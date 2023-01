La Foire aux livres de McGill fait ses adieux

Après 50 ans d’activité, la Foire aux livres annuelle de McGill aura tenu sa dernière édition à l’automne 2022, ont annoncé les coordinatrices de l’événement dans une publication partagée sur Facebook.

« Avec un mélange de tristesse, de fierté pour la tradition de 50 ans de la Foire aux livres et d’appréciation pour le dévouement de tant de personnes au fil des décennies, nous avons le regret d’annoncer que la Foire n’aura pas lieu en 2023, ni dans un avenir prévisible (tdlr) », peut-on lire dans le communiqué.

La fin de l’événement est causée par une combinaison du départ à la retraite des deux coordonnatrices, Anne Williams and Susan Woodruff, et de la fermeture de la bibliothèque Redpath. En effet, le complexe bibliothécaire McLennan-Redpath sera rendu inaccessible au public pour au moins trois ans à compter du mois de mai 2023 pour être rénové dans le cadre du projet FiatLux. Les locaux de la Foire seront également affectés par la fermeture.

Une tradition de longue date

À chaque automne depuis 1972, le hall de la bibliothèque Redpath se pare pendant quelques jours de dizaines de milliers d’ouvrages, DVD, disques vinyles et partitions. Une salle entière est réservée aux livres anciens et rares. Tout au long de ses 50 ans d’existence, la Foire aux livres de McGill est devenue un incontournable des amateur·rice·s de livres dans la province et même au-delà. Les ouvrages sont obtenus grâce à des dons, et les livres invendus sont mis gratuitement à la disposition des étudiant·e·s sur le campus ou donnés à l’organisme Renaissance, partenaire de l’événement. L’événement est organisé et géré par des volontaires.

L’initiative est née de la collaboration entre l’Association des Femmes Diplômées de McGill et l’Association des femmes de McGill. L’entièreté des revenus provenant de la vente des livres sert à financer des programmes de bourses pour les étudiant·e·s mcgillois·es. En 50 ans d’existence, la Foire a permis de lever près de deux millions de dollars en bourses étudiantes. Entre 2009 et 2010, trois bourses ont été établies grâce à ses revenus, soit la bourse Jane B. Hood destinée à un·e étudiant·e en littérature anglaise, une bourse à la Faculté de musique Schulich, et une bourse pour un·e étudiant·e de premier cycle. Ces dernières continueront d’être attribuées malgré la fin de l’événement « afin de servir comme legs de la Foire aux livres », peut-on lire dans le communiqué partagé sur Facebook.

Pas la première fermeture

Au cours de la dernière décennie, la Foire aux livres de McGill a vu son existence menacée à plusieurs reprises.

En 2018, les organisatrices avaient annoncé que la Foire tiendrait sa dernière édition en 2019, avant de faire un grand retour post-pandémique en 2022. En 2012, l’événement avait été annulé, faute de volontaires, puis avait été annulé à nouveau en 2013 à cause de rénovations à la bibliothèque Redpath. En 2014, l’événement avait eu lieu, mais n’avait reçu que très peu de visiteur·euse·s.

Malgré la fin un peu abrupte qu’a connue l’événement, les organisatrices se montrent satisfaites du projet de longue haleine qu’a représenté l’organisation de la Foire. « Toutes les personnes impliquées sont fières de notre contribution à notre communauté. Nous remercions toutes les personnes qui ont supporté la Foire aux livres au cours de sa longue histoire », concluent Anne Williams et Susan Woodruff.

