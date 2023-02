Justice pour Nicous D’André Spring

Le 25 décembre 2022, un jeune homme noir de 21 ans est décédé dans un hôpital après avoir subi d’importantes blessures. La veille, les agents correctionnels l’avaient aspergé de gaz poivré et cagoulé d’un masque anti-cracha alors qu’il était à la prison de Bordeaux à Montréal, ce qui a mené à son décès. Initialement, Nicous D’André Spring devait être libéré le 23 décembre. Au moment de sa mort, sa détention avait passé la date de sa sortie, et était donc illégale. Le Délit a assisté à la marche en son hommage, qui s’est tenue aux portes de McGill, le 10 février, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noir·e·s.

« Les circonstances de l’altercation semblaient être disproportionnées »

Une marche symbolique jusqu’au palais de justice

Pour la communauté noire et pour la famille de Spring, la mort du jeune homme dans la prison montréalaise n’est pas une exception. Au contraire, c’est la preuve d’un système judiciaire québécois défaillant. « C’est quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver (tdlr)», a prononcé son amie Nicole Celeste George. Les circonstances de l’altercation semblaient être disproportionnées, sachant que le gaz poivré utilisé sert à neutraliser des individus ou des animaux en provoquant une cécité temporaire, une gêne et une brûlure des poumons, ce qui provoque un essoufflement. Si utilisé en combinaison avec une cagoule anti-crachat – comme c’était le cas pour Spring –, le tout peut mettre en danger la santé de l’individu. Malgré les appels concrets de sa famille pour que justice soit faite au niveau systémique, les obstacles au sein des institutions québécoises ont rendu leur combat difficile à mener. Le Comité d’Action de Justice pour Nicous – qui a organisé la marche – demande des excuses de la part de la ville de Montréal, de son service de police (SPVM) et du ministère correctionnel provincial. Le comité souhaite également que les agents correctionnels impliqués soient « licenciés et poursuivis dans toute la mesure de la loi ». À l’entrée de McGill, des pancartes demandant « rendez la vidéo publique » étaient brandies par les membres de la famille de Nicous Spring. En effet, selon les membres du comité, les violences vécues par le jeune homme auraient été filmées par des caméras de surveillance, mais ces images restent encore aujourd’hui inaccessibles à la famille de la victime et à leurs avocats. L’accès aux vidéos de l’altercation est demandé afin d’obtenir des réponses et un sentiment de paix pour les proches de Nicous, qui soutiennent que « Sa vie a été prise sans raison ». Sarafina Dennie, la sœur du jeune homme, affirme avoir « du mal à comprendre ce qui a conduit à sa mort », ce qui explique leur manque de confiance dans le système judiciaire québécois. Selon elle, ce système est « injuste ». Sarafina dit « en (avoir ndlr) vraiment marre d’être maltraité par la police au Québec ». Certaines pratiques provinciales poussent à identifier le système comme étant raciste, avec par exemple la catégorisation des teintes de peau (pâle, clair, moyen, foncé) des prisonniers par les services correctionnels. Ainsi, le Comité « À Deux Mains », également présent lors de la marche, a distribué des dépliants aux participants, suggérant des ressources juridiques à utiliser en cas d’arrestation ou d’interrogation par la police. « À Deux Mains » – dans lequel Nicous Spring se portait volontaire – a pour mission de fournir de l’aide aux jeunes de Montréal, y compris des services juridiques.

« Les violences vécues par le jeune homme auraient été filmées par des caméras de surveillance, mais ces images restent encore aujourd’hui inaccessibles à la famille de la victime »

.

.

Célébrons la vie de Nicous

En ce Mois de l’histoire des Noir·e·s, cette manifestation démontre l’unité de la communauté noire et de leurs allié·e·s, parmi lesquel·le·s compte la communauté autochtone. « Ce mois est censé être une période de célébrations, et aujourd’hui, nous allons célébrer. Nous célébrons la vie de Nicous ensemble. Montrez que vous êtes là les uns pour les autres », a dit une membre du Comité d’Action de Justice pour Nicous.

En face du palais de justice, le message qui clôtura la marche était : « L’éducation est politique. » Comme mentionné le 1er février dernier lors de la cérémonie d’ouverture du Mois de l’histoire des Noir·e·s, c’est l’éducation, y compris à l’université, qui forme nos générations futures. Une des intentions de cette marche était de « résister, organiser et créer », pour reprendre les mots de Professor Rinaldo Walcott durant la cérémonie. Beaucoup d’élèves de McGill étaient aussi présents lors de la marche, et parmi eux étaient des membres du groupe mcgillois Black Students’ Network. L’association avait au préalable accroché des affiches sur le campus et posté sur leur compte Instagram les informations sur la marche, afin d’unir et de mettre au courant la population mcgilloise sur cet événement important.

« Devant les grilles, avec un regard grave et le poing levé, se tenaient debout la mère, les sœurs, les tantes et la grand-mère de Nicous »

Devant les portes de McGill, les gens criaient : « Justice pour Nicous, maintenant ! » Cela fait maintenant plus d’un mois que la famille attend, sans réponse. La représentante de « À Deux Mains », Blain Haile, s’indignait en réalisant qu’il fallait attendre la mort injuste d’un jeune homme noir pour que des manifestaions éclatent et pour que les gens s’intéressent à la souffrance et aux inégalités que la communauté noire vit tous les jours. Aux côtés de la mère de Nicous se trouvait Marilyn, une représentante de la communauté autochtone, elle aussi mère. Après avoir fait vibrer les participants de la marche à l’aide d’un teueikan (tambour), Marilyn affirmait avec beaucoup d’émotion « (qu’ndlr) une mère ne devrait jamais avoir à endurer la mort de son fils ». Devant les grilles, avec un regard grave et le poing levé, se tenaient debout la mère, les sœurs, les tantes et la grand-mère de Nicous. Certaines d’entre elles ont réussi à prendre la parole, et ont ainsi mentionné ses nombreux talents, y compris l’écriture, où il était connu sous le nom de YK Lyrical. Après avoir énoncé les multiples actions qu’avait entrepris Nicous pour les jeunes de sa communauté, un ami de Nicous à également rappelé la notion de dignité humaine, afin de préciser que les actions du jeune homme ne définissent en aucun cas la valeur de sa vie : « Oui, c’était une âme profondément gentille, mais c’est la vie d’un être humain et de sa famille qui a été bafouée. » Selon lui, même si son décès est la conséquence d’un système nécessitant des réformes plus larges, Nicous D’André Spring était un fils, un frère, un ami, et c’est pour lui que cette marche a été organisée.

« Même si son décès est la conséquence d’un système nécessitant des réformes plus larges, Nicous D’André Spring était un fils, un frère, un ami » Ami de Nicous D’André Spring

.

.

La famille de Nicous Spring a depuis créé une page GoFundMe en l’honneur de Nicous et afin de couvrir les frais funéraires. Pour plus d’informations au sein de McGill, référez-vous aux organismes comme le Réseau des Étudiants Noir·e·s (Black Students’ Network), le Black Youth Outreach Program, le Group d’Action contre le Racisme Anti-Noir, l’Association Noire des Anciens Élèves de McGill, la Société des Étudiant·e·s Africain·e·s, la Société des Étudiants des Caraïbes ou l’Équipe d’Équité à McGill.**

Dans la même édition