’abonner – toujours de manière anonyme – comme « Rencontre et Relations Amoureuses », « Ask Sidechat », « LGBTQIA+ », « K‑Pop » et pleins d’autres encore. Malgré le refus d’entrevue de la part de McGill SideChat, la promotion de l’application sur la page Instagram de Spotted : McGill University laisse penser qu’ils sont loin d’être en concurrence. Au contraire, certains questionnent le niveau d’implication qu’aurait l’équipe du compte Instagram dans le développement de SideChat à McGill.

SideChat sera-t-elle mise de côté ?

Si Sidechat parvient à décoller, ce ne serait pas la première fois qu’un service de médias sociaux trouve son origine sur un campus universitaire. Étant donné que les campus universitaires sont des groupes denses d’individus interconnectés, ce sont des terrains propices à la propagation de tendances. Plus particulièrement, Facebook a commencé comme un site permettant aux étudiants de communiquer entre eux. SideChat reste une plateforme restreinte pour des étudiants qui ont sûrement déjà accès à d’autres moyens pour procrastiner. Pour l’instant, une seule question demeure : l’utilisation de l’application SideChat à McGill va-t-elle réellement durer à long terme ?

*Nom fictif

