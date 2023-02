Spotted : McGill University se confesse au Délit

Spotted : McGill University est un compte Instagram actif comptabilisant 9 027 abonnés et 330 publications en date du vendredi 10 février. Originalement un groupe Facebook avec plus de 40 000 membres, ses auteurs ont publié la première photo sur Instagram le 16 décembre 2021 après avoir noté une conséquente baisse d’engagement depuis l’apparition de la COVID-19. Sur Facebook comme sur Instagram, Spotted : McGill University partage le contenu soumis par ses abonnés, que ce soit des memes, des critiques de l’administration, ou plus récemment, des confessions d’élèves.

Pour garder l’anonymat, Spotted : McGill University a répondu aux questions du Délit par écrit. La personne interrogée a dit ce qu’elle pensait : « Je pense que @spottedmcgill est devenue une tribune pour la communauté de McGill, les confessions étant l’événement principal. Nous voyons beaucoup d’étudiants hors campus s’engager sur la page parce que c’est ce qui leur permet de se tenir au courant de la culture du campus. Nous sommes très heureux de pouvoir donner une plus grande expérience de McGill à ceux dont les modalités de vie étudiante rendent cela plus difficile. » L’idée principale du compte Instagram est de créer une plateforme avec du contenu auquel la communauté mcgilloise peut s’identifier. Par exemple, depuis le début du semestre, l’équipe a lancé une nouvelle série de publications : Spotted : McGill’s Rate My Professor. Il s’agit de sélectionner les passages les plus inattendus, humoristiques, et même grossiers des critiques de professeurs de McGill issues du site web ratemyprofessors​.com.

Depuis le 21 septembre dernier, Spotted : McGill University publie régulièrement des suites de confessions soumises ouvertement par les étudiants à travers un formulaire Google dont le lien est accessible sur les réseaux sociaux. Ce formulaire met l’utilisateur face à un seul exercice, où « confess away…» est l’unique énoncé pour les guider. McGill : Spotted récupère les réponses anonymes et ne sélectionne que les plus percutantes d’entre elles. « Nous avons reçu plus de 4 000 confessions à ce jour depuis le début et nous ne pouvons donc pas toutes les publier sans distinction. Par conséquent, nous donnons la priorité aux meilleures confessions : les plus extravagantes ou les plus drôles ! En ce qui concerne les confessions choquantes, oui, nous en recevons beaucoup et, pour respecter les normes communautaires d’Instagram, nous ne pouvons pas les publier. »

Des déclarations d’amour à des professeurs, des recommandations de lieux pour faire l’amour sur le campus, des nouvelles des souris qui rôdent dans les bâtiments… Ce sont des éléments récurrents des confessions publiées. D’après un des membres de l’équipe, « les gens aiment ce récit parce qu’il offre une perspective sans artifice de l’expérience mcgilloise ». La série des confessions sur Spotted : McGill University est une activité qui implique l’engagement des membres de la communauté. Les abonnés envoient leur réponse, car ils apprécient leur lecture anonymes des autres. L’humour grossier, qui tourne surtout autour de la sexualité, est propre à l’univers jeune des adeptes de la page Spotted : McGill University.

« Étant nous-mêmes étudiants, nous pouvons voir ce que les élèves vivent réellement, et partager nos idées sans les lourdeurs administratives de McGill. » L’objectif de Spotted : McGill University est l’honnêteté dans le partage des opinions. Les membres ne se privent pas pour critiquer ouvertement l’université, en dénonçant, par exemple, son inaction face aux cas d’agressions sexuelles ou encore la qualité médiocre des plats vendus dans les résidences.

Le compte Spotted : McGill partage une à deux publications par jour, et chacune d’elles contient plusieurs photos. En plus des confessions et des publications Rate my professors, l’équipe conseille des restaurants et des bars, fait la critique de lieux sur le campus, offre des astuces pour naviguer dans l’Université, et répond aux questions de ses abonnés. « La gestion de @spottedmcgill est presque un emploi à temps partiel : trouver les meilleures confessions et les publier, répondre aux messages privés, trouver les meilleurs restaurants de Montréal et organiser des fêtes pour les étudiants de McGill est un effort considérable ! Heureusement, nous avons une équipe formidable et personne n’est trop débordé. »

Pour financer le bon fonctionnement de sa plateforme, Spotted : McGill University s’est engagé dans des partenariats commerciaux avec des restaurants, des boîtes de nuit et des marques de bières. « Tout d’abord, nous sommes très sélectifs quant aux commanditaires avec lesquels nous travaillons. Nous ne voulons pas que le compte ait l’air d’être du pollupostage, c’est pourquoi nous nous assurons que chaque commanditaire avec lequel nous collaborons a un produit ou un service qui pourrait être utile aux étudiants de McGill. Les commanditaires nous aident à gérer le compte en nous permettant de distribuer gratuitement des tonnes de choses via notre compte Instagram. Au cours de l’année écoulée, nous avons distribué un grand nombre de sweats à capuche Spotted : McGill, des bouteilles d’eau réutilisables, des repas gratuits dans des restaurants, et bien d’autres choses encore ! Et ce sont les partenaires de commandites qui nous permettent de nous offrir tout cela ! »

Dans l’avenir, Spotted : McGill University aimerait lancer une application de rencontre dont l’emploi serait destiné aux étudiants de McGill. Pour cela, ils demandent régulièrement à leurs abonnés quels éléments leur semblent importants à intégrer. Certains demandent que l’application ne soit qu’accessible aux étudiants de McGill grâce à un système de vérification de la carte étudiante et d’autres veulent facilement pouvoir retrouver les élèves de leur programme ou de leur cours.

Enfin, l’anonymat est un des aspects les plus importants de l’équipe de Spotted : McGill University. Le Délit n’a pas pu entendre la voix de la personne interrogée, ni le nombre de membres de l’équipe. Comment rejoindre cette association ? Comment recrutent-ils de nouveaux membres ? « Nous ne recherchons personne susceptible de rejoindre notre équipe pour le moment. Le groupe actuel se connaissait déjà et c’est ainsi que Spotted : McGill University s’est formé. »

